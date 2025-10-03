20 lat Szybkiej Kolei Miejskiej. 47 pociągów na torach Warszawy i okolic

Jednym z kamieni milowych w rozwoju SKM wyznaczenie w 2007 r. Polski i Ukrainy na gospodarzy EURO 2012. W konsekwencji, rok później Warszawa wskazała, że przyszłe połączenie kolejowe do Lotniska Chopina (kluczowe dla ruchu kibiców i turystów) obsłuży właśnie Szybka Kolej Miejska.

Istotna dla rozwoju sieci SKM była i będzie również przepustowość – spółka korzysta z infrastruktury (torów) PKP Polskich Linii Kolejowych. To na podstawie dostępnej przepustowości zapadają w Zarządzie Transportu Miejskiego decyzje o dalszym rozwoju siatki połączeń SKM.

Pociągi SKM na pięciu liniach

Pociągi SKM jeżdżą dziś na pięciu liniach i dla wielu osób są podstawowym środkiem transportu po stolicy, ale jednocześnie przyczyniają się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym dla mieszkańców metropolii.

Obecnie SKM-ka dojeżdża do: Piaseczna, Pruszkowa, Otwocka, Sulejówka Miłosny, Legionowa, Radzymina i Zegrza Południowego.

– W ostatnich dwóch latach udało się zrealizować obietnice uruchomienia połączeń z i do Piaseczna oraz do Zegrza. Linie te biegną przez wiele warszawskich osiedli i są świetnie skorelowane choćby ze stacjami metra – zaznacza prezydent Trzaskowski.

– Kiedy spojrzymy na mapę widzimy, że linie SKM są niczym „sięgacz”, bo docierają do obszarów peryferyjnych i słabiej zagospodarowanych. Bliskość przystanków SKM to atut, którym mieszkańcy kierują się również przy wyborze miejsca zamieszkania – podkreśla Maria Wasiak, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.