„Słoneczny” ponownie hitem lata. Ile osób pojechało tym pociągiem?

Niemal 110 tys. pasażerów wybrało w minione wakacje podróż nad morze pociągami Kolei Mazowieckich. To o ponad 7 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.



Pierwszy raz wakacyjne połączenie KM zostało uruchomione w 2005 r. W tamtym czasie pociąg przewiózł ponad 64 tys. pasażerów.

Pociąg „Słoneczny” do Trójmiasta i Ustki

W tym roku pociąg kursował codziennie przez całe wakacje (od 28 czerwca do 31 sierpnia) na trasie z Warszawy do Ustki.

Dodatkowo w każdy wakacyjny weekend z Warszawy do Gdyni pasażerowie mogli skorzystać z pociągu „Słoneczny BIS”.

– „Słoneczny” to nasz flagowy pociąg, które niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Potwierdzają to wyniki dotyczące liczby przywiezionych podróżnych. W ciągu dziewiętnastu lat kursowania przewiózł łącznie ponad 1,6 mln osób. Pasażerowie chętnie wybierają nasze wakacyjne połączenia z uwagi na przystępne ceny biletów oraz krótki czas przejazdu z Mazowsza do pomorskich miejscowości – mówi Szymon Sobczak, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.