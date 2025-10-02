9.7°C
Życie Warszawy

„Słoneczny” ponownie hitem lata. Ile osób pojechało tym pociągiem?

Publikacja: 02.10.2025 10:20

Pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny Bis” złożone są z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych.

Pociągi „Słoneczny" i „Słoneczny Bis" złożone są z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych.

Foto: Koleje Mazowieckie

Niemal 110 tys. pasażerów wybrało w minione wakacje podróż nad morze pociągami Kolei Mazowieckich. To o ponad 7 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.

Pierwszy raz wakacyjne połączenie KM zostało uruchomione w 2005 r. W tamtym czasie pociąg przewiózł ponad 64 tys. pasażerów.

Pociąg „Słoneczny” do Trójmiasta i Ustki

W tym roku pociąg kursował codziennie przez całe wakacje (od 28 czerwca do 31 sierpnia) na trasie z Warszawy do Ustki.

Dodatkowo w każdy wakacyjny weekend z Warszawy do Gdyni pasażerowie mogli skorzystać z pociągu „Słoneczny BIS”.

– „Słoneczny” to nasz flagowy pociąg, które niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Potwierdzają to wyniki dotyczące liczby przywiezionych podróżnych. W ciągu dziewiętnastu lat kursowania przewiózł łącznie ponad 1,6 mln osób. Pasażerowie chętnie wybierają nasze wakacyjne połączenia z uwagi na przystępne ceny biletów oraz krótki czas przejazdu z Mazowsza do pomorskich miejscowości – mówi Szymon Sobczak, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Jak zapowiadają Koleje Mazowieckie, w przyszłym roku „Słoneczny” oraz „Słoneczny BIS” ponownie zawitają na polskie tory. „Mamy nadzieję, że pasażerowie kolejny raz postawią na przejazd pociągami mazowieckiego przewoźnika” – komentuje biuro prasowe spółki.

Jak wygląda pociąg „Słoneczny”?

Pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny Bis” złożone są z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych. Składy są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także podróżujących z małymi dziećmi, oferując specjalne przewijaki dla niemowląt. Dużym atutem, szczególnie dla aktywnych turystów, jest możliwość bezpłatnego przewozu rowerów, co pozwala na swobodne eksplorowanie nadmorskich ścieżek rowerowych. Ponadto, podróżni mogą bez obaw zabrać ze sobą swoich czworonożnych przyjaciół – psy są również przewożone bezpłatnie. Na pokładzie pociągów dostępny jest również catering, co pozwala na zaspokojenie głodu i pragnienia w trakcie podróży.

W tym roku Koleje Mazowieckie utrzymały ceny biletów na poziomie z ubiegłego roku. Bilet normalny na trasie do Ustki kosztował 75 zł, natomiast do Gdyni – 60 zł. Dostępne były również ulgowe bilety dla studentów (do Ustki 36,75 zł, do Gdyni 29,40 zł) oraz uczniów (do Ustki 47,25 zł, do Gdyni 37,80 zł).

Źródło: zyciewarszawy.pl

