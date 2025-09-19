Pociągiem z Warszawy do Wilna w mniej niż 7 godzin. Nowe połączenia ułatwią podróż

Już wkrótce podróż koleją ze stolicy Polski do stolicy Litwy stanie się znacznie szybsza i wygodniejsza. Dzięki współpracy przewoźników czas przejazdu skróci się o ponad godzinę, a siatka połączeń zostanie rozszerzona o nowe trasy.



Kluczowe usprawnienia na trasie Warszawa–Wilno mają zostać wprowadzone już w grudniu bieżącego roku. Dzięki zacieśnieniu współpracy między polskim przewoźnikiem PKP Intercity a litewskim LTG Link, podróż pociągiem ma skrócić się o około godzinę. Oznacza to, że z Warszawy do Wilna dotrzemy w czasie poniżej siedmiu i pół godziny – donosi kurier-kolejowy.pl

Nowe trasy i komfortowe warunki podróży

Oprócz skrócenia czasu przejazdu, planowane jest również rozszerzenie siatki połączeń. W przygotowaniu są już dwa nowe połączenia do Wilna. Jedno z nich ma prowadzić z Zachodniej Polski, przez Poznań i Warszawę, natomiast drugie bezpośrednio z Suwałk. Obecne połączenie, które cieszy się dużą popularnością, zapewnia już wysoki standard podróży. Nowoczesne pociągi wyposażone są w udogodnienia, takie jak gniazdka elektryczne, klimatyzacja oraz miejsca na rowery. Są one również w pełni przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Kolej wraca do łask. Historyczne więzi i projekt Rail Baltica

Jak podkreśla cytowany przez kurier-kolejowy.pl Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, „rozszerzenie siatki połączeń międzynarodowych jest istotne z punktu widzenia realizowanej inwestycji w Rail Baltica, stanowiącej europejski projekt połączenia krajów bałtyckich”. Prezes zaznaczył również, że celem jest umożliwienie pasażerom szybkiego i wygodnego podróżowania z czytelnym rozkładem jazdy i satysfakcjonującymi godzinami odjazdów.

W dalszej perspektywie, po ukończeniu budowy linii szybkich kolei Rail Baltica, podróż do litewskich miast będzie odbywać się bez konieczności przesiadek, co ostatecznie zrewolucjonizuje podróże kolejowe w regionie.