200 km na godzinę pociągiem do Białegostoku? Harmonogram objęty tajemnicą

W porównaniu do I połowy 2024 roku, w I połowie 2025 roku PKP Intercity S.A. w relacji Białystok – Warszawa.odnotowało wzrost liczby podróżnych o 34 proc.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez PKP Intercity S.A. w ostatnim rocznym rozkładzie jazdy przed modernizacją (RRJ 2013/2014) było 5 par połączeń w relacji Warszawa Centralna – Białystok, z najkrótszym czasem przejazdu wynoszącym 3 godziny.
Po ukończeniu prac modernizacyjnych liczba pociągów na tym ciągu wzrosła o 7 par, co oznacza że jest ich łącznie 12. Pociągiem typu „sprinter” podróżni pokonają tę trasę w półtorej godziny, natomiast dwóch godzin bez ośmiu minut potrzebują ci, którzy jadą pociągiem zatrzymującym się na wszystkich przewidzianych przystankach. Jak podkreśla wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, poprawa infrastruktury i większa liczba połączeń na trasie Warszawa – Białystok spowodowała wzrost liczby pasażerów. W I półroczu 2025 – w stosunku do 2014 roku – było ich więcej o 193 proc.
Jak tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, projekt „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Czyżew” znajduje się na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania. Dodaje, że niezbędne są też prace na odcinku Czyżew – Białystok. Wdrożenie systemu GSM-R na tej trasie ma się zakończyć ok. 2029 roku.
„Termin ukończenia wdrożenia systemu GSM-R i jego oddania do użytku, a także harmonogram realizacji prac są przedmiotem prowadzonych mediacji, dlatego są objęte tajemnicą. PKP PLK SA dokłada wszelkich starań, aby ww. mediacje zakończyły się jak najszybciej” – dodał wiceminister.
Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, sprawa nie jest jednak dla ministerstwa priorytetowa. „Z uwagi na długotrwały proces podwyższenia prędkości do 200 km/h na całej trasie Warszawa – Białystok, który umożliwiłby skrócenie czasu przejazdu dla pociągów typu „sprinter” o kolejne 10 minut do poziomu 80 minut, obecnie koncentrujemy się na dalszym zwiększaniu liczby połączeń, zważywszy na fakt, że te działania przynoszą znacznie większe i szybsze efekty w pozyskiwaniu nowych pasażerów do transportu” – dodał wiceministeer Malepszak.