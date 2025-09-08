200 km na godzinę pociągiem do Białegostoku? Harmonogram objęty tajemnicą

Ministerstwo Infrastruktury planuje zwiększyć do 200 km/h prędkość pociągów na linii kolejowej Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku. O to, kiedy to tak się stanie, zapytał poseł Michał Moskal.



Zgodnie z danymi przekazanymi przez PKP Intercity S.A. w ostatnim rocznym rozkładzie jazdy przed modernizacją (RRJ 2013/2014) było 5 par połączeń w relacji Warszawa Centralna – Białystok, z najkrótszym czasem przejazdu wynoszącym 3 godziny.

Coraz więcej podróżnych z Warszawy do Białegostoku

Po ukończeniu prac modernizacyjnych liczba pociągów na tym ciągu wzrosła o 7 par, co oznacza że jest ich łącznie 12. Pociągiem typu „sprinter” podróżni pokonają tę trasę w półtorej godziny, natomiast dwóch godzin bez ośmiu minut potrzebują ci, którzy jadą pociągiem zatrzymującym się na wszystkich przewidzianych przystankach. Jak podkreśla wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, poprawa infrastruktury i większa liczba połączeń na trasie Warszawa – Białystok spowodowała wzrost liczby pasażerów. W I półroczu 2025 – w stosunku do 2014 roku – było ich więcej o 193 proc.



W porównaniu do I połowy 2024 roku, w I połowie 2025 roku PKP Intercity S.A. w relacji Białystok – Warszawa nastąpił wzrost liczby podróżnych o 34 proc.

Termin ukończenia wdrożenia systemu GSM-R objęty jest tajemnicą

Jak tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, projekt „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Czyżew” znajduje się na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Realizacja projektu uzależniona jest od zapewnienia finansowania. Dodaje, że niezbędne są też prace na odcinku Czyżew – Białystok. Wdrożenie systemu GSM-R na tej trasie ma się zakończyć ok. 2029 roku.

