Nowe perony i przejście pod torami. Warszawa Gołąbki bez kładki

Zamiast jednego peronu będą dwa, a zamiast kładki nad torami powstanie przejście podziemne. Przystanek kolejowy Warszawa Gołąbki czeka radykalna metamorfoza.



Zamiast starej kładki nad torami powstanie tunel podziemny wyposażony w pochylnie, a jeden peron zostanie zastąpiony dwoma nowymi 200-metrowymi, wyposażonymi w system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zmiany na przystanku PKP Gołąbki

Perony zostaną połączone z wiaduktem przy ulicy Gierdziejewskiego za pomocą schodów i wind. Przebudowa obejmie również modernizację sieci trakcyjnej oraz budowę parkingu po północnej stronie przystanku dla 30 samochodów.

Nowa infrastruktura umożliwi obsługę ruchu pasażerskiego na dwóch liniach kolejowych: nr 3 (Warszawa – Poznań) oraz nr 507 (Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołąbki). Dzięki temu przystanek zyska nowe możliwości obsługi pociągów pasażerskich, także tych jadących od strony Warszawy Gdańskiej.

Większy komfort podróży na PKP Gołąbki

Ogłoszony właśnie przetarg to pierwszy krok w realizacji inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w I kwartale 2026 roku, a zakończenie prac przewidziano na 2029 rok.