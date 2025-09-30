10°C
Życie Warszawy

Nowe perony i przejście pod torami. Warszawa Gołąbki bez kładki

Publikacja: 30.09.2025 10:28

Nowe perony i przejście pod torami. Warszawa Gołąbki bez kładki

Foto: PKP PLK

rbi
Zamiast jednego peronu będą dwa, a zamiast kładki nad torami powstanie przejście podziemne. Przystanek kolejowy Warszawa Gołąbki czeka radykalna metamorfoza.

Zamiast starej kładki nad torami powstanie tunel podziemny wyposażony w pochylnie, a jeden peron zostanie zastąpiony dwoma nowymi 200-metrowymi, wyposażonymi w system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zmiany na przystanku PKP Gołąbki

Perony zostaną połączone z wiaduktem przy ulicy Gierdziejewskiego za pomocą schodów i wind. Przebudowa obejmie również modernizację sieci trakcyjnej oraz budowę parkingu po północnej stronie przystanku dla 30 samochodów.

Nowa infrastruktura umożliwi obsługę ruchu pasażerskiego na dwóch liniach kolejowych: nr 3 (Warszawa – Poznań) oraz nr 507 (Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołąbki). Dzięki temu przystanek zyska nowe możliwości obsługi pociągów pasażerskich, także tych jadących od strony Warszawy Gdańskiej.

Większy komfort podróży na PKP Gołąbki

Ogłoszony właśnie przetarg to pierwszy krok w realizacji inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w I kwartale 2026 roku, a zakończenie prac przewidziano na 2029 rok.

Jak podkreśla PKP PLK, zmiany na przystanku Warszawa Gołąbki to nie tylko poprawa estetyki i funkcjonalności, ale przede wszystkim realna korzyść dla pasażerów – większy komfort podróży, lepsza dostępność i nowoczesna infrastruktura, która odpowiada na potrzeby współczesnego transportu kolejowego

