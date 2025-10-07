W sobotę 18 października w Arenie Ursynów odbędzie się Minecraft Big Show. To dwa interaktywne spektakle inspirowane grami komputerowymi: Minecraft, Brawl Stars oraz Roblox.



Uczestnicy Minecraft Big Show będą mogli obejrzeć dwa spektakle: Minecraft vs. Brawl Stars oraz Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox. Każdy z nich ma trwać 60 minut z przerwą. „Zanurzcie się razem z dziećmi w świat ulubionych gier – gwarantujemy mnóstwo zabawy i emocji!” – zachęcają organizatorzy. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodszych widzów i ich rodzin.

Przedstawienie Minecraft vs. Brawl Stars to „emocjonujące przygody, taniec, zadania i spotkania z ulubionymi postaciami. Dzieci zanurzą się w świat gier, by odnaleźć jajo smoka i odkryć niezwykłą moc. Wspólnym celem będzie powstrzymanie Bossa Robota i zaprzyjaźnienie się z mieszkańcami Minecrafta!” – zachęcają organizatorzy.

Drugi spektakl prezentowany w ramach Minecraft Big Show – Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox – promowany jest następująco: „Jeśli nic nie wiesz o tych nazwach, nie martw się, to znaczy, że jesteś dorosły. Ale dla dzieci na całym świecie te trzy słowa są magią wypełnioną znaczeniem. Całe uniwersa gier wideo łączą się w jednym pokazie. A Twoje dziecko może zostać pełnoprawnym uczestnikiem! Na pewno pomoże głównemu bohaterowi zniszczyć złowrogie plany Cheatera i dołączyć do walki z zombie — z pomocą swojego telefonu komórkowego!” – czytamy.

Minecraft Big Show – informacje organizacyjne

Bilety na Minecraft Big Show można kupić za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 października o godz. 11 w Arenie Ursynów. Cena biletu zależnie od miejsca waha się w przedziale 95-180 złotych. Dzieci do 4. roku życia wchodzą bezpłatnie (bez oddzielnego miejsca siedzącego, dziecko na kolanach rodziców). Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku. Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów ), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona. 17 października Minecraft Big Show ma być pokazywany w Gdyni, a 19 października – w Krakowie.