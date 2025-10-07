11.4°C
1022.9 hPa
Życie Warszawy

W Warszawie zagości Minecraft Big Show. Widowisko dla fanów popularnych gier

Publikacja: 07.10.2025 15:45

Minecraft Big Show

Minecraft Big Show

Foto: minecraftshow.pl

Maria Krzos
W sobotę 18 października w Arenie Ursynów odbędzie się Minecraft Big Show. To dwa interaktywne spektakle inspirowane grami komputerowymi: Minecraft, Brawl Stars oraz Roblox.

Uczestnicy Minecraft Big Show będą mogli obejrzeć dwa spektakle: Minecraft vs. Brawl Stars oraz Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox. Każdy z nich ma trwać 60 minut z przerwą. „Zanurzcie się razem z dziećmi w świat ulubionych gier – gwarantujemy mnóstwo zabawy i emocji!” – zachęcają organizatorzy. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodszych widzów i ich rodzin. 

Przedstawienie Minecraft vs. Brawl Stars to „emocjonujące przygody, taniec, zadania i spotkania z ulubionymi postaciami. Dzieci zanurzą się w świat gier, by odnaleźć jajo smoka i odkryć niezwykłą moc. Wspólnym celem będzie powstrzymanie Bossa Robota i zaprzyjaźnienie się z mieszkańcami Minecrafta!” – zachęcają organizatorzy.

Drugi spektakl prezentowany w ramach Minecraft Big Show – Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox – promowany jest następująco: „Jeśli nic nie wiesz o tych nazwach, nie martw się, to znaczy, że jesteś dorosły. Ale dla dzieci na całym świecie te trzy słowa są magią wypełnioną znaczeniem. Całe uniwersa gier wideo łączą się w jednym pokazie. A Twoje dziecko może zostać pełnoprawnym uczestnikiem! Na pewno pomoże głównemu bohaterowi zniszczyć złowrogie plany Cheatera i dołączyć do walki z zombie — z pomocą swojego telefonu komórkowego!” – czytamy.

Polecane
10 października rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy
od piątku
41. Warszawski Festiwal Filmowy: Gdzie kupić bilety?

Minecraft Big Show – informacje organizacyjne

Bilety na Minecraft Big Show można kupić za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 października o godz. 11 w Arenie Ursynów. Cena biletu zależnie od miejsca waha się w przedziale 95-180 złotych. Dzieci do 4. roku życia wchodzą bezpłatnie (bez oddzielnego miejsca siedzącego, dziecko na kolanach rodziców). Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku. Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów ), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona. 17 października Minecraft Big Show ma być pokazywany w Gdyni, a 19 października – w Krakowie.  

Reklama
Reklama

Minecraft, Brawl Stars oraz Roblox - w to grają najmłodsi 

Minecraft to gra komputerowa stworzona przez Markusa Perssona (Notcha) w 2009 r. Pierwsza pełna wersja miała premierę 18 listopada 2011 r. Od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jak podaje serwis DemandSage, miesięcznie w Minecrafta gra 204,33 mln aktywnych graczy. Uważa się, że za sukces gry z jednej strony odpowiada jej prostota, a z drugiej – otwarta fabuła i niemal nieograniczone możliwości eksplorowania i modyfikowaniu świata gry. Rzeczywistość w Minecraftcie stworzona jest charakterystycznych sześciennych bloków, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Polecane
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Braterska rywalizacja i wietnamski talent. Wyjątkowa reprezentacja Warszawy

Brawl Stars to gra na urządzenia mobilne, również popularna wśród młodszych graczy. Wydana przez fińską firmę Supercell. Oferuje wiele różnych trybów, rozgrywki mogą być bardzo krótkie, nawet kilkuminutowe. Cel zależy od wybranego tryby, może być to np. zebranie kryształów, przejęcie strefy, zdobycie bramek.

Z kolei Roblox to internetowa platforma do grania w gry oraz do ich tworzenia – użytkownicy mogą projektować własne gry i grać w gry stworzone przez innych. Gry dostępne na Robloksie są mocno zróżnicowane i podzielone na kategorie wiekowe. Wśród nich są zarówno takie, które nie mają żadnych ograniczeń wiekowych, jak i te, które są przeznaczone dla osób starszych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

10 października rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy
od piątku

41. Warszawski Festiwal Filmowy: Gdzie kupić bilety?

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
od soboty

Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krót
festiwalowy październik

Kino, teatr, taniec i abstrakcja. Warszawa z przebogatą ofertą

Elżbieta Zawacka w 2004 roku
wtorek

Jedyna cichociemna. Niezwykła historia „Agentki Zo"

W Ursusie odbędzie się piknik „Dyniowy Zawrót Głowy”, podczas którego odbędą się spektakle, koncerty
sobota-niedziela

Jesienny weekend w stolicy. Gdzie warto się wybrać?

Targowisko Sztuki w Centrum Praskim Koneser
sobota-niedziela

Targowisko Sztuki w Warszawie ma już 18 lat. „Urodziny" już w weekend

Łazienki Królewskie jesienią, widok na Belweder
spacer

Tutaj Warszawa jesienią wygląda najpiękniej

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym trad
od 1 października

Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama