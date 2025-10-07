Minecraft Big Show
Uczestnicy Minecraft Big Show będą mogli obejrzeć dwa spektakle: Minecraft vs. Brawl Stars oraz Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox. Każdy z nich ma trwać 60 minut z przerwą. „Zanurzcie się razem z dziećmi w świat ulubionych gier – gwarantujemy mnóstwo zabawy i emocji!” – zachęcają organizatorzy. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodszych widzów i ich rodzin.
Przedstawienie Minecraft vs. Brawl Stars to „emocjonujące przygody, taniec, zadania i spotkania z ulubionymi postaciami. Dzieci zanurzą się w świat gier, by odnaleźć jajo smoka i odkryć niezwykłą moc. Wspólnym celem będzie powstrzymanie Bossa Robota i zaprzyjaźnienie się z mieszkańcami Minecrafta!” – zachęcają organizatorzy.
Drugi spektakl prezentowany w ramach Minecraft Big Show – Minecraft i Brawl Stars ratują Roblox – promowany jest następująco: „Jeśli nic nie wiesz o tych nazwach, nie martw się, to znaczy, że jesteś dorosły. Ale dla dzieci na całym świecie te trzy słowa są magią wypełnioną znaczeniem. Całe uniwersa gier wideo łączą się w jednym pokazie. A Twoje dziecko może zostać pełnoprawnym uczestnikiem! Na pewno pomoże głównemu bohaterowi zniszczyć złowrogie plany Cheatera i dołączyć do walki z zombie — z pomocą swojego telefonu komórkowego!” – czytamy.
Bilety na Minecraft Big Show można kupić za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 października o godz. 11 w Arenie Ursynów. Cena biletu zależnie od miejsca waha się w przedziale 95-180 złotych. Dzieci do 4. roku życia wchodzą bezpłatnie (bez oddzielnego miejsca siedzącego, dziecko na kolanach rodziców). Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku. Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów ), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona. 17 października Minecraft Big Show ma być pokazywany w Gdyni, a 19 października – w Krakowie.
Minecraft to gra komputerowa stworzona przez Markusa Perssona (Notcha) w 2009 r. Pierwsza pełna wersja miała premierę 18 listopada 2011 r. Od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jak podaje serwis DemandSage, miesięcznie w Minecrafta gra 204,33 mln aktywnych graczy. Uważa się, że za sukces gry z jednej strony odpowiada jej prostota, a z drugiej – otwarta fabuła i niemal nieograniczone możliwości eksplorowania i modyfikowaniu świata gry. Rzeczywistość w Minecraftcie stworzona jest charakterystycznych sześciennych bloków, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.
Brawl Stars to gra na urządzenia mobilne, również popularna wśród młodszych graczy. Wydana przez fińską firmę Supercell. Oferuje wiele różnych trybów, rozgrywki mogą być bardzo krótkie, nawet kilkuminutowe. Cel zależy od wybranego tryby, może być to np. zebranie kryształów, przejęcie strefy, zdobycie bramek.
Z kolei Roblox to internetowa platforma do grania w gry oraz do ich tworzenia – użytkownicy mogą projektować własne gry i grać w gry stworzone przez innych. Gry dostępne na Robloksie są mocno zróżnicowane i podzielone na kategorie wiekowe. Wśród nich są zarówno takie, które nie mają żadnych ograniczeń wiekowych, jak i te, które są przeznaczone dla osób starszych.