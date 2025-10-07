10 października rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Warszawski Festiwal Filmowy (Warsaw International FilmFest, WIFF) to coroczny festiwal filmowy organizowany w Warszawie na początku października. W jego trakcie prezentowane są nowe filmy kina polskiego, europejskiego i światowego. Początki wydarzenia sięgają 1985 roku i zorganizowanego wówczas przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Hybrydy” I Warszawskiego Tygodnia Filmowego.
Festiwal „[…] promuje kino, które łączy ludzi, pobudza do myślenia i zostaje w pamięci. To przestrzeń wolności twórczej, rozmowy i filmów poruszających ważne tematy — miejsce, gdzie spotykają się historie, które naprawdę mają znaczenie” – tak o wydarzeniu piszą organizatorzy.
Tegoroczny Warszawski Festiwal Filmowy to już 41. edycja tego wydarzenia. Potrwa od 10 do 19 października. Filmy obejrzeć będzie można w ośmiu lokalizacjach w stolicy. Oto one:
Zaprezentowanych zostanie 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych. Ponad 80 z nich to premiery polskie, europejskie i światowe.
- 41. edycja WIFF to początek kolejnego dziesięciolecia i otwarcie nowego rozdziału w historii jednego z najbardziej cenionych festiwali filmowych Europy. W październiku już po raz 41 zaprosimy widzów do wspólnej podróży po obrazach i emocjach z całego świata – od intymnych opowieści po historie o globalnym zasięgu, od debiutów po dzieła mistrzów – zapowiada Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektor generalna wydarzenia.
Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się w piątek 10 października w warszawskiej Kinotece. Wydarzenie otworzy film Jana Komasy „Rocznica”, z hollywoodzką obsadą, w której znaleźli się m.in.: Diane Lane i Kyle Chandler. Produkcja powalczy o Grand Prix w Konkursie Międzynarodowym 41.WIFF. Łącznie rywalizować będzie tu 15 premier, w tym m.in. następujące tytuły: „Dziewczęta” („Our Girls”) Mike’a van Diem, „Ojciec” („Father”) Terezy Nvotovej, „Brat” („Brother”) Macieja Sobieszczańskiego oraz „Dom dobry” („Home Sweet Home”) Wojciecha Smarzowskiego.
Poza Konkursem Międzynarodowym odbędą się jeszcze następujące konkursy:
Ponadto pojawią się sekcje niekonkursowe:
W ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędą się także wydarzenia towarzyszące – Koncert muzyki filmowej w wykonaniu zespołu DesOrient oraz Warsaw Industry Days. To ostatnie wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli świata filmowego, w tym m.in. do producentów, scenarzystów, dystrybutorów i krytyków.
Filmem zakończenia 41.WIFF będzie „Głos Hind Rajab” („(The Voice of Hind Rajab”) Kaouthera Ben Hania. Produkcja zdobyła m.in. Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji, a jednocześnie ustanowiła nowy rekord festiwalu w długości oklasków po premierowym pokazie (oklaski trwały 23 minuty).
Przedsprzedaż biletów online na 41. Warszawski Festiwal Filmowy rozpoczęła się 18 września, natomiast przedsprzedaż w kinie Atlantic przy ul. Chmielnej 33 (w godz. 11-20) trwa od 7 października.
Bilety na seanse do wszystkich kin festiwalowych kupić będzie można także od 10 października, a więc już w trakcie festiwalu. Będą one dostępne w kasach kin: Kinoteka, Atlantic i Luna. Dodatkowo w Iluzjonie będzie można kupić bilety na odbywającą się tam sekcję „Kino. Moja miłość”.
Cena biletu wynosi 25 zł. Wyjątkiem są bilety na: Rodzinny Weekend Filmowy (15 zł), Koncert muzyki filmowej (100 zł) i Kino w Chmurach (50 zł).