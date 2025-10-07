- 41. edycja WIFF to początek kolejnego dziesięciolecia i otwarcie nowego rozdziału w historii jednego z najbardziej cenionych festiwali filmowych Europy. W październiku już po raz 41 zaprosimy widzów do wspólnej podróży po obrazach i emocjach z całego świata – od intymnych opowieści po historie o globalnym zasięgu, od debiutów po dzieła mistrzów – zapowiada Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektor generalna wydarzenia.

41. Warszawski Festiwal Filmowy: Program

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się w piątek 10 października w warszawskiej Kinotece. Wydarzenie otworzy film Jana Komasy „Rocznica”, z hollywoodzką obsadą, w której znaleźli się m.in.: Diane Lane i Kyle Chandler. Produkcja powalczy o Grand Prix w Konkursie Międzynarodowym 41.WIFF. Łącznie rywalizować będzie tu 15 premier, w tym m.in. następujące tytuły: „Dziewczęta” („Our Girls”) Mike’a van Diem, „Ojciec” („Father”) Terezy Nvotovej, „Brat” („Brother”) Macieja Sobieszczańskiego oraz „Dom dobry” („Home Sweet Home”) Wojciecha Smarzowskiego.

Poza Konkursem Międzynarodowym odbędą się jeszcze następujące konkursy:

Konkurs 1-2,

Konkurs Filmów Dokumentalnych,

Konkurs Filmów Krótkometrażowych,

Konfrontacje.

Ponadto pojawią się sekcje niekonkursowe:

Wolny duch,

Animus. Kino Wartości,

Kino. Moja Miłość,

Kino w Chmurach,

Pokazy specjalne,

Rodzinny Weekend Filmowy,

Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe,

Boom Generation – bezpłatne seanse dla seniorów,

Kino w chmurach – Seanse filmowe na 46. piętrze Varso Tower.

W ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędą się także wydarzenia towarzyszące – Koncert muzyki filmowej w wykonaniu zespołu DesOrient oraz Warsaw Industry Days. To ostatnie wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli świata filmowego, w tym m.in. do producentów, scenarzystów, dystrybutorów i krytyków.

Filmem zakończenia 41.WIFF będzie „Głos Hind Rajab” („(The Voice of Hind Rajab”) Kaouthera Ben Hania. Produkcja zdobyła m.in. Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji, a jednocześnie ustanowiła nowy rekord festiwalu w długości oklasków po premierowym pokazie (oklaski trwały 23 minuty).

Bilety na 41. Warszawski Festiwal Filmowy: Gdzie i kiedy można kupić?

Przedsprzedaż biletów online na 41. Warszawski Festiwal Filmowy rozpoczęła się 18 września, natomiast przedsprzedaż w kinie Atlantic przy ul. Chmielnej 33 (w godz. 11-20) trwa od 7 października.

Bilety na seanse do wszystkich kin festiwalowych kupić będzie można także od 10 października, a więc już w trakcie festiwalu. Będą one dostępne w kasach kin: Kinoteka, Atlantic i Luna. Dodatkowo w Iluzjonie będzie można kupić bilety na odbywającą się tam sekcję „Kino. Moja miłość”.

Cena biletu wynosi 25 zł. Wyjątkiem są bilety na: Rodzinny Weekend Filmowy (15 zł), Koncert muzyki filmowej (100 zł) i Kino w Chmurach (50 zł).