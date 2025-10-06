11.7°C
1012.8 hPa
Życie Warszawy

Marszałkowska już się zazieleniła, wkróce pojadą nią tramwaje

Publikacja: 06.10.2025 10:20

Zazielenianie torowiska rozchodnikiem to ciężka fizyczna praca

5 zdjęć

Zobacz

Zazielenianie torowiska rozchodnikiem to ciężka fizyczna praca

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa zyskuje kolejne zielone torowisko. Na remontowanym odcinku ul. Marszałkowskiej, między Świętokrzyską a Królewską, tradycyjną trawę zastąpił odporny na suszę i mróz rozchodnik. Kiedy tramwaje wrócą na ten kluczowy odcinek?

Warszawa systematycznie powiększa sieć ekologicznych torowisk, osiągając już niemal 50 kilometrów zielonej nawierzchni. Teraz do tej listy dołącza ulica Marszałkowska, gdzie na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej właśnie instalowane jest nowoczesne, zielone torowisko.

Inwestycja ta stanowi część szeroko zakrojonej kompleksowej przebudowy torowiska prowadzonej przez firmę Balzola Polska, która objęła odcinek od ul. Widok aż do przystanku Królewska. Celem jest nie tylko modernizacja infrastruktury tramwajowej, ale i poprawa estetyki oraz ekologii centrum miasta.

Dlaczego rozchodnik? Korzyści z „zielonej architektury”

Zamiast tradycyjnej trawy, na torowisku zastosowano innowacyjne rozwiązanie – roślinę zwaną rozchodnikiem. Wybór ten nie był przypadkowy i wynika z wielu zalet, które wpisują się w proekologiczne i bezobsługowe trendy w miejskiej architekturze:

  • jest mrozoodporny, co gwarantuje trwałość w trudnych warunkach zimowych;
  • nie wymaga regularnego podlewania – jest odporny na suszę, w przeciwieństwie do trawy;
  • nie wymaga koszenia, znacząco obniżając koszty utrzymania;
  • zapewnia dodatkowy walor estetyczny, widowiskowo zmieniając barwy w ciągu roku.

Zielona zabudowa toru to niewielki, ale kluczowy etap prac, który przyczyni się do lepszej retencji wody i obniżenia temperatury w miejskiej „wyspie ciepła”.

Reklama
Reklama

Kostka granitowa dla uprzywilejowanych pojazdów

W ramach przebudowy zadbano również o funkcjonalność. Na odcinku od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego, Balzola Polska, na wyraźne życzenie pogotowia ratunkowego, zachowała nawierzchnię przejezdną. Ma to kluczowe znaczenie dla karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych.

W tym miejscu położono prefabrykowane płyty zabudowane elegancką kostką granitową, co łączy wytrzymałość z estetyką i umożliwia szybszy przejazd służb ratunkowych przez centrum miasta.

Zieleń wysoka i niska w pasach separacyjnych

Oprócz zazielenienia samego torowiska, wzdłuż jego przebiegu przygotowano pasy separacyjne. Zapewniono w nich miejsce na zieleń niską i wysoką. Ich docelowym zazielenieniem, w tym nasadzeniami drzew i krzewów, zajmie się Zarząd Dróg Miejskich Warszawa w okresie późnej jesieni.

Kiedy tramwaje wracają na Marszałkowską?

Dobra wiadomość dla pasażerów: tramwaje wracają na ul. Marszałkowską zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Uruchomienie ruchu tramwajowego na przebudowanym torowisku nastąpi w zapowiadanym terminie – od 13 października 2025 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

20 października seniorzy mogą podróżować pociągami PKP Intercity za złotówkę / zdjęcie ilustracyjne
kolej

Bilety na pendolino z Warszawy za złotówkę. Promocja dla seniorów

Seniorzy, którzy są główną grupą protestujących, pokazują swoją determinację i upór.
protest

Mieszkańcy osiedla Kazury wychodzą na ulice. Ratusz jest głuchy na ich prośby

Nowy asfalt będzie układany na ulicy Tytoniowej na całym odcinku pomiędzy Naddnieprzańską a Kresową.
przebudowa

Pilny remont ulic Tytoniowej i Kresowej

W związku z remontem na odcinku Suligowskiego do ulicy Czerniakowskiej kierowcy będą jeździli w obu
przebudowa

Remont Nowosieleckiej i Suligowskiego. Zmiany w ruchu i parkowaniu

Celem robót jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na jednej z głównych dróg Starej Miłosne
przebudowa

Rusza remont ul. Jana Pawła II w Wesołej. Będą objazdy i zmiana tras

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
remont

Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. Utrudnienia do wiosny 2026

Obecnie 47 nowoczesnych pociągów zabiera podróżnych z 60 przystanków
kolej

20 lat Szybkiej Kolei Miejskiej. 47 pociągów na torach Warszawy i okolic

Od 6 do 12 października, po Warszawie kursować będzie specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grając
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Tramwaj grający Chopina. Specjalne składy na torach

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama