Marszałkowska już się zazieleniła, wkróce pojadą nią tramwaje

Warszawa zyskuje kolejne zielone torowisko. Na remontowanym odcinku ul. Marszałkowskiej, między Świętokrzyską a Królewską, tradycyjną trawę zastąpił odporny na suszę i mróz rozchodnik. Kiedy tramwaje wrócą na ten kluczowy odcinek?



Warszawa systematycznie powiększa sieć ekologicznych torowisk, osiągając już niemal 50 kilometrów zielonej nawierzchni. Teraz do tej listy dołącza ulica Marszałkowska, gdzie na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej właśnie instalowane jest nowoczesne, zielone torowisko.

Reklama Reklama

Inwestycja ta stanowi część szeroko zakrojonej kompleksowej przebudowy torowiska prowadzonej przez firmę Balzola Polska, która objęła odcinek od ul. Widok aż do przystanku Królewska. Celem jest nie tylko modernizacja infrastruktury tramwajowej, ale i poprawa estetyki oraz ekologii centrum miasta.

Dlaczego rozchodnik? Korzyści z „zielonej architektury”

Zamiast tradycyjnej trawy, na torowisku zastosowano innowacyjne rozwiązanie – roślinę zwaną rozchodnikiem. Wybór ten nie był przypadkowy i wynika z wielu zalet, które wpisują się w proekologiczne i bezobsługowe trendy w miejskiej architekturze:

jest mrozoodporny, co gwarantuje trwałość w trudnych warunkach zimowych;

nie wymaga regularnego podlewania – jest odporny na suszę, w przeciwieństwie do trawy;

nie wymaga koszenia, znacząco obniżając koszty utrzymania;

zapewnia dodatkowy walor estetyczny, widowiskowo zmieniając barwy w ciągu roku.

Zielona zabudowa toru to niewielki, ale kluczowy etap prac, który przyczyni się do lepszej retencji wody i obniżenia temperatury w miejskiej „wyspie ciepła”.