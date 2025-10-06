Marszałkowska już się zazieleniła, wkróce pojadą nią tramwaje

Zazielenianie torowiska rozchodnikiem to ciężka fizyczna praca
Warszawa systematycznie powiększa sieć ekologicznych torowisk, osiągając już niemal 50 kilometrów zielonej nawierzchni. Teraz do tej listy dołącza ulica Marszałkowska, gdzie na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej właśnie instalowane jest nowoczesne, zielone torowisko.
Inwestycja ta stanowi część szeroko zakrojonej kompleksowej przebudowy torowiska prowadzonej przez firmę Balzola Polska, która objęła odcinek od ul. Widok aż do przystanku Królewska. Celem jest nie tylko modernizacja infrastruktury tramwajowej, ale i poprawa estetyki oraz ekologii centrum miasta.
Zamiast tradycyjnej trawy, na torowisku zastosowano innowacyjne rozwiązanie – roślinę zwaną rozchodnikiem. Wybór ten nie był przypadkowy i wynika z wielu zalet, które wpisują się w proekologiczne i bezobsługowe trendy w miejskiej architekturze:
Zielona zabudowa toru to niewielki, ale kluczowy etap prac, który przyczyni się do lepszej retencji wody i obniżenia temperatury w miejskiej „wyspie ciepła”.
W ramach przebudowy zadbano również o funkcjonalność. Na odcinku od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego, Balzola Polska, na wyraźne życzenie pogotowia ratunkowego, zachowała nawierzchnię przejezdną. Ma to kluczowe znaczenie dla karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych.
W tym miejscu położono prefabrykowane płyty zabudowane elegancką kostką granitową, co łączy wytrzymałość z estetyką i umożliwia szybszy przejazd służb ratunkowych przez centrum miasta.
Oprócz zazielenienia samego torowiska, wzdłuż jego przebiegu przygotowano pasy separacyjne. Zapewniono w nich miejsce na zieleń niską i wysoką. Ich docelowym zazielenieniem, w tym nasadzeniami drzew i krzewów, zajmie się Zarząd Dróg Miejskich Warszawa w okresie późnej jesieni.
Dobra wiadomość dla pasażerów: tramwaje wracają na ul. Marszałkowską zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Uruchomienie ruchu tramwajowego na przebudowanym torowisku nastąpi w zapowiadanym terminie – od 13 października 2025 roku.