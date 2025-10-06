10.7°C
Życie Warszawy

Drogowcy budują brakujący fragment ścieżki rowerowej. Od środy zmiany w utrudnieniach na Woli

Publikacja: 06.10.2025 20:00

W środę, 8 października, około godziny 6:00 drogowcy wprowadzą kolejną dużą modyfikację w organizacj

W środę, 8 października, około godziny 6:00 drogowcy wprowadzą kolejną dużą modyfikację w organizacji ruchu w rejonie alei „Solidarności” i ulicy Żelaznej

Foto: Infoulice Warszawa

Kacper Komaiszko
Kolejna faza prac drogowo-budowlanych rusza na skrzyżowaniu alei „Solidarności” z Żelazną. Od środy, 8 października, kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem pasów do skrętu, a pasażerowie mogą spodziewać się powrotu przystanków Wola-Ratusz.

W środę, 8 października, ok. godz. 6 drogowcy wprowadzą kolejną dużą modyfikację w organizacji ruchu w rejonie alei „Solidarności” i ulicy Żelaznej. Zmiany te są wynikiem kontynuacji szeroko zakrojonych prac mających na celu przede wszystkim budowę drogi dla rowerów, która docelowo połączy istniejące już ciągi komunikacyjne w alei Jana Pawła II i ulicy Okopowej. Przy okazji inwestycji przebudowana zostanie nitka alei „Solidarności” w kierunku Okopowej wraz z całym skrzyżowaniem z ulicą Żelazną. Utrudnienia dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
Utrudnienia dla kierowców

Najważniejsza zmiana dotyczy kierowców poruszających się aleją „Solidarności”. Drogowcy wygrodzą i zamkną pasy przeznaczone do skrętu w prawo w ulicę Żelazną. Utrudnienie to dotyczyć będzie obydwu stron alei „Solidarności” – zarówno jadących od alei Jana Pawła II, jak i tych zmierzających od strony Kercelaka. Kierowcy będą jednak mogli dokonać skrętu w Żelazną, korzystając w tym celu z sąsiednich pasów ruchu. Pomimo wygrodzeń, przy skrzyżowaniu z Żelazną, aleja „Solidarności” utrzyma dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Zmiany nastąpią również na samej ulicy Żelaznej. Prace budowlane zostaną przeniesione na drugą stronę jezdni, co skutkuje wygrodzeniem pasa przy wolskim ratuszu. Przejazd ulicą Żelazną w obu kierunkach zostanie zachowany. Należy jednocześnie pamiętać, że nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo z Żelaznej (od strony ulicy Nowolipie) w kierunku alei Jana Pawła II.

Powrót tramwajów na Wola-Ratusz

Dobra wiadomość jest zaś dla pasażerów tramwajów. Od środy, 8 października, składy znów będą się zatrzymywać na przystankach Wola-Ratusz w obu kierunkach jazdy.

Jednocześnie pasażerowie podróżujący w kierunku Kercelaka muszą przygotować się na trwałe zmiany w lokalizacji przystanków. Zarówno przystanki tramwajowe, jak i autobusowe w tym kierunku zostaną przeniesione za skrzyżowanie z ulicą Żelazną.

Dopełnienie brakującej trasy rowerowej i nowa zieleń

Wprowadzane utrudnienia są częścią większego projektu modernizacji tej części Woli. Oprócz wspomnianej drogi dla rowerów, która docelowo połączy się ze ścieżkami w ulicy Okopowej i alei Jana Pawła II, zostanie przebudowany odcinek drogi w kierunku Okopowej. W finale prac, po zakończeniu robót drogowych i budowlanych, przestrzeń wokół skrzyżowania zostanie wzbogacona o nową zieleń. Ogrodnicy zapowiadają nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać wczesnym rankiem 8 października.

