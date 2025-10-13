12.5°C
1021.6 hPa
Życie Warszawy

Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM po wypadku

Publikacja: 13.10.2025 13:15

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek

Foto: CC0 Wikimedia / mat.pras

Kacper Komaiszko
W rejonie przystanku Warszawa Gocławek doszło do wypadku z udziałem człowieka. Trwa zakłócenie ruchu kolejowego na linii otwockiej. Opóźnienia pociągów SKM i Kolei Mazowieckich sięgają 45 minut. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

Aktualizacja

Przed godziną 15 poinformowano o zakończeniu utrudnień na linii kolejowej. Około godz. 14:20 przywrócono ruch po obydwu torach na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Jak przekazuje dyżurny ruchu SKM, obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S1 w obu kierunkach.

Przed godziną 13 w poniedziałek 13 października 2025 roku warszawski węzeł kolejowy, szczególnie na wschodnim odcinku, został dotknięty poważnymi zakłóceniami. Przyczyną utrudnień jest wypadek z udziałem człowieka, który zdarzył się w pobliżu przystanku Warszawa Gocławek. Wpłynęło to na kursowanie pociągów wszystkich przewoźników operujących na linii nr 7 i objawiło się znaczącymi opóźnieniami, w niektórych przypadkach wymusiło odwołanie części kursów.

Skala problemów jest na tyle duża, że dotyczy to nie tylko aglomeracyjnej Szybkiej Kolei Miejskiej, ale także Kolei Mazowieckich i pociągów dalekobieżnych. Służby techniczne zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadzą czynności niezbędne do przywrócenia płynnego ruchu, co wciąż jest utrudnione.

Reklama
Reklama

Wypadek z udziałem człowieka. Utrudnienia na kolei w Warszawie

Centralnym punktem kryzysowym jest rejon przystanku Warszawa Gocławek, ale skutki zdarzenia rozciągają się na cały odcinek między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Jest to kluczowy fragment linii kolejowej, z którego korzystają pasażerowie podróżujący zarówno w kierunku Otwocka i Dęblina, jak i wewnątrz aglomeracji.

Utrudnienia dotykają bezpośrednio:

1. Szybką Kolej Miejską (SKM) linii S1 (relacja Pruszków ↔ Otwock).

2. Koleje Mazowieckie (KM) na linii R7 (Warszawa ↔ Dęblin).

3. Pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) na trasach międzymiastowych.

Opóźnienia i odwołane kursy

Komunikaty przewoźników informowały o możliwości opóźnień sięgających około 45 minut, co w praktyce zostało potwierdzone przez system informacji pasażerskiej.

Reklama
Reklama

Największe odnotowane opóźnienie dotyczy pociągu KM nr 12721 w relacji Warszawa Zachodnia → Dęblin, który zgodnie z najnowszymi danymi z Portalu Pasażera ma 44 minuty opóźnienia.

Ponadto, w związku z koniecznością oczekiwania na działania służb, SKM zmuszona była do częściowego odwołania pociągów linii S1:

• Pociąg nr 99232/3 (Pruszków → Otwock, odjazd 12:29) został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock.

• Pociąg nr 99338/9 (Otwock → Pruszków, odjazd 14:00) został odwołany na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia.

Utrudnienia wtórne są również widoczne na innych trasach. Pociąg IC 2522 REJEWSKI (Lublin → Bydgoszcz) odnotował 13 minut opóźnienia, podobnie jak pociągi Kolei Mazowieckich jadące z Mińska Mazowieckiego i Pilawy, co dowodzi, że zakłócenia dotknęły cały wschodni węzeł kolejowy, wpływając na przejezdność przez Warszawę Wschodnią.

Honorowanie biletów i alternatywne trasy ZTM

W obliczu trwających utrudnień Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w porozumieniu z Kolejami Mazowieckimi wprowadził kluczowe ułatwienie dla podróżnych: wzajemne honorowanie biletów.

Reklama
Reklama

Od godziny 12:30 obowiązuje zasada, że:

• Pasażerowie posiadający bilety Kolei Mazowieckich (KM) mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich środków transportu ZTM na odcinku Warszawa Wschodnia ↔ Otwock.

• Analogicznie, pasażerowie posiadający bilety ZTM (okresowe, dobowe, itp.) mogą podróżować pociągami KM na tym samym odcinku.

Umożliwia to pasażerom skorzystanie z komunikacji autobusowej i tramwajowej (np. na Pradze-Południe i w Wawrze), aby ominąć najbardziej zakłócony odcinek torów i kontynuować podróż. Jednocześnie, w przypadku braku możliwości przejazdu po linii podmiejskiej, część pociągów SKM i KM może być kierowana dalekobieżną linią średnicową przez Warszawę Centralną, z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.

Zalecenia dla podróżnych

Sytuacja pozostaje dynamiczna, a czas przywrócenia pełnej przejezdności jest zależny od zakończenia działań prowadzonych przez służby. W związku z tym zaleca się:

Reklama
Reklama

• Sprawdzić rozkład jazdy przed podróżą na stronie internetowej przewoźnika lub na Portalu Pasażera PKP PLK.

• W miarę możliwości, unikać podróży koleją na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock w najbliższych godzinach.

• Korzystać ze środków transportu miejskiego ZTM, dzięki wprowadzonemu wzajemnemu honorowaniu biletów, na odcinkach objętych utrudnieniami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dworzec Warszawa Centralna
kolej

Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Jak pojadą pociągi?

Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych
remont na torach

Tramwaje na Grójeckiej i Marszałkowskiej. To nie koniec prac

Brakujący odcinek ulicy ma przebiegać między innym pod oknami Osiedla Słowików (na zdjęciu po lewej)
drogi

Ulica Ciszewskiego-bis znów w martwym punkcie

Utrudnienia spowodują również zmianę tras autobusów kursujących w rejonie
remont

Zmiany na Wołoskiej, Konstruktorskiej i Domaniewskiej

Stanowisko pomiarowe jest oznakowane słupkami i tablicą z napisem „zdalne pomiary emisji spalin”
ochrona środowiska

Prawda o spalinach w Warszawie. Ruszyły zdalne pomiary emisji

Podstawą nowej umowy będzie kontynuacja funkcjonowania systemu, do którego wchodzi teraz 450 skrzyżo
e-miasto

Nowy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem

W niedzielę przez Wawer przebiegną uczestnicy 7. edycji „Biegu z Radością"
impreza masowa

Biegacze przejmą Wawer. Zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

Nowy rozkład jazdy to nie tylko więcej połączeń międzynarodowych, ale też 555 połączeń krajowych i z
kolej

Nowe pociągi PKP Intercity z Warszawy do Berlina, Pragi i Wilna

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama