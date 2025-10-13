Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM po wypadku

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek
Aktualizacja
Przed godziną 15 poinformowano o zakończeniu utrudnień na linii kolejowej. Około godz. 14:20 przywrócono ruch po obydwu torach na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Jak przekazuje dyżurny ruchu SKM, obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S1 w obu kierunkach.
Przed godziną 13 w poniedziałek 13 października 2025 roku warszawski węzeł kolejowy, szczególnie na wschodnim odcinku, został dotknięty poważnymi zakłóceniami. Przyczyną utrudnień jest wypadek z udziałem człowieka, który zdarzył się w pobliżu przystanku Warszawa Gocławek. Wpłynęło to na kursowanie pociągów wszystkich przewoźników operujących na linii nr 7 i objawiło się znaczącymi opóźnieniami, w niektórych przypadkach wymusiło odwołanie części kursów.
Skala problemów jest na tyle duża, że dotyczy to nie tylko aglomeracyjnej Szybkiej Kolei Miejskiej, ale także Kolei Mazowieckich i pociągów dalekobieżnych. Służby techniczne zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadzą czynności niezbędne do przywrócenia płynnego ruchu, co wciąż jest utrudnione.
Centralnym punktem kryzysowym jest rejon przystanku Warszawa Gocławek, ale skutki zdarzenia rozciągają się na cały odcinek między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Jest to kluczowy fragment linii kolejowej, z którego korzystają pasażerowie podróżujący zarówno w kierunku Otwocka i Dęblina, jak i wewnątrz aglomeracji.
Utrudnienia dotykają bezpośrednio:
1. Szybką Kolej Miejską (SKM) linii S1 (relacja Pruszków ↔ Otwock).
2. Koleje Mazowieckie (KM) na linii R7 (Warszawa ↔ Dęblin).
3. Pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) na trasach międzymiastowych.
Komunikaty przewoźników informowały o możliwości opóźnień sięgających około 45 minut, co w praktyce zostało potwierdzone przez system informacji pasażerskiej.
Największe odnotowane opóźnienie dotyczy pociągu KM nr 12721 w relacji Warszawa Zachodnia → Dęblin, który zgodnie z najnowszymi danymi z Portalu Pasażera ma 44 minuty opóźnienia.
Ponadto, w związku z koniecznością oczekiwania na działania służb, SKM zmuszona była do częściowego odwołania pociągów linii S1:
• Pociąg nr 99232/3 (Pruszków → Otwock, odjazd 12:29) został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock.
• Pociąg nr 99338/9 (Otwock → Pruszków, odjazd 14:00) został odwołany na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia.
Utrudnienia wtórne są również widoczne na innych trasach. Pociąg IC 2522 REJEWSKI (Lublin → Bydgoszcz) odnotował 13 minut opóźnienia, podobnie jak pociągi Kolei Mazowieckich jadące z Mińska Mazowieckiego i Pilawy, co dowodzi, że zakłócenia dotknęły cały wschodni węzeł kolejowy, wpływając na przejezdność przez Warszawę Wschodnią.
W obliczu trwających utrudnień Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w porozumieniu z Kolejami Mazowieckimi wprowadził kluczowe ułatwienie dla podróżnych: wzajemne honorowanie biletów.
Od godziny 12:30 obowiązuje zasada, że:
• Pasażerowie posiadający bilety Kolei Mazowieckich (KM) mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich środków transportu ZTM na odcinku Warszawa Wschodnia ↔ Otwock.
• Analogicznie, pasażerowie posiadający bilety ZTM (okresowe, dobowe, itp.) mogą podróżować pociągami KM na tym samym odcinku.
Umożliwia to pasażerom skorzystanie z komunikacji autobusowej i tramwajowej (np. na Pradze-Południe i w Wawrze), aby ominąć najbardziej zakłócony odcinek torów i kontynuować podróż. Jednocześnie, w przypadku braku możliwości przejazdu po linii podmiejskiej, część pociągów SKM i KM może być kierowana dalekobieżną linią średnicową przez Warszawę Centralną, z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.
Sytuacja pozostaje dynamiczna, a czas przywrócenia pełnej przejezdności jest zależny od zakończenia działań prowadzonych przez służby. W związku z tym zaleca się:
• Sprawdzić rozkład jazdy przed podróżą na stronie internetowej przewoźnika lub na Portalu Pasażera PKP PLK.
• W miarę możliwości, unikać podróży koleją na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock w najbliższych godzinach.
• Korzystać ze środków transportu miejskiego ZTM, dzięki wprowadzonemu wzajemnemu honorowaniu biletów, na odcinkach objętych utrudnieniami.