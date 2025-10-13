Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM po wypadku

W rejonie przystanku Warszawa Gocławek doszło do wypadku z udziałem człowieka. Trwa zakłócenie ruchu kolejowego na linii otwockiej. Opóźnienia pociągów SKM i Kolei Mazowieckich sięgają 45 minut. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.



Aktualizacja

Przed godziną 15 poinformowano o zakończeniu utrudnień na linii kolejowej. Około godz. 14:20 przywrócono ruch po obydwu torach na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Jak przekazuje dyżurny ruchu SKM, obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S1 w obu kierunkach.

Przed godziną 13 w poniedziałek 13 października 2025 roku warszawski węzeł kolejowy, szczególnie na wschodnim odcinku, został dotknięty poważnymi zakłóceniami. Przyczyną utrudnień jest wypadek z udziałem człowieka, który zdarzył się w pobliżu przystanku Warszawa Gocławek. Wpłynęło to na kursowanie pociągów wszystkich przewoźników operujących na linii nr 7 i objawiło się znaczącymi opóźnieniami, w niektórych przypadkach wymusiło odwołanie części kursów.

Skala problemów jest na tyle duża, że dotyczy to nie tylko aglomeracyjnej Szybkiej Kolei Miejskiej, ale także Kolei Mazowieckich i pociągów dalekobieżnych. Służby techniczne zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadzą czynności niezbędne do przywrócenia płynnego ruchu, co wciąż jest utrudnione.