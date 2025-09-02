O warszawskich rzemieślnikach na Bulwarach Wiślanych

“Nurt tradycji rzemiosło z brzegów Wisły” – na Bulwarach Wiślanych można już oglądać wystawę o warszawskich rzemieślnikach
Wystawa plenerowa pod tytułem „Nurt tradycji: rzemiosło z brzegów Wisły prezentuje warszawskie pracownie rzemieślnicze – od ceramiki i złotnictwa, po szkutnictwo, plecionkarstwo i stolarstwo. Ta ekspozycja, to opowieść o ludziach, którzy codziennie – w cieniu miejskiego zgiełku – kultywują lokalne dziedzictwo.
Wisła – żywa oś i serce Warszawy – niesie ze sobą historie, które płyną z pokolenia na pokolenie. Wzdłuż rzeki, zarówno po prawej, jak i lewej jej stronie, od lat działają rzemieślnicy. Tworzą przedmioty z pasją, ręcznie, często według dawnych technik. To w ich pracowniach rzemiosło stawało się nie tylko sposobem na życie i zarobek, ale także formą artystycznego wyrazu.
- Wspieramy lokalnych utalentowanych przedsiębiorców, dzięki którym Warszawa może się stale rozwijać i zapewniać swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Promujemy lokalnych rzemieślników, którzy swoją kreatywnością inspirują innych, tworząc wyjątkowe produkty i usługi, pełne osobistego zaangażowania. Wspieranie rzemiosła, to jeden z elementów polityki rozwoju gospodarczego stolicy – mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.
Wystawa prezentuje także działania prowadzone przez Muzeum Warszawskiej Pragi i Dzielnicę Wisła, popularyzujące wartość ręcznej pracy wśród młodego pokolenia.
- Promowanie i kultywowanie rzemiosła to nasza codzienność, dlatego tym chętniej korzystamy z okazji, by sięgać po inne niż cyfrowe sposoby docierania do entuzjastów ręcznego wytwórstwa. Mamy nadzieję, że warszawiacy, jak również turyści, spacerując brzegiem Wisły, chętnie zatrzymają się na chwilę, by poświęcić uwagę tak wyjątkowemu elementowi naszego miejskiego krajobrazu, jakim jest rzemiosło. Pewnie niektórzy pierwszy raz usłyszą o prezentowanych pracowniach lub dowiedzą się, że takie miejsca wciąż działają w Warszawie. Mamy nadzieję, że ta ekspozycja zachęci odbiorców do pogłębienia wiedzy na temat lokalnego rzemiosła – podsumowuje Małgorzata Herman, współorganizatorka wystawy, współzałożycielka i prowadząca Projektu Pracownie, niezależnej inicjatywy opowiadającej historie współczesnych rzemieślników.