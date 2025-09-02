O warszawskich rzemieślnikach na Bulwarach Wiślanych

„Nurt tradycji: rzemiosło z brzegów Wisły” – na Bulwarach Wiślanych można oglądać wystawę o warszawskich rzemieślnikach. Ekspozycja czynna jest od 2 września obok Centrum Nauki Kopernik.



Wystawa plenerowa pod tytułem „Nurt tradycji: rzemiosło z brzegów Wisły prezentuje warszawskie pracownie rzemieślnicze – od ceramiki i złotnictwa, po szkutnictwo, plecionkarstwo i stolarstwo. Ta ekspozycja, to opowieść o ludziach, którzy codziennie – w cieniu miejskiego zgiełku – kultywują lokalne dziedzictwo.

Rzemieślnicy znad Wisły

Wisła – żywa oś i serce Warszawy – niesie ze sobą historie, które płyną z pokolenia na pokolenie. Wzdłuż rzeki, zarówno po prawej, jak i lewej jej stronie, od lat działają rzemieślnicy. Tworzą przedmioty z pasją, ręcznie, często według dawnych technik. To w ich pracowniach rzemiosło stawało się nie tylko sposobem na życie i zarobek, ale także formą artystycznego wyrazu.

- Wspieramy lokalnych utalentowanych przedsiębiorców, dzięki którym Warszawa może się stale rozwijać i zapewniać swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Promujemy lokalnych rzemieślników, którzy swoją kreatywnością inspirują innych, tworząc wyjątkowe produkty i usługi, pełne osobistego zaangażowania. Wspieranie rzemiosła, to jeden z elementów polityki rozwoju gospodarczego stolicy – mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.

Popularyzacja ręcznej pracy wśród młodego pokolenia

Wystawa prezentuje także działania prowadzone przez Muzeum Warszawskiej Pragi i Dzielnicę Wisła, popularyzujące wartość ręcznej pracy wśród młodego pokolenia.