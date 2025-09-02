Regato-spływ z Wawra do Śródmieścia. Udział wziąć może każdy

All Boats Race, regato-spływ dla amatorów i zawodowców, odbędzie się w niedzielę, 7 września, na warszawskim odcinku Wisły.



Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie jest dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się rzeką – startuje z plaży na Wawrze i kończy się na Cyplu Czerniakowskim w Śródmieściu.

All Boats Race 2025

W All Boats Race może udział wziąć każdy (osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców). Ważne, by spełnił najważniejsze założenia – można startować w jednej z dwóch kategorii: na jednostce, która jest napędzana siłą wiatru (żagiel) lub mięśni (wiosło).

W kategorii żagiel można płynąć na wszystkim, co ma żagiel – od windsurfingu po dwumasztowiec. W kategorii wiosło – można płynąć na wszystkim, byle mieć wiosło – od SUP-a, przez łódź wiosłową po wieloosobowe kajaki. Sprzęt można mieć własny lub wypożyczyć.

Dla pierwszych osób, które się zarejestrują, organizator przygotował bezpłatne kajaki, SUP-y oraz miejsca na łodziach żaglowych.