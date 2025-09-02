Regato-spływ z Wawra do Śródmieścia. Udział wziąć może każdy

Można będzie startować w jednej z dwóch kategorii: na jednostce, która jest napędzana siłą wiatru (żagiel) lub mięśni (wiosło)
Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie jest dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się rzeką – startuje z plaży na Wawrze i kończy się na Cyplu Czerniakowskim w Śródmieściu.
W All Boats Race może udział wziąć każdy (osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców). Ważne, by spełnił najważniejsze założenia – można startować w jednej z dwóch kategorii: na jednostce, która jest napędzana siłą wiatru (żagiel) lub mięśni (wiosło).
W kategorii żagiel można płynąć na wszystkim, co ma żagiel – od windsurfingu po dwumasztowiec. W kategorii wiosło – można płynąć na wszystkim, byle mieć wiosło – od SUP-a, przez łódź wiosłową po wieloosobowe kajaki. Sprzęt można mieć własny lub wypożyczyć.
Dla pierwszych osób, które się zarejestrują, organizator przygotował bezpłatne kajaki, SUP-y oraz miejsca na łodziach żaglowych.
Impreza odbędzie się w niedzielę, 7 września. Na godz. 10:30 zaplanowano zbiórkę (odbiór numerów startowych, potwierdzenie zapisów, uzupełnienie formularzy), o 11:30 wyścig wystartuje z Plaży Romantycznej. O godz. 16 odbędzie się rozdanie nagród oraz ognisko dla uczestników w Miami Wars. Zapisy na miejscu będą możliwe w dniu wyścigu w godz. 10-11.
„Dla pierwszych 30 osób mamy bezpłatne deski SUP, kajaki oraz miejsca na łodziach żaglowych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu: kajaków i SUP-ów lub zaokrętowania się na łodziach żaglowych. Można zgłosić uczestnictwo z własnym sprzętem” – informują organizatorzy.