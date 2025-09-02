2 cm wody w Wiśle? Prognozy mówią, że stanie się to niedługo

Czy po Wiśle pływają promy?

Stołeczne przeprawy promowe, które zwykle łączą brzegi Wisły w trzech punktach – Cypel Czerniakowski – Saska Kępa, most Poniatowskiego – Stadion Narodowy oraz Podzamcze Fontanny – Zoo – już od połowy sierpnia stały bez ruchu. Ponieważ miały działać tylko do końca wakacji, szanse na ich przywrócenie są bliskie zeru. Podobna sytuacja dotyczy części statków wycieczkowych, choć nie wszystkie rejsy zostały odwołane.

Ostatnim Mohikaninem regularnej żeglugi w okolicach Warszawy jawi się zatem prom linowy Gassy – Karczew. Ta popularna wśród rowerzystów przeprawa może pracować zgodnie z planem, bo zarządzający nią stworzyli dla promu swoisty tor wodny, którego głębokość jest stabilna. Zagrożeniem może być raczej kąt zjazdu i wjazdu z przyczółków po obu stronach rzeki. Zarządzający przeprawą problemów z niskim stanem Wisły upatrują w wieloletnich zaniedbaniach w zakresie regulacji rzeki, które datują się jeszcze z okresu PRL.

Z kolei ekolodzy podkreślają, że niski poziom wody to nie tylko problem komunikacyjny i turystyczny, lecz także alarm dla ekosystemu rzeki oraz sygnał o skali suszy i zmian klimatycznych, które wpływają na cały region.