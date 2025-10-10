Oskar Zięta Dziś żyjemy w przestrzeni, w której artysta może być informatykiem, a informatyk artystą.

W tym roku w Londynie, podczas London Festival of Architecture prezentowana była instalacja Oskara Zięty „Whispers” (“Szepty”) w ramach UK/Poland Season 2025.

Projektant jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Red Dot Design Award, Swiss Design Preis, German Design Award, Audi Mento Preis. A jego dzieła znajdują się w zbiorach Centre Pompidou w Paryżu, Pinakoteki w Monachium, Museum für Gestaltung w Zurychu.

W Zurychu oraz Wrocławiu prowadzi studia projektowo-badawcze Zieta Prozessdesign, gdzie od 20 lat rozwija swoje innowacyjne pomysły.

Manifesty projektanta

Do ikonicznych projektów Oskara Zięty należą stołek Plopp, krzesło Ultraleggera (niezwykle lekkie, lecz stabilne), i dekoracyjne lustra Rondo, które w różnych wersjach można zobaczyć także na wystawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Dekoracyjne lustra Oskara Zięty Foto: Monika Kuc

Wystawa obejmuje różnorodne stalowe obiekty – od oryginalnych i funkcjonalnych mebli po lampy, dekoracyjne elementy wyposażenia wnętrz i rozmaite detale. Wykonane ze stali z zastosowaniem metody FIDU i innych technologii przyciągają uwagę futurystycznymi kształtami, ciekawą kolorystyką (srebra, złota, cosmic blue i innych) w wielu wariantach, eksperymentami połączeń z różnymi materiałami (np. w stołach z blatami szklanymi, z drewna, betonowymi). Pompowana powietrzem stal sprawia, że większość tych obiektów jest ultralekka, ale użytkowe przedmioty zachowują stabilność i są wygodne w użytkowaniu. Są także niezwykle wytrzymałe i doskonale znoszą duże obciążenia.

– To moje marzenia ubrane w manifesty – mówi o swoim pokazie Oskar Zięta.

Niezwykłe projekty Oskara Zięty prezentowane w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego tworzą więc wystawę-manifest, która ukazuje, jak z pasji do materiału i fascynacji jego potencjałem rodzą się obiekty będące jednocześnie eksperymentami, prototypami i rzeźbami.

Finezyjne, minimalistyczne, brutalistyczne

Projekty Oskara Zięty zaskakują wyobraźnią, a zarazem inżynieryjną precyzją. Stoły G-table mają podstawę nawiązującą do form organicznych – kojarzącą się z korzeniami drzew lub płynnymi liniami sztuki secesyjnej.

Natomiast minimalistyczny w formie Parova table z polerowanej lub szczotkowanej stali ujmuje wyważoną geometrią. Na pierwsze spojrzenie robi wrażenie ciężkiego, bo stoi na masywnych rurowych nogach, które jednak wewnątrz są puste, więc tak naprawdę mimo optycznego pozoru ciężaru stół jest lekki.

Inny stół ma znów nogi zdające się pod nim uginać aż do zagnieceń. To żartobliwy efekt badania wielkich obciążeń, które nie były jednak w stanie zniszczyć jego mocnej konstrukcji.

Oskar Zięta przy stole w kolorze cosmos blue Foto: Monika Kuc

Kandelabry Triglavc, czyli świeczniki do świec, uwodzą strzelistą formą, która wydaje się dalekim echem gotyckich katedr, choć jednocześnie jest bardzo nowoczesna, a ich idealnie gładkie powierzchnie zwielokrotniają odbicia świetlnych refleksów.

Z kolei stalowe osłony LED-owych lamp Harmonica kojarzą się z konstrukcyjnymi przemysłowymi elementami. Lampy Harmonica są bardzo odporne, wytrzymają do 30 lat użytkowania.

Konstrukcje Oskara Zięty inspirują designerów, inżynierów i artystów.

Wystawa „Oskar Zięta. Konstrukcje” (kurator dr Paweł Jasiewicz) w IWP przy Świętojerskiej 5/7 jest czynna do 23 października. Pokaz wpisuje się w kalendarz Warsaw Home & Contract 2025, corocznego święta designu odbywającego się w Warszawie.