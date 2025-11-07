7°C
1020.3 hPa
Życie Warszawy

Uliczne wystawy i imprezy w Warszawie. Czy każdy może je zorganizować?

Publikacja: 07.11.2025 08:00

W plenerze stanęła m.in. wystawa przypominająca bogaty dorobek literacki i publicystyczny Antoniecgo

W plenerze stanęła m.in. wystawa przypominająca bogaty dorobek literacki i publicystyczny Antoniecgo Słonimskiego

Foto: UD Ursynów

rbi
Tego lata i jesieni warszawiacy, oprócz niedogodności wynikających z wielkiej ilości remontów, mężnie znosili utrudnienia komunikacyjne będące skutkiem działalności artystycznej. „Życie Warszawy” postanowiło sprawdzić co trzeba zrobić, by otrzymać na to zgodę?

W Warszawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizowania imprez, wystaw lub realizacji zdjęć do filmu udziela Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Wszyscy wspomnieni organizatorzy imprez na ulicach Warszawy muszą dokładnie przestrzegać procedury uzyskiwania zezwoleń.

Jak zdobyć zgodę na wystawę czy imprezę na ulicy?

Procedura rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia wymaga uzyskania odpowiednich decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz, jeśli impreza lub wystawa wiąże się z umieszczaniem obiektów, także decyzji na prowadzenie robót.

– Wystawa traktowana jest jako zwykłe zajęcie pasa drogowego – tłumaczy Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. – Aby zorganizować wystawę należy otrzymać zgodę na zajęcie pasa drogowego. Taki wniosek może złożyć każdy, natomiast złożenie wniosku nie gwarantuje wydania zgody.

Polecane
Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć
„Życie Warszawy” radzi
Muzea i galerie, które można zwiedzać za darmo. Oto lista i szczegóły

Aby uzyskać zezwolenie, należy najpierw sprawdzić, czy ulica, na której planowane jest wydarzenie, znajduje się na liście ulic zarządzanych przez ZDM. Następnie wnioskujący składa wniosek do Zarządu Dróg Miejskich, do którego dołącza szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem oraz wymiarami terenu przeznaczonego do zajęcia pasa drogowego.

Reklama
Reklama

W przypadku imprez lub wystaw obowiązkowy jest szczegółowy opis i wizualizacja planowanego wydarzenia na tle otoczenia. Ponadto konieczne jest pisemne uzasadnienie, że zajęcie pasa drogowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek” zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Wystawa z elementami niezgodnymi z prawem

Jeśli planowane zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy, np. ograniczało widoczność na drodze lub wymagało zmian w organizacji ruchu pieszych i pojazdów, należy przedłożyć projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. Projekt ten musi być wcześniej uzgodniony z Zespołem ds. Organizacji Ruchu ZDM oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Polecane
W czerwcu Pogotowie Drogowe otrzymało łącznie 4 254 zgłoszenia
statystyka
Ponad 4 tys. zgłoszeń o problemach na drogach w czerwcu

Ważne jest, by wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W przypadku braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a brak reakcji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia grozi kara finansowa w wysokości dziesięciokrotnej opłaty skarbowej.

– Jeżeli wystawa zawiera elementy niezgodnie z prawem, to oczywiste jest, że nie wydamy na nią zgody. Każdy przypadek jest przez nas szczegółowo analizowany – zastrzega Maciej Dziubiński.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowe oblicze Roma Tower nie jest znane, ale pewne jest to, że gmach znacącząco zmieni oblicze okolic
inwestycje

Wieżowiec Roma Tower. Ratusz wydał pozwolenie po latach oczekiwań

Wielu wiernych nie ma możliwości pozostawienia auta nawet na krótki czas w trakcie mszy czy uroczyst
parkowanie

Parafianie z Mokotowa skarżą się na brak miejsc postojowych przy kościele

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego bierze udział w konkursie Green Cities Euro
przestrzeń miejska

Warszawski park ponownie wśród najlepszych

W listopadzie w Warszawie wystartuje kampania edukacyjno-informacyjna dla operatorów dronów
przestrzeń miejska

Gdzie w Warszawie można latać dronem?

Dotychczas na pogodę w listopadzie nie można było narzekać. W weekend nie będzie już tak ładnie
prognoza

Nadchodzi koniec pięknej jesieni? Pogoda na długi weekend w Warszawie

Warszawa, Ursynów/zdjęcie ilustracyjne
parkowanie

Będzie więcej parkingów? Nowy plan na Ursynowie rozwiąże problem

Ulica WIleńska - stan nawierzchni? Do remontu
głos mieszkańców

Nowa ulica Wileńska. Mieszkańcy wybiorą oblicze praskiej arterii

Jarosław Dąbrowski (z lewej) byl burmistrzem Bemowa i wiceprezydentem Warszawy z ramienia Platformy
kadry

Silna kandydatura czy siła układów? Były wiceprezydent w zarządzie mazowieckiej spółki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama