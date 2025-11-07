Uliczne wystawy i imprezy w Warszawie. Czy każdy może je zorganizować?

W plenerze stanęła m.in. wystawa przypominająca bogaty dorobek literacki i publicystyczny Antoniecgo Słonimskiego
W Warszawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizowania imprez, wystaw lub realizacji zdjęć do filmu udziela Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Wszyscy wspomnieni organizatorzy imprez na ulicach Warszawy muszą dokładnie przestrzegać procedury uzyskiwania zezwoleń.
Procedura rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia wymaga uzyskania odpowiednich decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz, jeśli impreza lub wystawa wiąże się z umieszczaniem obiektów, także decyzji na prowadzenie robót.
– Wystawa traktowana jest jako zwykłe zajęcie pasa drogowego – tłumaczy Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. – Aby zorganizować wystawę należy otrzymać zgodę na zajęcie pasa drogowego. Taki wniosek może złożyć każdy, natomiast złożenie wniosku nie gwarantuje wydania zgody.
Aby uzyskać zezwolenie, należy najpierw sprawdzić, czy ulica, na której planowane jest wydarzenie, znajduje się na liście ulic zarządzanych przez ZDM. Następnie wnioskujący składa wniosek do Zarządu Dróg Miejskich, do którego dołącza szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem oraz wymiarami terenu przeznaczonego do zajęcia pasa drogowego.
W przypadku imprez lub wystaw obowiązkowy jest szczegółowy opis i wizualizacja planowanego wydarzenia na tle otoczenia. Ponadto konieczne jest pisemne uzasadnienie, że zajęcie pasa drogowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek” zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
Jeśli planowane zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy, np. ograniczało widoczność na drodze lub wymagało zmian w organizacji ruchu pieszych i pojazdów, należy przedłożyć projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. Projekt ten musi być wcześniej uzgodniony z Zespołem ds. Organizacji Ruchu ZDM oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Ważne jest, by wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W przypadku braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a brak reakcji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia grozi kara finansowa w wysokości dziesięciokrotnej opłaty skarbowej.
– Jeżeli wystawa zawiera elementy niezgodnie z prawem, to oczywiste jest, że nie wydamy na nią zgody. Każdy przypadek jest przez nas szczegółowo analizowany – zastrzega Maciej Dziubiński.