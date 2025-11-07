Uliczne wystawy i imprezy w Warszawie. Czy każdy może je zorganizować?

Tego lata i jesieni warszawiacy, oprócz niedogodności wynikających z wielkiej ilości remontów, mężnie znosili utrudnienia komunikacyjne będące skutkiem działalności artystycznej. „Życie Warszawy” postanowiło sprawdzić co trzeba zrobić, by otrzymać na to zgodę?



W Warszawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizowania imprez, wystaw lub realizacji zdjęć do filmu udziela Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Wszyscy wspomnieni organizatorzy imprez na ulicach Warszawy muszą dokładnie przestrzegać procedury uzyskiwania zezwoleń.

Jak zdobyć zgodę na wystawę czy imprezę na ulicy?

Procedura rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia wymaga uzyskania odpowiednich decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz, jeśli impreza lub wystawa wiąże się z umieszczaniem obiektów, także decyzji na prowadzenie robót.

– Wystawa traktowana jest jako zwykłe zajęcie pasa drogowego – tłumaczy Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. – Aby zorganizować wystawę należy otrzymać zgodę na zajęcie pasa drogowego. Taki wniosek może złożyć każdy, natomiast złożenie wniosku nie gwarantuje wydania zgody.

Aby uzyskać zezwolenie, należy najpierw sprawdzić, czy ulica, na której planowane jest wydarzenie, znajduje się na liście ulic zarządzanych przez ZDM. Następnie wnioskujący składa wniosek do Zarządu Dróg Miejskich, do którego dołącza szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem oraz wymiarami terenu przeznaczonego do zajęcia pasa drogowego.