Gdzie w Warszawie można latać dronem? Za złamanie przepisów grożą surowe kary

Do końca listopada potrwa kampania edukacyjno-informacyjna dla użytkowników dronów. Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o zasadach bezpiecznego latania. Pojawią się m.in. spoty, plakaty i animacje.



Nowa odsłona kampanii rusza pod hasłem „Zanim wystartujesz dronem, sprawdź, gdzie możesz latać”.

Reklama Reklama

Start kampanii edukacyjnej dla operatorów dronów

W listopadzie wystartowała ponownie wspólna akcja edukacyjna Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Komendy Stołecznej Policji oraz Służby Ochrony Państwa. W ramach kampanii zaplanowano m.in. prezentację spotów, plakatów i animacji o charakterze informacyjnym. Organizatorzy projektu chcą przypomnieć o podstawowych zasadach bezpiecznego latania dronami. I o konsekwencjach nieprzestrzegania tych zasad. Akcja ma charakter uniwersalny, ale mogą z niej skorzystać m.in. operatorzy dronów działający na terenie Warszawy.

Organizatorzy projektu podkreślają, że kampania jest konieczna m.in. ze względu na rosnącą liczbę operatorów dronów. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji (KSP), obecnie w Polsce jest ich zarejestrowanych ponad 411 tys. Dla porównania: w połowie zeszłego roku była to grupa 270 tys. osób.

Gdzie na terenie Warszawy można latać dronem?

KSP przypomina, że na terenie wybranych stref Warszawy obowiązują ograniczenia wysokości lotów (m.in. ze względu na obszar strefy kontrolowanej lotniska Chopina). Przestrzeń powietrzna Warszawy i okolic jest ściśle regulowana.