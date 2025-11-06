Gdzie w Warszawie można latać dronem? Za złamanie przepisów grożą surowe kary

W listopadzie w Warszawie wystartuje kampania edukacyjno-informacyjna dla operatorów dronów
Nowa odsłona kampanii rusza pod hasłem „Zanim wystartujesz dronem, sprawdź, gdzie możesz latać”.
W listopadzie wystartowała ponownie wspólna akcja edukacyjna Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Komendy Stołecznej Policji oraz Służby Ochrony Państwa. W ramach kampanii zaplanowano m.in. prezentację spotów, plakatów i animacji o charakterze informacyjnym. Organizatorzy projektu chcą przypomnieć o podstawowych zasadach bezpiecznego latania dronami. I o konsekwencjach nieprzestrzegania tych zasad. Akcja ma charakter uniwersalny, ale mogą z niej skorzystać m.in. operatorzy dronów działający na terenie Warszawy.
Organizatorzy projektu podkreślają, że kampania jest konieczna m.in. ze względu na rosnącą liczbę operatorów dronów. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji (KSP), obecnie w Polsce jest ich zarejestrowanych ponad 411 tys. Dla porównania: w połowie zeszłego roku była to grupa 270 tys. osób.
KSP przypomina, że na terenie wybranych stref Warszawy obowiązują ograniczenia wysokości lotów (m.in. ze względu na obszar strefy kontrolowanej lotniska Chopina). Przestrzeń powietrzna Warszawy i okolic jest ściśle regulowana.
Przed planowanym lotem operator drona musi sprawdzić strefy lotów i zgłosić lot w aplikacji DroneTower. Lot musi odbywać się w zasięgu wzroku operatora. Równie ważną zasadą jest zachowanie prywatności innych i zakazy dotyczące m.in. lotów nad infrastrukturą krytyczną. Ze szczegółami zasad bezpiecznego operowania dronem na terenie Polski można zapoznać się:
Stołeczna policja przypomina, że brak znajomości przepisów prawa lotniczego (dotyczących operowania dronami) może mieć poważne konsekwencje. W niektórych przypadkach operator urządzenia może otrzymać administracyjną karę pieniężną. Za poważniejsze działania (np. latanie w strefie zakazu lotów bez zezwolenia) grozi jednak m.in. odpowiedzialność karna, łącznie z opcją pozbawienia wolności do 5 lat. Są to jednak skrajne przypadki, powiązane zazwyczaj m.in. ze stworzeniem zagrożenia w ruchu lotniczym.
„Dron to nie zabawka, każdy lot powinien być przemyślany i zgodny z przepisami. Każdy operator drona musi być zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i mieć numer operatora naklejony na swoim urządzeniu. Latanie to przywilej, który wymaga odpowiedzialności" – wyjaśnia Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, cytowany przez KSP.
Kampania „Zanim wystartujesz dronem, sprawdź, gdzie możesz latać” potrwa do końca listopada.