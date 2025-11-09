7.1°C
1016.4 hPa
Życie Warszawy

Reklamy generowane przez AI zaleją Warszawę? Ratusz rozkłada ręce. „Nie możemy ich zakazać”

Publikacja: 09.11.2025 08:30

Uchwała krajobrazowa może ograniczać wielkość, lokalizację i liczbę nośników reklamowych

Uchwała krajobrazowa może ograniczać wielkość, lokalizację i liczbę nośników reklamowych

Foto: Adobe Stock

Kacper Komaiszko
W opinii stołecznego ratusza miasto nie może zakazać reklam wygenerowanych przez AI. Korespondencja między radnym a urzędem ujawnia, kto naprawdę decyduje o tym, co pojawia się w przestrzeni publicznej i jakie narzędzia pozostają Warszawie w obronie estetyki i lokalnych twórców.

Gdy radny Jan Mencwel wnioskował o uregulowanie reklam tworzonych przez sztuczną inteligencję, rozpoczęła się dyskusja o granicach odpowiedzialności samorządu i o przyszłości warszawskiej przestrzeni publicznej. Odpowiedź ratusza jest jasna: miasto nie ma kompetencji prawnych do kontrolowania treści reklam ze względu na technikę ich powstania. To przesuwa debatę z murów stołecznych urzędów na poziom krajowy i unijny, ale nie zamyka pola działania lokalnych władz.

Polecane
Masowo generowane obrazy za pomocą AI coraz śmielej wkraczają do przestrzeni reklamowej
przestrzeń miejska
AI zagrożeniem dla Warszawy? Reklamy generowane przez sztuczną inteligencję pod lupą

Kompetencje miasta i ich granice

W odpowiedzi na interpelację radnego ratusz zwraca uwagę na granice kompetencyjne wynikające z polskiego prawa dotyczącego planowania przestrzennego: rada gminy może regulować warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych — ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów — lecz nie ma uprawnień do określania, jak powstawał obraz ani do ograniczania publikacji ze względu na technikę ich wykonania. Przesłanie jest proste: uchwała krajobrazowa daje narzędzia do kształtowania jak i gdzie umieszczane są reklamy, lecz nie precyzuje kto jest ich autorem ani czym zostały wygenerowane.

Polecane
System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna
Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Unijny porządek prawny. Akt o sztucznej inteligencji

Z punktu widzenia większego porządku prawnego sprawa jest bardziej złożona. Unijny Akt o sztucznej inteligencji, obowiązujący od sierpnia 2024 roku, ustanawia ramy regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa, przejrzystości i wymagań wobec systemów AI oraz wprowadza podejście oparte na ocenie ryzyka. To rozporządzenie ustala wymagania w całej Unii, a jego przepisy mają być wprowadzane stopniowo. W praktyce oznacza to, że wiele kwestii dotyczących odpowiedzialności, transparentności czy wymogów technicznych będzie rozstrzyganych na poziomie europejskim, a nie przez gminne uchwały.

Reklama
Reklama
30 proc.

Polaków akceptuje wykorzystanie AI w kulturze i sztuce

Co to oznacza dla Warszawy?

W świetle przywołanych ograniczeń Warszawa nie może dziś w prosty sposób wprowadzić zakazu reklam stworzonych przez AI, jednak ma w ręku instrumenty, które pozwalają wpływać na estetykę miasta i na praktyki reklamodawców. Uchwała krajobrazowa może ograniczać wielkość, lokalizację i liczbę nośników oraz wprowadzać standardy jakości materiałów, które pośrednio podnoszą próg wejścia dla masowych, niskiej jakości kampanii. Miasto może także wykorzystywać swoje zamówienia publiczne, preferując współpracę z lokalnymi twórcami oraz stawiając wymagania transparentności w kampaniach miejskich. Takie działania nie ingerują w sposób tworzenia obrazu, lecz mogą realnie ograniczać ekspozycję masowo generowanych treści w przestrzeni publicznej.

Polecane
Eksperymentalne oświetlenie zamontowane na Polu Mokotowskim niemal nie świeci, gdy nie ma ruchu pies
miejskie innowacje
Myślące latarnie. Pole Mokotowskie poligonem dla nowej technologii

Estetyka, praca twórców i prawne realia

Po stronie radnego Mencwela i części środowisk twórczych stoją argumenty estetyczne i społeczne. Wielu artystów sygnalizuje spadek liczby zamówień i presję na obniżanie stawek, jeżeli zlecający zbyt upraszczająco traktują AI jako zamiennik pracy człowieka. Dla zwolenników ograniczeń kluczowe są też kwestie autentyczności i prawa do wskazania autora oraz troska o to, by przestrzeń publiczna nie stała się przedłużeniem cyfrowej „fabryki obrazów”, w której dominują wygenerowane, pozbawione ludzkiego doświadczenia kompozycje.

Wyniki badań prowadzonych przez zespół prof. Dominiki Kaczorowskiej-Spychalskiej pokazują, że około 30 proc. Polaków akceptuje wykorzystanie AI w kulturze i sztuce, podczas gdy znacząca część badanych ma wątpliwości co do etycznego zastępowania człowieka przez maszyny oraz co do możliwości jednoznacznego wskazania autora dzieła powstałego z udziałem AI.

Po drugiej stronie znajdują się argumenty prawne i praktyczne ratusza oraz branży reklamowej. Urzędnicy wskazują na ryzyko przekroczenia kompetencji i potencjalne spory sądowe, gdyby samorząd próbował regulować „treść” z uwagi na technikę jej powstania. Agencje reklamowe i część reklamodawców podkreślają z kolei, że technologie generatywne otwierają nowe możliwości kreacji, a nadmierne ograniczenia mogłyby zahamować innowacyjność i zwiększyć koszty działalności reklamowej. Ratusz zauważa też, że wiele rozstrzygnięć związanych z AI będzie zależeć od wdrożenia aktów unijnych na poziomie krajowym.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
przestrzeń miejska

Jak starzy warszawiacy chodzili - nowe stare przejście dla pieszych na Brackiej

Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów
bezpieczeństwo

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy na Ursynowie

Nina Nowak oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki poczt
obchody święta niepodległości

Nina Nowak na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała życiorys?

Wjazd na parking pod Placem Krasińskich
przetarg

Dwa parkingi podziemne czekają na operatora

Aukcja Startowała od kwoty 300 zł, a już teraz cena za przedmiot przekroczyła już kilka tysięcy
rocznica niepodległości

Rękawice bokserskie z autografem prezydenta Nawrockiego hitem licytacji Marszu Niepodległości

W ramach Nowej Skry powstanie hala sportowa o polemniści maksymlanie 6 tysięcy osób (na wizualizacji
infrastruktura sportowa

Ruszył przetarg na halę na Skrze i modernizację Polonii

Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca - zapewniła Aldona Machno
infrastruktura mieszkaniowa

35 nowych mieszkań w Warszawie. Zabytkowa kamienica na Pradze-Północ do remontu

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne
rocznica niepodległości

Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama