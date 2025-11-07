Mandaty zamiast modlitwy. Parafianie z Warszawy skarżą się na brak miejsc parkingowych przy kościele

Po zmianie organizacji ruchu na Mokotowie wierni przyjeżdżający na msze zaczęli zastawać pod wycieraczkami swoich aut mandaty. Czy prawo do parkowania pod kościołem to przywilej, czy potrzeba wynikająca z tradycji?



Ulice Płatowcowa i Olimpijska na warszawskim Mokotowie od zawsze były spokojnym zakątkiem osiedla – z niską zabudową, zielenią i kościołem, do którego w weekendy zjeżdżali parafianie z różnych części dzielnicy. Sytuacja zmieniła się, gdy na całej długości tych ulic pojawiły się nowe znaki drogowe. Białe tablice z czerwonym symbolem zakazu zatrzymywania się i okrągłe oznaczenia B-35, dopuszczające parkowanie jedynie dla mieszkańców, całkowicie przedefiniowały zasady korzystania z tej przestrzeni.

Dla wielu osób przyjeżdżających na niedzielne msze oznaczało to jedno – koniec z parkowaniem w okolicy świątyni. Zdarzało się, że po wyjściu z nabożeństwa wierni znajdowali na szybach mandat, mimo że – jak twierdzili – zostawiali samochody „tylko na godzinę”.

Znaki, które podzieliły ulicę

Nowa organizacja ruchu wprowadzona na obu ulicach miała uporządkować parkowanie i zwiększyć komfort mieszkańców. Wprowadzenie zakazów i ograniczeń objęło całą długość Płatowcowej i Olimpijskiej, przez co w praktyce nikt spoza najbliższej okolicy nie może już tam zaparkować. W przypadku kościoła, który stanowi centrum życia wspólnoty parafialnej, oznacza to, że wielu wiernych nie ma możliwości pozostawienia auta nawet na krótki czas w trakcie mszy czy uroczystości.