Jak drogowcy przehandlowali śródmiejską strefę parkowania. Mieszkańcy walczą o miejsca oddane ministerstwu

Jak wynika z interpelacji radnej Marty Szczepańskiej, ustalenia ZDM z Ministerstwem „przywracają pulę miejsc postojowych dedykowanych MRiT, ale kosztem miejsc na ulicy Kruczej, Żurawiej, Hożej, Wiejskiej i Prusa, uszczuplając pulę miejsc ogólnodostępnych w ramach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego”.

Oznacza to, że ministerstwo zyskało miejsca kosztem mieszkańców posiadających abonamenty SPPN. Co więcej, miejsca te zostały przeznaczone wyłącznie dla urzędników , z całodobową rezerwacją przez cały tydzień.

Miejsca postojowe tylko dla urzędników niewykorzystane

Kluczowym elementem sporu jest wykorzystanie tych miejsc, co radna Szczepańska szczegółowo opisała w piśmie do prezydenta. Miejsca te są bowiem puste przez większość czasu.

„Z obserwacji poczynionych przez mieszkańców ww. miejsca dla urzędników w godzinach pracy resortu są zajęte mniej więcej w połowie” – argumentuje radna. Sytuacja jest o tyle niezrozumiałe dla mieszkańców, że na ul. Wspólnej ministerstwa mają do dyspozycji swój własny parking na ponad 250 miejsc. Fakt, że w ministerstwach dostępna jest praca zdalna, również wpływa na niskie obłożenie miejsc.

Poza godzinami pracy urzędów oraz w weekendy miejsca te stoją całkowicie puste. „Niestety nikt inny - ani okoliczni mieszkańcy, często w podeszłym wieku, ani pozostali warszawiacy - nie mogą na nich zaparkować”. Radna podkreśla, że mieszkańcy są „rozżaleni, że koszt, słusznej skądinąd, decyzji o dosadzeniu drzew ponieśli tylko oni”.

Apel o przywrócenie miejsc mieszkańcom

W obliczu patowej sytuacji, radna Marta Szczepańska zwróciła się do Rafała Trzaskowskiego z prośbą o rewizję porozumienia z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Interpelacja zawiera trzy konkretne postulaty, mające na celu ulżenie mieszkańcom:

1. Przywrócenie możliwości parkowania mieszkańcom posiadającym abonament mieszkańca na tych miejscach poza godzinami pracy resortu oraz w weekendy.

2. Doprowadzenie do zgody Ministerstwa na dzielenie miejsc z mieszkańcami także w ciągu tygodnia w ciągu dnia.

3. Ewentualnie: Zwrócenie choć części tych miejsc postojowych do ogólnej puli SPPN.

Radna podkreśliła, że biorąc pod uwagę niewielkie wykorzystanie tych miejsc przez urzędników, realizacja postulatów nie powinna być niemożliwa. Uwaga mieszkańców i opozycji koncentruje się więc na decyzji biura prezydenta, oczekując, czy władze miasta zdecydują się na renegocjację ustaleń z Ministerstwem, czy też pozwolą, by ekologiczny sukces na Placu Trzech Krzyży zamienił się w trwały konflikt parkingowy.