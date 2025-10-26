Coraz więcej wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych.
W ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 646 wypadków z udziałem pieszych, natomiast tylko do końca sierpnia tego roku było ich 362. Najczęściej przyczyną tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.
Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu zarówno w miastach jak i na wsi, dlatego rośnie ryzyko jego udziału w niebezpiecznych zdarzeniach drogowych. Na terenie Mazowsza w 2023 r. doszło do 481 wypadków z udziałem rowerzystów. Rok temu do 555, a do połowy tego roku już do 376. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że główną przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów pozostaje nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdów dla rowerzystów.
W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania korzystaniem z hulajnóg elektrycznych. Niestety, wraz z rosnącą popularnością tych urządzeń wzrosła liczba wypadków z ich udziałem. W 2023 roku doszło do 66 wypadków na Mazowszu, a w tym do końca sierpnia już do 123. Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych. W 2024 r. najczęstszą grupą były osoby w wieku od 18 do 24 lat a do połowy tego roku młodzi ludzie od 7 do 14 roku życia.
– Hulajnogi i rowery zwłaszcza elektryczne to nie są zabawki! To pojazdy, które przy niewłaściwym użytkowaniu stanowią poważne zagrożenie zarówno dla kierujących nimi, jak i pozostałych uczestników ruchu. Korzystajmy z nich z głową, zakładajmy kask i odblaski. Jedźmy bezpiecznie i zawsze zgodnie z przepisami – namawia Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku.
W tym roku, aby zaangażować szkoły do nauki bezpieczeństwa na drodze samorząd województwa uruchomił portal Bezpieczne Mazowsze. W atrakcyjnej formie przekazuje on najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego cenną wiedzę, a najlepsi jego użytkownicy mogą wygrać nagrody.
W szkołach, które zdobyły największą liczbę punktów, są organizowane warsztaty z udziałem ratowników medycznych, strażaków i policjantów, a nawet kierowcy rajdowego. Uczniowie mają do pokonania rowerowy tor przeszkód i biorą udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy z użyciem okularów VR. W pierwszej edycji kampanii wzięły udział 64 szkoły.