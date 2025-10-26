7.4°C
997.6 hPa
Życie Warszawy

Coraz więcej wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Publikacja: 26.10.2025 16:00

Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych.

Foto: Adobe Stock

rbi
Według danych Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji dochodzi do coraz większej liczby wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Najczęstszymi sprawcami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych są dzieci od 7. do 14. roku życia.

W ubiegłym roku na Mazowszu doszło do 646 wypadków z udziałem pieszych, natomiast tylko do końca sierpnia tego roku było ich 362. Najczęściej przyczyną tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

555 wypadków z udziałem rowerzystów

Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu zarówno w miastach jak i na wsi, dlatego rośnie ryzyko jego udziału w niebezpiecznych zdarzeniach drogowych. Na terenie Mazowsza w 2023 r. doszło do 481 wypadków z udziałem rowerzystów. Rok temu do 555, a do połowy tego roku już do 376. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że główną przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów pozostaje nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdów dla rowerzystów.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania korzystaniem  z hulajnóg elektrycznych. Niestety, wraz z rosnącą popularnością tych urządzeń wzrosła liczba wypadków z ich udziałem. W 2023 roku doszło do 66 wypadków na Mazowszu, a w tym do końca sierpnia już do 123. Z analizy danych wynika, że obniża się wiek sprawców wypadków na hulajnogach elektrycznych. W 2024 r. najczęstszą grupą były osoby w wieku od 18 do 24 lat a do połowy tego roku młodzi ludzie od 7 do 14 roku życia.

– Hulajnogi i rowery zwłaszcza elektryczne to nie są zabawki! To pojazdy, które przy niewłaściwym użytkowaniu stanowią poważne zagrożenie zarówno dla kierujących nimi, jak i pozostałych uczestników ruchu. Korzystajmy z nich z głową, zakładajmy kask i odblaski. Jedźmy bezpiecznie i zawsze zgodnie z przepisami – namawia Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku.

Portal Bezpieczne Mazowsze

W tym roku, aby zaangażować szkoły do nauki bezpieczeństwa na drodze samorząd województwa uruchomił portal Bezpieczne Mazowsze. W atrakcyjnej formie przekazuje on najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego cenną wiedzę, a najlepsi jego użytkownicy mogą wygrać nagrody.

W szkołach, które zdobyły największą liczbę punktów, są organizowane warsztaty z udziałem ratowników medycznych, strażaków i policjantów, a nawet kierowcy rajdowego. Uczniowie mają do pokonania rowerowy tor przeszkód i biorą udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy z użyciem okularów VR. W pierwszej edycji kampanii wzięły udział 64 szkoły.

