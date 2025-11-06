Dotychczas na pogodę w listopadzie nie można było narzekać. W weekend nie będzie już tak ładnie
11 listopada w tym roku wypada we wtorek, w związku z czym wielu z nas już od piątku będzie cieszyło się długim urlopem. Dotychczas na pogodę w listopadzie nie można było narzekać. Czy tak będzie również w długi weekend?
W piątek 7 listopada temperatura maksymalna w Warszawie wynieść ma 11 stopni Celsjusza. Podobnie ma to wyglądać także w sobotę. Jednak już w niedzielę zacznie się nieznaczne ochłodzenie, podczas którego maksymalna temperatura może osiągnąć 9 stopni Celsjusza, natomiast w poniedziałek i wtorek już tylko 8 stopni.
Co ciekawe jednak – wzrosną temperatury minimalne. 7 listopada w Warszawie wynieść one mogą 4 stopnie, w sobotę 3 stopnie, w niedzielę 4 stopnie, natomiast w poniedziałek – aż 8 stopni. 11 listopada przewidywana temperatura minimalna to 5 stopni.
Wszystko wskazuje na to, że w długi weekend będzie padał deszcz. Co jednak warto podkreślić – nie będą to obfite opady. Przelotnie popadać może w niedzielę, poniedziałek oraz wtorek.
Piątek i sobota upłyną pod znakiem słońca, niebo będzie bowiem bezchmurne. Mniej przyjemnie zrobi się w niedzielę. Średnie zachmurzenie wynieść ma wówczas 35 proc. Zdecydowanie gorzej zapowiadają się poniedziałek i wtorek. W poniedziałek średnie zachmurzenie chmurami piętra niskiego w dzień ma być całkowite, we wtorek – 91 proc.
Wiatr przez cały weekend będzie słaby i umiarkowany.