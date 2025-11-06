Już w piątek wielu mieszkańców stolicy rozpocznie długi weekend związany z Narodowym Świętem Niepodległości. Jakiej pogody można się spodziewać?



11 listopada w tym roku wypada we wtorek, w związku z czym wielu z nas już od piątku będzie cieszyło się długim urlopem. Dotychczas na pogodę w listopadzie nie można było narzekać. Czy tak będzie również w długi weekend?

Weekendowe ochłodzenie w Warszawie. Kiedy się zacznie?

W piątek 7 listopada temperatura maksymalna w Warszawie wynieść ma 11 stopni Celsjusza. Podobnie ma to wyglądać także w sobotę. Jednak już w niedzielę zacznie się nieznaczne ochłodzenie, podczas którego maksymalna temperatura może osiągnąć 9 stopni Celsjusza, natomiast w poniedziałek i wtorek już tylko 8 stopni.

Co ciekawe jednak – wzrosną temperatury minimalne. 7 listopada w Warszawie wynieść one mogą 4 stopnie, w sobotę 3 stopnie, w niedzielę 4 stopnie, natomiast w poniedziałek – aż 8 stopni. 11 listopada przewidywana temperatura minimalna to 5 stopni.

Czy w długi weekend w Warszawie będzie padać?

Wszystko wskazuje na to, że w długi weekend będzie padał deszcz. Co jednak warto podkreślić – nie będą to obfite opady. Przelotnie popadać może w niedzielę, poniedziałek oraz wtorek.