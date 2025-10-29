Wszystkich Świętych może zaskoczyć pogodą. Prognoza na 1 i 2 listopada dla Warszawy

1 i 2 listopada dla Warszawy prognozy przewidują dość przyjemną aurę
Jak planować podróż po stolicy w najbliższy weekend? Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, aura powinna sprzyjać bliższym i dalszym wyjazdom. Spacery mogą jednak utrudnić zapowiadane, lekkie opady deszczu.
Ostatni tydzień października upłynie pod znakiem typowo jesiennej, ale mieszanej pogody. Jeszcze w piątek (31 października) Polska będzie pod wpływem wyżu znad Bałkanów. Meteorolodzy przewidują jednak, że z początkiem weekendu w pogodzie nastąpią zmiany. Z piątku na sobotę do Polski dotrze niż, który może przynieść niewielkie opady. Będzie za to cieplej, a w wielu rejonach kraju temperatury przekroczą 15 stopni Celsjusza. W nadchodzący weekend przewiduje się również duże odchylenia temperatur od średniej normy (nawet do 12 stopni Celsjusza). Nietypowo ciepłych temperatur – jak na tą porę roku – mogą spodziewać się m.in. mieszkańcy centralnej Polski.
Jeżeli potwierdzą się aktualne prognozy pogody, 1 listopada w Warszawie powinien upłynąć pod znakiem dość przyjemnej aury. Przewiduje się zachmurzenie umiarkowane i duże, ale również liczne przejaśnienia.
W sobotę 1 listopada temperatura na obszarze Mazowsza powinna utrzymać się na poziomie ok. 14 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16 stopni. W ciągu dnia możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu.
Niedziela 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny, upłynie pod znakiem podobnej aury. Dla Warszawy i okolic przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Te pojawią się raczej w drugiej połowie dnia i w nocy z niedzieli na poniedziałek. W ciągu dnia prognozowane są liczne przejaśnienia.
Według wstępnych prognoz pogody będzie jednak trochę chłodniej niż w sobotę. Temperatury utrzymają się w przedziale 10-12 stopni Celsjusza. W prognozach średnioterminowych dla Mazowsza widać jednak szansę na nieco wyższe temperatury. Jeżeli ciepły front nad centrum Polski utrzyma się jeszcze w niedzielę, maksymalne temp. dla Warszawy mogą sięgnąć do ok. 15 stopni Celsjusza. Dla porównania: mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć w niedzielę nawet na ok. 17 stopni.