Wszystkich Świętych może zaskoczyć pogodą. Prognoza na 1 i 2 listopada dla Warszawy

Najbliższy weekend upłynie dla wielu osób pod znakiem podróży. Jakiej pogody mogą spodziewać się odwiedzający nekropolie Warszawy? W prognozach widać m.in. lekkie opady deszczu. Wiadomo też, jakich temperatur można się spodziewać.



Jak planować podróż po stolicy w najbliższy weekend? Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, aura powinna sprzyjać bliższym i dalszym wyjazdom. Spacery mogą jednak utrudnić zapowiadane, lekkie opady deszczu.

Prognoza dla Warszawy. Koniec tygodnia pod znakiem niżu?

Ostatni tydzień października upłynie pod znakiem typowo jesiennej, ale mieszanej pogody. Jeszcze w piątek (31 października) Polska będzie pod wpływem wyżu znad Bałkanów. Meteorolodzy przewidują jednak, że z początkiem weekendu w pogodzie nastąpią zmiany. Z piątku na sobotę do Polski dotrze niż, który może przynieść niewielkie opady. Będzie za to cieplej, a w wielu rejonach kraju temperatury przekroczą 15 stopni Celsjusza. W nadchodzący weekend przewiduje się również duże odchylenia temperatur od średniej normy (nawet do 12 stopni Celsjusza). Nietypowo ciepłych temperatur – jak na tą porę roku – mogą spodziewać się m.in. mieszkańcy centralnej Polski.

Pogoda na Wszystkich Świętych dla Warszawy

Jeżeli potwierdzą się aktualne prognozy pogody, 1 listopada w Warszawie powinien upłynąć pod znakiem dość przyjemnej aury. Przewiduje się zachmurzenie umiarkowane i duże, ale również liczne przejaśnienia.

W sobotę 1 listopada temperatura na obszarze Mazowsza powinna utrzymać się na poziomie ok. 14 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16 stopni. W ciągu dnia możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu.