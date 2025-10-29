12.3°C
1010.9 hPa
Życie Warszawy

Wszystkich Świętych może zaskoczyć pogodą. Prognoza na 1 i 2 listopada dla Warszawy

Publikacja: 29.10.2025 10:45

1 i 2 listopada dla Warszawy prognozy przewidują dość przyjemną aurę

1 i 2 listopada dla Warszawy prognozy przewidują dość przyjemną aurę

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Najbliższy weekend upłynie dla wielu osób pod znakiem podróży. Jakiej pogody mogą spodziewać się odwiedzający nekropolie Warszawy? W prognozach widać m.in. lekkie opady deszczu. Wiadomo też, jakich temperatur można się spodziewać.

Jak planować podróż po stolicy w najbliższy weekend? Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, aura powinna sprzyjać bliższym i dalszym wyjazdom. Spacery mogą jednak utrudnić zapowiadane, lekkie opady deszczu.

Prognoza dla Warszawy. Koniec tygodnia pod znakiem niżu?

Ostatni tydzień października upłynie pod znakiem typowo jesiennej, ale mieszanej pogody. Jeszcze w piątek (31 października) Polska będzie pod wpływem wyżu znad Bałkanów. Meteorolodzy przewidują jednak, że z początkiem weekendu w pogodzie nastąpią zmiany. Z piątku na sobotę do Polski dotrze niż, który może przynieść niewielkie opady. Będzie za to cieplej, a w wielu rejonach kraju temperatury przekroczą 15 stopni Celsjusza. W nadchodzący weekend przewiduje się również duże odchylenia temperatur od średniej normy (nawet do 12 stopni Celsjusza). Nietypowo ciepłych temperatur – jak na tą porę roku – mogą spodziewać się m.in. mieszkańcy centralnej Polski.

Pogoda na Wszystkich Świętych dla Warszawy

Jeżeli potwierdzą się aktualne prognozy pogody, 1 listopada w Warszawie powinien upłynąć pod znakiem dość przyjemnej aury. Przewiduje się zachmurzenie umiarkowane i duże, ale również liczne przejaśnienia.

W sobotę 1 listopada temperatura na obszarze Mazowsza powinna utrzymać się na poziomie ok. 14 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16 stopni. W ciągu dnia możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. 

Polecane
Stołeczny ratusz przypomina o zniczodzielniach, które zlokalizowane są przy niektórych cmentarzach
obyczaje
Wszystkich Świętych w duchu zero waste. Jeden znicz, żywe kwiaty, a na cmentarz spacerem
Reklama
Reklama

Jaka pogoda na 2 listopada w Warszawie?

Niedziela 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny, upłynie pod znakiem podobnej aury. Dla Warszawy i okolic przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Te pojawią się raczej w drugiej połowie dnia i w nocy z niedzieli na poniedziałek. W ciągu dnia prognozowane są liczne przejaśnienia.

Według wstępnych prognoz pogody będzie jednak trochę chłodniej niż w sobotę. Temperatury utrzymają się w przedziale 10-12 stopni Celsjusza. W prognozach średnioterminowych dla Mazowsza widać jednak szansę na nieco wyższe temperatury. Jeżeli ciepły front nad centrum Polski utrzyma się jeszcze w niedzielę, maksymalne temp. dla Warszawy mogą sięgnąć do ok. 15 stopni Celsjusza. Dla porównania: mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć w niedzielę nawet na ok. 17 stopni.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nasadzenia drzew na parkingu należącym do ministerstwa pozbawiły mieszkańców miejsc w Strefie Płatne
przestrzeń miejska

Jak drogowcy przehandlowali śródmiejską strefę parkowania

Projekt całego założenia Hotelu Airport Modlin przewiduje, że Brama Kadetów dostanie nową funkcję i
inwestycje

Z Twierdzy Modlin do hotelu. Trzygwiazdkowy nocleg przy lotnisku

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzn ze zdjęcia, jest proszony o kontakt z p
bezpieczeństwo

Apel policji. Pomóż w ustaleniu sprawców bójki na Marszałkowskiej

Biurowiec przy ul. Kasprzaka 22 na Czystem przejdzie generalny remont, aby służyć Teatrowi Żydowskie
rewitalizacja

Nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Urzędu Pracy powstanie na Woli

Pies w schronisku
zwierzę warszawskie

Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Znane są już szczegóły tegorocznego Marszu Niepodległości, w tym trasa i harmonogram / zdjęcie ilust
manifestacja

Marsz Niepodległości 2025: Znamy trasę i harmonogram

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie
świadczenia

Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

Decyzja Urzędu Dzielnicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji została zaskarżona przez mieszkańców
infrastruktura sportowa

Basen na Bemowie. W budżecie dzielnicy znów brakuje pieniędzy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama