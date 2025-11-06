Warszawski park ponownie wśród najlepszych. Ma szansę na kolejny prestiżowy tytuł

Green Cities Europe Award 2025: Co to za konkurs?

Green Cities Europe Award jest jednym z najważniejszych europejskich wyróżnień. Promuje zrównoważony rozwój miast, zieloną infrastrukturę i bioróżnorodność. W trakcie corocznych edycji konkursu prezentowane są najbardziej inspirujące projekty z całej Europy.

Do tegorocznej polskiej edycji konkursu zgłoszonych zostało 19 realizacji, których zadaniem jest tworzenie terenów przyjaznych zarówno mieszkańcom, jak i naturze. Za koordynację krajowego konkursu odpowiadają Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencja Promocji Zieleni.

Zwycięzca Green Cities Europe Award 2025 ogłoszony zostanie w styczniu 2026 roku podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się na targach IPM Essen w Niemczech.

Odnowiony symbol Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego Foto: Michał Szlaga, Archigrest, topoScape

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego: Historia i wyróżnienia

Park Akcji „Burza” znajduje się na Mokotowie, a dokładnie przy ulicy Bartyckiej na Czerniakowie. Jego początki sięgają 1945 roku i wiążą się z rozpoczęciem usypywania kopca z powojennych gruzów warszawskich budynków. Kopiec w 2004 roku otrzymał oficjalną nazwę „Kopiec Powstania Warszawskiego”. Z kolei w latach 2021-23 przeprowadzono jego rewitalizację. W jej wyniku powstał Park Akcji „Burza”. Projekt stworzyli architekci z pracowni Archigrest i topoScape. W jego ramach powstały m.in. nowe schody na szczyt Kopca oraz dwupoziomowa platforma widokowa z odnowionym symbolem Polski Walczącej.

Park był już kilkukrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, w tym m.in. Landezine International Landscape Award, The European Prize for Urban Public Space oraz European Garden Award 2025.