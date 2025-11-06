10.8°C
Życie Warszawy

Warszawski park ponownie wśród najlepszych. Ma szansę na kolejny prestiżowy tytuł

Publikacja: 06.11.2025 16:15

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego bierze udział w konkursie Green Cities Euro

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego bierze udział w konkursie Green Cities Europe Award 2025

Foto: Krzysztof Babicki / Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego ma szansę na tytuł najlepszego zielonego projektu Europy. Projekt bierze udział w prestiżowym konkursie Green Cities Europe Award 2025, do którego zgłosił go Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Ten ostatni informuje o sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Park Akcji „Burza” w konkursie Green Cities Europe Award 2025

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego to „[…] wyjątkowy przykład połączenia historii, ekologii i nowoczesnego projektowania przestrzeni publicznej” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej konkursu Green Cities Europe Award 2025.

Dotychczas na pogodę w listopadzie nie można było narzekać. W weekend nie będzie już tak ładnie
prognoza
Nadchodzi koniec pięknej jesieni? Pogoda na długi weekend w Warszawie

Organizatorzy zwracają uwagę na rewitalizację warszawskiego parku, w wyniku której powstało miejsce zielone, nowoczesne i tętniące życiem, a jednocześnie upamiętniające historię. Teren powstały z usypanych powojennych gruzów przekształcony został w nowoczesną i ekologiczną przestrzeń do odpoczynku. Twórcy zrealizowali tu – jak podkreślono na stronie internetowej konkursu – koncepcję „żyjącego pomnika” z odtworzonym historycznym układem przestrzennym, miejscami rekreacji i edukacji oraz wszechobecną zielenią. Zachowano tu obszary dzikiej przyrody, a dodatkowo posadzono wiele drzew.

Polskie jury konkursu Green Cities Europe Award 2025 w uzasadnieniu swojego werdyktu podkreśliło, że warszawski park „[…] łączy ideę żyjącego pomnika z ekologicznym podejściem do przestrzeni miejskiej, ochroną siedlisk i nowoczesnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców. To przykład tzw. czwartej przyrody – współistnienia historii, natury i człowieka”.

Green Cities Europe Award 2025: Co to za konkurs?

Green Cities Europe Award jest jednym z najważniejszych europejskich wyróżnień. Promuje zrównoważony rozwój miast, zieloną infrastrukturę i bioróżnorodność. W trakcie corocznych edycji konkursu prezentowane są najbardziej inspirujące projekty z całej Europy.

Do tegorocznej polskiej edycji konkursu zgłoszonych zostało 19 realizacji, których zadaniem jest tworzenie terenów przyjaznych zarówno mieszkańcom, jak i naturze. Za koordynację krajowego konkursu odpowiadają Związek Szkółkarzy Polskich oraz Agencja Promocji Zieleni. 

Zwycięzca Green Cities Europe Award 2025 ogłoszony zostanie w styczniu 2026 roku podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się na targach IPM Essen w Niemczech.

Odnowiony symbol Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego

Odnowiony symbol Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego

Foto: Michał Szlaga, Archigrest, topoScape

Park Akcji „Burza” wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego: Historia i wyróżnienia

Park Akcji „Burza” znajduje się na Mokotowie, a dokładnie przy ulicy Bartyckiej na Czerniakowie. Jego początki sięgają 1945 roku i wiążą się z rozpoczęciem usypywania kopca z powojennych gruzów warszawskich budynków. Kopiec w 2004 roku otrzymał oficjalną nazwę „Kopiec Powstania Warszawskiego”. Z kolei w latach 2021-23 przeprowadzono jego rewitalizację. W jej wyniku powstał Park Akcji „Burza”. Projekt stworzyli architekci z pracowni Archigrest i topoScape. W jego ramach powstały m.in. nowe schody na szczyt Kopca oraz dwupoziomowa platforma widokowa z odnowionym symbolem Polski Walczącej.

Park był już kilkukrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, w tym m.in. Landezine International Landscape Award, The European Prize for Urban Public Space oraz European Garden Award 2025.

Źródło: zyciewarszawy.pl

