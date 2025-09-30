9.8°C
Życie Warszawy

Bodzentyńskie tkactwo w Warszawie. Nowa wystawa w Muzeum Historii Spółdzielczości

Publikacja: 30.09.2025 13:38

Na wystawę w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce składa się 27 plansz z archiwalnymi fotografia

Na wystawę w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce składa się 27 plansz z archiwalnymi fotografiami pracowniczek i pracowników spółdzielczej tkalni w Bodzentynie wraz z przeglądem asortymentu, jaki był wytwarzany

Foto: Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce

rbi
Nową wystawę „Tkactwo Świętokrzyskie i ludzie spółdzielni” można oglądać w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce w „Domu pod Orłami” przy ul. Jasnej 1.

Na wystawę w Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce składa się 27 plansz z archiwalnymi fotografiami pracowniczek i pracowników spółdzielczej tkalni w Bodzentynie wraz z przeglądem asortymentu, jaki był wytwarzany.

Co można zobaczyć na wystawie „Tkactwo Świętokrzyskie i ludzie spółdzielni”

Można tam zobaczyć wełniane kilimy w regionalne we wzory etnograficzne. A także takie, które z tradycją regionu nie miały nic wspólnego, za to poprzez wówczas panującą modę, były obiektem pożądania wielu gospodyń. Są tam do obejrzenia poszewki na poduszki, narzuty i bieżniki.

Na wystawie znajdują się także zapaski, lniane i lniano-bawełniane obrusy i ściereczki, projektowane przez plastyczkę, która wyznaczała trendy, pilnując przy tym wzorów jakie schodziły z krosna. Również lny tkane według indywidualnych upodobań wytwórców. 

Bodzentyńskie tkactwo na wystawie w Warszawie

– Tkactwo bodzentyńskie zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ lista ta obejmuje zjawiska kulturowe, które są ciągłe, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i mają swoją kontynuację obecnie. Współczesne tkaczki, depozytariuszki tej tradycji (związane ze Stowarzyszeniem “Świętokrzyskie Tkaczki”), w ostatniej chwili zdążyły nauczyć się rzemiosła od żyjących jeszcze osób. Można więc powiedzieć, że ocaliły tutejsze tkactwo i nie tylko twórczo rozwijają, ale również przekazują wiedzę i umiejętności dalej– mówi Emilia Pstrągowska, kuratorka wystawy.

Wystawa miała premierę w lipcu 2025 w Bodzentynie, w mieście, gdzie w latach 1950 - 1993 działała Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego “Tkactwo Świętokrzyskie”. Mieszkańcy miasteczka i okolicznych wsi znajdowali w tkalni zatrudnienie co stanowiło to dla nich pewne źródło utrzymania. Jednak spółdzielnia odegrała w mieście i w życiu ludzi rolę dużo większą. Nie była jedynie miejscem pracy, ale skupiając wokół siebie społeczność, stanowiła centrum kulturotwórcze.

Wystawę można oglądać do 17 listopada.

Źródło: zyciewarszawy.pl

