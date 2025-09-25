12.4°C
Życie Warszawy

Zdewastowana rzeźba Aliny Szapocznikow pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Publikacja: 25.09.2025 19:00

Zdewastowana rzeźba Aliny Szapocznikow pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Pusty postument na którym do lipca stała rzeźba wybitnej artystki

Rzeźba „Macierzyństwo” (znana też jako „Kobieta z dzieckiem”, „Pokój” lub „Nadzieja matki”) autorstwa Aliny Szapocznikow została oficjalnie przekazana w depozyt MSN. Decyzję podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz.

Głównym powodem przekazania zabytku jest jego zabezpieczenie i przeprowadzenie niezbędnych badań oraz konserwacji.

Nieoczywiste skutki dewastacji

Jest to reakcja na akt wandalizmu, do którego doszło w lipcu tego roku. Można jedynie zadać pytanie, dlaczego trwało to tyle czasu.

Skutkiem lipcowej dewastacji jest także to, że rzeźba została wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. mazowieckiego. Przekazanie do depozytu odbyło się w trybie czasowego zajęcia obiektu, przewidzianym w art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, by usunąć zagrożenie zniszczenia lub uszkodzenia.

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska
Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Perła realizmu socjalistycznego w nieprzypadkowym otoczeniu

Posąg, wykonany metodą odlewu betonowego w latach 1949–1950, to unikatowy, zachowany przykład rzeźby plenerowej z wczesnego etapu twórczości Szapocznikow, związany ze stylistyką realizmu socjalistycznego. Rzeźbiarka, która studiowała w Pradze i Paryżu, jest uznawana za jedną z najbardziej oryginalnych polskich artystek XX wieku.

Praca nad projektem figury była wspominana przez artystkę w listach do Ryszarda Stanisławskiego, historyka sztuki i wieloletniego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Badacze identyfikują ją z rzeźbą „Nadzieja matki”, którą zaprezentowano w 1951 r. w warszawskiej Zachęcie na II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki. Prawdopodobnie po wystawie rzeźba trafiła nieprzypadkowo na skwer przy ul. Sierpeckiej sąsiadujący z budynkiem przedszkola oddanym do użytku w 1952 r.. Tam, w pobliżu Teatru Komedia (obecnie Park im. Żołnierzy „Żywiciela”) ustawiono ją na niskim postumencie, pierwotnie złożonym z kamieni polnych.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

