Zdewastowana rzeźba Aliny Szapocznikow pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Rzeźba „Macierzyństwo” (znana też jako „Kobieta z dzieckiem”, „Pokój” lub „Nadzieja matki”) autorstwa Aliny Szapocznikow została oficjalnie przekazana w depozyt MSN. Decyzję podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz.



Głównym powodem przekazania zabytku jest jego zabezpieczenie i przeprowadzenie niezbędnych badań oraz konserwacji.

Nieoczywiste skutki dewastacji

Jest to reakcja na akt wandalizmu, do którego doszło w lipcu tego roku. Można jedynie zadać pytanie, dlaczego trwało to tyle czasu.

Skutkiem lipcowej dewastacji jest także to, że rzeźba została wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. mazowieckiego. Przekazanie do depozytu odbyło się w trybie czasowego zajęcia obiektu, przewidzianym w art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, by usunąć zagrożenie zniszczenia lub uszkodzenia.

Perła realizmu socjalistycznego w nieprzypadkowym otoczeniu

Posąg, wykonany metodą odlewu betonowego w latach 1949–1950, to unikatowy, zachowany przykład rzeźby plenerowej z wczesnego etapu twórczości Szapocznikow, związany ze stylistyką realizmu socjalistycznego. Rzeźbiarka, która studiowała w Pradze i Paryżu, jest uznawana za jedną z najbardziej oryginalnych polskich artystek XX wieku.