Powstanie Warszawskie na wystawach. Gdzie zobaczyć unikalne eksponaty?

Z okazji 81. rocznicy Powstania Warszawskiego stołeczne instytucje kultury zorganizowały wystawy opowiadające o wydarzeniach z 1944 roku.



To ekspozycje wypełnione zdjęciami z Powstania, unikalnymi eksponatami z tego okresu czy też relacjami uczestników/uczestniczek tamtych dni.

„Przekazuj pamięć, bo zniknie...”

„Przekazuj pamięć, bo zniknie...” to główne hasło tegorocznych obchodów rocznicy wydarzeń sprzed 81 lat. Muzeum Powstania Warszawskiego na rocznicę przygotowało dwie wystawy – jedną w swojej siedzibie, a drugą – w plenerze.

„Najlepsi. Cichociemni. Grom” to wystawa poświęcona cichociemnym spadochroniarzom Armii Krajowej oraz dziedziczącej ich tradycje Jednostce Wojskowej GROM, obchodzącej w tym roku 35 lat swojego istnienia. Opowieść koncentruje się na ludziach, ich losach, motywacjach i wartościach, którymi się kierują. Wyeksponowana zostanie elitarność służby. Zwiedzający przenoszą się w tajemniczy świat cichociemnych i GROM-u. Istotnym elementem wystawy są eksponaty pochodzące z różnych instytucji i od osób prywatnych oraz animowane mapy dotyczące cichociemnych i GROM-u.

Wystawa plenerowa przy Placu Wilsona „Starba. Fotograf Warszawy 1944” prezentuje prace Stefana Bałuka – cichociemnego, Powstańca Warszawskiego, pasjonata fotografii i utalentowanego fotoreportera (który w konspiracji działał pod pseudonimem „Starba”).

Wystawa podzielona jest na dwie części.Pierwsza część obejmuje zdjęcia okupowanej stolicy. Dzięki temu możemy spojrzeć na Warszawę i Warszawiaków w ostatnich tygodniach przez wybuchem Powstania. Druga część to zdjęcia z Powstania. Autor, jako żołnierz Batalionu „Pięść” zapisywał na kliszy przebieg Powstania, jednak zachowały się tylko zdjęcia z jego pierwszych dni, przedstawiające m. in. zbiórkę oddziału „Agaton” na tyłach cmentarza ewangelicko-augsburskiego czy ludność cywilną pomagającą budować barykadę.