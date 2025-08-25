Powstanie Warszawskie na wystawach. Gdzie zobaczyć unikalne eksponaty?

Wystawa w Bibliotece na Koszykowej
To ekspozycje wypełnione zdjęciami z Powstania, unikalnymi eksponatami z tego okresu czy też relacjami uczestników/uczestniczek tamtych dni.
„Przekazuj pamięć, bo zniknie...” to główne hasło tegorocznych obchodów rocznicy wydarzeń sprzed 81 lat. Muzeum Powstania Warszawskiego na rocznicę przygotowało dwie wystawy – jedną w swojej siedzibie, a drugą – w plenerze.
„Najlepsi. Cichociemni. Grom” to wystawa poświęcona cichociemnym spadochroniarzom Armii Krajowej oraz dziedziczącej ich tradycje Jednostce Wojskowej GROM, obchodzącej w tym roku 35 lat swojego istnienia. Opowieść koncentruje się na ludziach, ich losach, motywacjach i wartościach, którymi się kierują. Wyeksponowana zostanie elitarność służby. Zwiedzający przenoszą się w tajemniczy świat cichociemnych i GROM-u. Istotnym elementem wystawy są eksponaty pochodzące z różnych instytucji i od osób prywatnych oraz animowane mapy dotyczące cichociemnych i GROM-u.
Wystawa plenerowa przy Placu Wilsona „Starba. Fotograf Warszawy 1944” prezentuje prace Stefana Bałuka – cichociemnego, Powstańca Warszawskiego, pasjonata fotografii i utalentowanego fotoreportera (który w konspiracji działał pod pseudonimem „Starba”).
Wystawa podzielona jest na dwie części.Pierwsza część obejmuje zdjęcia okupowanej stolicy. Dzięki temu możemy spojrzeć na Warszawę i Warszawiaków w ostatnich tygodniach przez wybuchem Powstania. Druga część to zdjęcia z Powstania. Autor, jako żołnierz Batalionu „Pięść” zapisywał na kliszy przebieg Powstania, jednak zachowały się tylko zdjęcia z jego pierwszych dni, przedstawiające m. in. zbiórkę oddziału „Agaton” na tyłach cmentarza ewangelicko-augsburskiego czy ludność cywilną pomagającą budować barykadę.
Ostatni żyjący fotoreporter i powojenna odbudowa stolicy
W Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy na ulicy Koszykowej oglądać można (do 29 sierpnia) dwie bezpłatne wystawy, przygotowane specjalnie na obchody rocznicy sierpniowego zrywu powstańczego.
Pierwsza z nich „W pamięć. Zbigniew Grochowski – Warszawa jego oczami” opowiada o Zbigniewie Grochowskim – ostatnim żyjącym fototografie Powstania Warszawskiego. Fotografie Zbigniewa Grochowskiego opowiadają historię – widzimy miejsca, ból, adaptację ludzi do zastałych sytuacji, miasto ruin. Nieodłączną częścią jest wywiad ze Zbigniewem Grochowskim, w którym fotoreporter opowiada o swoim życiu, rodzinie, wojnie, czasach okupacji i przede wszystkim o fotografii.
O roli Powstańców w powojennej odbudowie Warszawy opowiada wystawa „Powstańcy Warszawscy odbudowali Warszawę”. Ekspozycja prezentuje sylwetki 60 architektów i budowniczych – uczestników Powstania oraz zaprojektowane przez nich obiekty (m.in. zabudowę Śródmieścia, Żoliborza, Woli, Ochoty, Mokotowa, Pragi, Grochowa).
W siedzibie Związku Powstańców Warszawy przy ulicy Długiej 22 oglądać można bezpłatnie wystawę „Powstanie Warszawskie 1944. Spragnieni wolności”.
Na ekspozycji zgromadzono unikalne powstańcze eksponaty – np. skórzaną aktówkę gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, egzemplarze broni czy też wielkoformatowe zdjęcia. Są też nagrane przez Powstańców filmowe relacje, które można odsłuchać. Wspomnieniami o 63 dniach Powstania i okresie powojennym dzielą się m.in. gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, Wanda Traczyk-Stawska, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Maria Kowalska oraz Jerzy Mindziukiewicz i Jerzy Substyk.