Budynki komunalne powstaną we Włochach

Przy ulicy 1 Sierpnia wybudowane mają być nowe budynki komunalne, w których znajdzie się blisko 400 mieszkań. Umowa zakłada przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej w ciągu 24 miesięcy.



Zgodnie z przygotowaną koncepcją, przy ul. 1 Sierpnia 30b zaprojektowane będą dwa zespoły budynków w kształcie litery C o zróżnicowanej wysokości - od 5 do 11 kondygnacji. W budynkach planowane są 384 mieszkania, w tym mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, o łącznej powierzchni 17 140 mkw., lokale użytkowe oraz podziemne parkingi.

Bloki komunalne przy ul. 1 Sierpnia

Na terenie wokół budynków mają powstać m.in. park deszczowy, ogrody społeczne, dziedzińce rekreacyjne i place zabaw z częścią zadaszoną, chroniącą przed słońcem i deszczem. Na dachach wyższych części budynków projektant ma zaplanować miejsce na kolektory słoneczne współdziałające z gruntowymi pompami ciepła, a oświetlenie terenu ma być zasilane energią z fotowoltaiki.

Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na etapie realizacji mają zostać zastosowane przepuszczalne technologie do utwardzania terenu, zielone dachy i tarasy oraz wybudowane miejsca z poidełkami dla zwierząt.

Building Information Modeling – trójwymiarowy model budynku

Projekt zostanie opracowany w technologii BIM (Building Information Modeling). Oznacza to, że powstanie trójwymiarowy model komputerowy budynku, w którym zawarte będą wszystkie informacje o obiekcie - m.in. kształt i wygląd ścian, okien, instalacji, materiałów, które zostaną użyte oraz kosztów czy harmonogramu prac. W przyszłości Model BIM pozwoli na generowanie danych potrzebnych na etapie projektowania, realizacji, aż po użytkowanie.