Budynki komunalne powstaną we Włochach

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, przy ul. 1 Sierpnia 30b zaprojektowane będą dwa zespoły budynków w kształcie litery C
Zgodnie z przygotowaną koncepcją, przy ul. 1 Sierpnia 30b zaprojektowane będą dwa zespoły budynków w kształcie litery C o zróżnicowanej wysokości - od 5 do 11 kondygnacji. W budynkach planowane są 384 mieszkania, w tym mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, o łącznej powierzchni 17 140 mkw., lokale użytkowe oraz podziemne parkingi.
Na terenie wokół budynków mają powstać m.in. park deszczowy, ogrody społeczne, dziedzińce rekreacyjne i place zabaw z częścią zadaszoną, chroniącą przed słońcem i deszczem. Na dachach wyższych części budynków projektant ma zaplanować miejsce na kolektory słoneczne współdziałające z gruntowymi pompami ciepła, a oświetlenie terenu ma być zasilane energią z fotowoltaiki.
Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na etapie realizacji mają zostać zastosowane przepuszczalne technologie do utwardzania terenu, zielone dachy i tarasy oraz wybudowane miejsca z poidełkami dla zwierząt.
Projekt zostanie opracowany w technologii BIM (Building Information Modeling). Oznacza to, że powstanie trójwymiarowy model komputerowy budynku, w którym zawarte będą wszystkie informacje o obiekcie - m.in. kształt i wygląd ścian, okien, instalacji, materiałów, które zostaną użyte oraz kosztów czy harmonogramu prac. W przyszłości Model BIM pozwoli na generowanie danych potrzebnych na etapie projektowania, realizacji, aż po użytkowanie.
Projekt przygotuje warszawska pracownia Górecki Architekci Sp. z o.o., która wygrała konkurs ogłoszony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy.
Jak podkreśla urząd miasta. budownictwo komunalne to jedna z form wspierania przez samorządy mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mają szans na zakup czy wynajem mieszkań po cenach rynkowych. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga najbardziej potrzebującym, ale także zapobiega wykluczeniu społecznemu.