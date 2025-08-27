50 nowych mieszkań komunalnych dla Pragi. Rusza remont kamienicy przy Ząbkowskiej 19

Mieszkania w kamienicy przy Ząbkowskiej 19 będą gotowe za 2 lata
Remont opuszczonych oficyn kamienicy przy Ząbkowskiej 19 to kolejny, kluczowy element realizowanego w stolicy Gminnego Programu Rewitalizacji. Inwestycja prowadzona jest przez praski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Zgodnie z informacją przekazaną przez radnego Krzysztofa Michalskiego, wykonawcą prac jest firma Fintech Construction, a ich koszt to około 27,8 mln zł. Jak ustalono w umowie, remont ma zakończyć się w ciągu 810 dni. Oznacza to, że nowe mieszkania komunalne dla warszawiaków będą gotowe za nieco ponad 2 lata.
Głównym celem inwestycji jest przywrócenie zaniedbanych budynków do użytku publicznego. Powstanie w nich 50 mieszkań komunalnych, które zostaną w pełni dostosowane do współczesnych standardów. Każde z nich będzie miało centralne ogrzewanie, a w oficynach zostaną zainstalowane windy. Co istotne, niektóre lokale zostaną specjalnie przygotowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Projekt rewitalizacji obejmuje również kompleksową metamorfozę podwórka, co poprawi estetykę i funkcjonalność całej przestrzeni.
Inwestycja przy Ząbkowskiej wpisuje się w ogólnomiejski program, którego celem jest konsekwentne zwiększanie zasobu mieszkań społecznych na wynajem. Działania te obejmują zarówno budowę nowych obiektów, jak i gruntowną modernizację już istniejących, często zrujnowanych kamienic.
Modernizacja kamienicy to część szeroko zakrojonych działań, które od lat są prowadzone w dzielnicy Praga-Północ. W latach 2018-2024 miasto przeprowadziło kompleksową modernizację 13 budynków (223 lokale), które były wcześniej wyłączone z eksploatacji, a ich remont pochłonął około 82 mln zł. W tym samym okresie zmodernizowano także 15 zamieszkanych budynków (252 lokale).
W Warszawie realizujemy największy od dekad ogólnomiejski program kompleksowej modernizacji kamienic wyłączonych z eksploatacji. Obecnie w całym mieście tym projektem objętych jest 65 kamienic, których modernizacje są na różnym etapie. W tych budynkach znajduje się 1300 lokali, które będą mieszkaniami komunalnymi dla naszych mieszkańców. Szacujemy, że koszt modernizacji tych kamienic wyniesie około 700 milionów złotych, dlatego będziemy je realizować ze wsparciem mechanizmów i instrumentów rządowych – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Z kolei w dwóch kamienicach przy ul. Ząbkowskiej 19 powstanie 50 mieszkań o wysokim standardzie, które będą służyły naszym mieszkańcom. Na ten cel zaplanowaliśmy ponad 30 mln zł. Podczas modernizacji zachowamy substancję zabytkową i klimat tego miejsca. Kamienica jest pod ochroną konserwatorską, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków – dodaje wiceprezydentka.
Dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji, na terenie Pragi-Północ oddano do użytku 369 lokali mieszkalnych, w tym 72 mieszkania komunalne oraz 297 mieszkań w zasobie TBS. Dodatkowo, aby poprawić komfort życia mieszkańców, w 18 budynkach zainstalowano windy. Inwestycja przy Ząbkowskiej jest kontynuacją tej polityki, mającej na celu przywrócenie dawnego blasku historycznej dzielnicy.