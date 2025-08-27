50 nowych mieszkań komunalnych dla Pragi. Rusza remont kamienicy przy Ząbkowskiej 19

Rewitalizacja Pragi wkracza w kolejny etap. Właśnie rozpoczęły się prace przy remoncie XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej 19, gdzie w dwóch oficynach powstanie 50 mieszkań komunalnych.



Remont opuszczonych oficyn kamienicy przy Ząbkowskiej 19 to kolejny, kluczowy element realizowanego w stolicy Gminnego Programu Rewitalizacji. Inwestycja prowadzona jest przez praski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Zgodnie z informacją przekazaną przez radnego Krzysztofa Michalskiego, wykonawcą prac jest firma Fintech Construction, a ich koszt to około 27,8 mln zł. Jak ustalono w umowie, remont ma zakończyć się w ciągu 810 dni. Oznacza to, że nowe mieszkania komunalne dla warszawiaków będą gotowe za nieco ponad 2 lata.

Mieszkania dostosowane do potrzeb mieszkańców

Głównym celem inwestycji jest przywrócenie zaniedbanych budynków do użytku publicznego. Powstanie w nich 50 mieszkań komunalnych, które zostaną w pełni dostosowane do współczesnych standardów. Każde z nich będzie miało centralne ogrzewanie, a w oficynach zostaną zainstalowane windy. Co istotne, niektóre lokale zostaną specjalnie przygotowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Projekt rewitalizacji obejmuje również kompleksową metamorfozę podwórka, co poprawi estetykę i funkcjonalność całej przestrzeni.

Inwestycja przy Ząbkowskiej wpisuje się w ogólnomiejski program, którego celem jest konsekwentne zwiększanie zasobu mieszkań społecznych na wynajem. Działania te obejmują zarówno budowę nowych obiektów, jak i gruntowną modernizację już istniejących, często zrujnowanych kamienic.

Działania rewitalizacyjne na Pradze-Północ

Modernizacja kamienicy to część szeroko zakrojonych działań, które od lat są prowadzone w dzielnicy Praga-Północ. W latach 2018-2024 miasto przeprowadziło kompleksową modernizację 13 budynków (223 lokale), które były wcześniej wyłączone z eksploatacji, a ich remont pochłonął około 82 mln zł. W tym samym okresie zmodernizowano także 15 zamieszkanych budynków (252 lokale).