Życie Warszawy

Script Wars 2025 – konkurs dla scenarzystów z pomysłem na Warszawę i Mazowsze

Publikacja: 11.08.2025 10:00

Scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja dzieje się w Warszawie lub na Mazowszu, przyjmowane będą do 22 sierpnia

Foto: Adobe Stock

rbi
Ci, którzy mają pomysł na scenariusz filmu fabularnego osadzonego w stolicy lub regionie mazowieckim, mają też świetną okazję, aby go zrealizować. Po raz dziewiąty rusza konkurs Script Wars.

Organizatorzy zapraszają do przesyłania prac zarówno debiutantów, jak i profesjonalistów.

Script Wars 2025

Konkurs jest współfinansowany przez samorząd Mazowsza oraz władze Warszawy. Zachęca do tworzenia historii czerpiących inspirację właśnie z tych miejsc. Scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja dzieje się w Warszawie lub na Mazowszu, przyjmowane będą do 22 sierpnia.

Nagroda Główna wynosi 15 000 złotych, druga nagroda 10 000 złotych, a trzecia 5 000 złotych. Ponadto przewidziana jest specjalna nagroda Constantin Entertainment Polska w wysokości 10 000 złotych. Rezultaty rywalizacji zostaną ogłoszone jesienią podczas uroczystej gali zamykającej Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych Cinemaforum.

Jak podkreślają organizatorzy, Script Wars to nie tylko szansa na zdobycie nagrody, ale również doskonała platforma do promocji talentu oraz rozwoju kariery w branży filmowej. Konkurs jest okazją dla scenarzystów, którzy mają historię mogącą ożyć na ekranie w scenerii Warszawy lub Mazowsza, aby pokazać swój potencjał.

Organizatorzy, korzystając ze współfinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy, przyjmują prace do 22 sierpnia 2025 roku. Uczestnicy mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród finansowych, między innymi nagrody głównej w wysokości 15 000 zł ufundowanej przez Mazovia Warsaw Film Commission. Przyznane zostaną również druga nagroda (10 000 zł), trzecia nagroda (5 000 zł) oraz specjalna nagroda Constantin Entertainment Polska w wysokości 10 000 zł.

Wyniki zostaną ogłoszone jesienią podczas gali zamykającej Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych Cinemaforum.

Filmowe konkursy na Mazowszu

W Warszawie i na Mazowszu dostępne są różne konkursy oraz programy dofinansowań, które wspierają produkcję filmową i rozwój branży filmowej w regionie.

Najważniejszym źródłem wsparcia finansowego jest Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (MWFF), który w 2025 roku ogłosił 15. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu wynosi 3 mln zł i pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawowym warunkiem udziału jest powiązanie produkcji z Warszawą lub województwem mazowieckim. Fundusz może uczestniczyć w wybranych projektach jako koproducent, oferując wsparcie finansowe. Termin składania wniosków do 7 kwietnia 2025 roku, a wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.

Ponadto w Warszawie odbywają się też festiwale filmowe, które oferują możliwość prezentacji filmów i wsparcie dla twórców, takie jak Warsaw Jewish Film Festival KAMERA DAWIDA — przegląd i konkurs filmów o tematyce żydowskiej z terminem zgłoszeń do 1 sierpnia 2025 roku, a także 48 Hour Film Project — intensywny konkurs filmowy organizowany w Warszawie we wrześniu 2025 roku, gdzie zespoły tworzą krótki film w 48 godzin.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

