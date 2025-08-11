Script Wars 2025 – konkurs dla scenarzystów z pomysłem na Warszawę i Mazowsze

Ci, którzy mają pomysł na scenariusz filmu fabularnego osadzonego w stolicy lub regionie mazowieckim, mają też świetną okazję, aby go zrealizować. Po raz dziewiąty rusza konkurs Script Wars.



Organizatorzy zapraszają do przesyłania prac zarówno debiutantów, jak i profesjonalistów.

Script Wars 2025

Konkurs jest współfinansowany przez samorząd Mazowsza oraz władze Warszawy. Zachęca do tworzenia historii czerpiących inspirację właśnie z tych miejsc. Scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których akcja dzieje się w Warszawie lub na Mazowszu, przyjmowane będą do 22 sierpnia.

Nagroda Główna wynosi 15 000 złotych, druga nagroda 10 000 złotych, a trzecia 5 000 złotych. Ponadto przewidziana jest specjalna nagroda Constantin Entertainment Polska w wysokości 10 000 złotych. Rezultaty rywalizacji zostaną ogłoszone jesienią podczas uroczystej gali zamykającej Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych Cinemaforum.

Jak podkreślają organizatorzy, Script Wars to nie tylko szansa na zdobycie nagrody, ale również doskonała platforma do promocji talentu oraz rozwoju kariery w branży filmowej. Konkurs jest okazją dla scenarzystów, którzy mają historię mogącą ożyć na ekranie w scenerii Warszawy lub Mazowsza, aby pokazać swój potencjał.