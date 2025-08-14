31.4°C
Życie Warszawy

Włamanie i zatrzymanie tego samego dnia. Złodziej usłyszał zarzuty

Publikacja: 14.08.2025 16:15

Warszawska policja zatrzymała złodzieja w tym samym dniu, w którym dokonał kradzieży

Warszawska policja zatrzymała złodzieja w tym samym dniu, w którym dokonał kradzieży

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Małgorzata Krzystała
Warszawska policja pochwaliła się szybkim zatrzymaniem mężczyzny, który tego samego dnia włamał się do mieszkania i ukradł trzy laptopy o łącznej wartości 12 tys. zł. 39-latek usłyszał zarzuty i grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji, 39-latek, który ukradł laptopy, był już wielokrotnie zatrzymywany za kradzieże w sklepach. Mężczyznę zauważyli policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego podczas patrolowania ulic na warszawskiej Pradze.

Kradzież, zatrzymanie i zarzuty. Mężczyzna trafił do aresztu

W trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli u niego trzy laptopy. Podejrzany nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, w jaki sposób je nabył, jednak przekonywał policjantów, że sam je kupił. W trakcie sprawdzania urządzeń funkcjonariusze trafili na numer telefonu, pod który zadzwonili. Okazało się, że należał on do kobiety, w której mieszkaniu doszło do włamania. Mężczyzna ukradł komputery w tym samym dniu, w którym został zatrzymany. Do przestępstwa doszło przy ulicy Smulikowskiego w Warszawie.

Funkcjonariusze doprowadzili 39-latka na przesłuchanie do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie.

