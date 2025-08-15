Na Służewcu Przemysłowym w miejscu biurowca powstanie osiedle dla tysiąca osób

Służewcu Przemysłowym planowana jest kolejna duża inwestycja mieszkaniowa. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w trybie specustawy „lex deweloper” został już złożony.



W miejscu starego biurowca i zabudowy poprzemysłowej przy ulicy Marynarskiej mają powstać nowoczesne budynki mieszkalne, które zapewnią mieszkania dla niemal tysiąca osób – ujawnia strona urbanity.pl.

Mieszkania, usługi i przedszkole

Projekt zakłada budowę pięciu budynków: czterech wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach oraz jednego obiektu o charakterze oświatowym, który najprawdopodobniej będzie pełnił funkcję przedszkola.

Budynki mieszkalne będą miały od ośmiu do dziewięciu kondygnacji. Planowane jest wybudowanie około 529 mieszkań, co przełoży się na szacunkową liczbę 983 mieszkańców. W budynku oświatowym znajdzie się miejsce dla około 100 dzieci.

Garaże podziemne i zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji powstaną także dwa garaże podziemne, które pomieszczą do 794 samochodów. Zagospodarowany zostanie także teren wokół osiedla. Zaplanowano budowę chodników, ścieżek, placów zabaw oraz nasadzenia zieleni.