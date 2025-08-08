Dramatyczne sceny rozegrały się w Warszawie, gdzie motorniczy Tramwajów Warszawskich, dzięki błyskawicznej reakcji i odwadze, uratował życie kobiety na jednym z mostów. Jego bohaterską postawę wsparli inni pracownicy oraz pasażerowie.



Do zdarzenia doszło około godziny 5 rano. Motorniczy Artur Dąbrowski z Zajezdni Żoliborz, prowadząc tramwaj na jednym z mostów w stolicy, zauważył, że kobieta wspina się na barierkę, a następnie znajduje się już po jej zewnętrznej stronie, najwyraźniej z zamiarem skoku. Niezwłocznie zatrzymał prowadzony przez siebie pojazd i wyszedł z kabiny, aby nawiązać z nią kontakt.

Błyskawiczna i bohaterska interwencja

Gdy motorniczy zorientował się w powadze sytuacji, podbiegł do barierki i, przekładając ręce między jej metalowymi elementami, złapał kobietę za ubranie, uniemożliwiając jej upadek. W tym kluczowym momencie do pomocy ruszyli pasażerowie. Wśród nich był także motorniczy Adam Pietrzak, który jechał do pracy, a także kolejni motorniczowie: Arkadiusz Przybysz, Marek Lubaniak oraz Michał Borkowski, którzy nadjechali swoimi tramwajami. Wspólnie utrzymywali kobietę aż do przyjazdu służb ratunkowych. Dzięki ich skoordynowanym działaniom, zdarzenie zakończyło się szczęśliwie – kobietą zaopiekowali się wezwani na miejsce ratownicy medyczni. Tramwaje Warszawskie w oficjalnym komunikacie podziękowały pracownikom, pisząc: „Panowie jesteście prawdziwymi bohaterami” oraz podkreślając ich odwagę, empatię oraz błyskawiczną reakcję.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - pomoc w trudnych chwilach

Zdarzenie przypomina, jak ważne jest, aby w sytuacjach kryzysowych nie zostawać samemu ze swoimi problemami. Potrzebną pomoc można znaleźć w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (WOIK). Misją ośrodka jest niesienie pomocy osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej.

WOIK oferuje szereg form pomocy, w tym interwencję kryzysową – intensywną, krótkoterminową pomoc psychologiczną dla osób, które nagle znalazły się w sytuacji bez wyjścia i nie potrafią sobie z nią poradzić. Celem interwencji jest złagodzenie objawów kryzysu i przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania. W ramach wieloaspektowego podejścia do pomagania, pracownicy WOIK mogą włączyć do współpracy innych specjalistów, takich jak psychiatrzy, prawnicy czy pracownicy socjalni. W skrajnych przypadkach, gdy sytuacja kryzysowa wymaga zmiany miejsca pobytu, ośrodek zapewnia tymczasowe schronienie w hostelu. Ośrodek oferuje także krótkoterminową pomoc psychologiczną. Wszystkie konsultacje w WOIK są nieodpłatne.