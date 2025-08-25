Bezpłatne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Dzień Odkrywców 2025

W niedzielę, 31 sierpnia, z okazji Dnia Odkrywców będzie można bezpłatnie zwiedzać Centrum Nauki Kopernik oraz skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez partnera strategicznego Kopernika – firmę Samsung.



W programie znalazły się interaktywne strefy tematyczne, które pomogą w bliższym poznaniu możliwości naszego ciała, zasad fizyki, a także nowinek technologicznych wspierających zdrowie i dobre samopoczucie.

Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się budowie oraz funkcjom ludzkiego organizmu dzięki eksponatom takim jak „Człowiek-układanka” czy strefom poświęconym słuchowi, zwisaniu czy giętkości. Animatorzy zaproszą uczestników do wnętrza ciała, pozwalając na sprawdzenie wieku słuchu lub wyzwanie się w zwisaniu na drążku.

Nauka przez doświadczenie – Teatr Wysokich Napięć

Na miłośników nauki czekać będzie spektakularny pokaz w Teatrze Wysokich Napięć, gdzie eksperymenty z prądem elektrycznym przybliżą zasady elektromagnetyzmu oraz różnicę między napięciem a natężeniem.

W „Rytmie zdrowych nawyków” smartwatch zmierzy tętno i zaproponuje indywidualny plan treningowy, a eksperci – fizjolog sportu i trener personalny – podpowiedzą, jak ćwiczyć efektywnie i bezpiecznie. W strefie „Apetyt na zdrowie” dietetyk sportowy pomoże skomponować zdrowy jadłospis, a zwiedzający poznają możliwości nowoczesnych urządzeń kuchennych, w tym gotowania na parze czy funkcji Air Fryer.