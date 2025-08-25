Bezpłatne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Dzień Odkrywców 2025

Warsztaty odbędą się w przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik
W programie znalazły się interaktywne strefy tematyczne, które pomogą w bliższym poznaniu możliwości naszego ciała, zasad fizyki, a także nowinek technologicznych wspierających zdrowie i dobre samopoczucie.
Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się budowie oraz funkcjom ludzkiego organizmu dzięki eksponatom takim jak „Człowiek-układanka” czy strefom poświęconym słuchowi, zwisaniu czy giętkości. Animatorzy zaproszą uczestników do wnętrza ciała, pozwalając na sprawdzenie wieku słuchu lub wyzwanie się w zwisaniu na drążku.
Na miłośników nauki czekać będzie spektakularny pokaz w Teatrze Wysokich Napięć, gdzie eksperymenty z prądem elektrycznym przybliżą zasady elektromagnetyzmu oraz różnicę między napięciem a natężeniem.
W „Rytmie zdrowych nawyków” smartwatch zmierzy tętno i zaproponuje indywidualny plan treningowy, a eksperci – fizjolog sportu i trener personalny – podpowiedzą, jak ćwiczyć efektywnie i bezpiecznie. W strefie „Apetyt na zdrowie” dietetyk sportowy pomoże skomponować zdrowy jadłospis, a zwiedzający poznają możliwości nowoczesnych urządzeń kuchennych, w tym gotowania na parze czy funkcji Air Fryer.
W strefie „W oku mikroskopu” będzie można zobaczyć, co kryje się w kurzu – roztocza i inne niewidoczne gołym okiem drobnoustroje.
Będzie można też zmierzyć jakość snu oraz parametry zdrowia serca, a interaktywne oświetlenie pozwoli poczuć, jak kolory wpływają na relaks. W strefie „W harmonii z otoczeniem” miękkie pufy, kojące obrazy oraz słuchawki wyciszające pomogą w odprężeniu, a optometrysta doradzi, jak chronić wzrok podczas pracy przy ekranie.
Dla fanów nauki i nowoczesnych technologii przygotowano m.in. zestaw edukacyjny ORBIUM – podręczne laboratorium z tabletem – umożliwiające wirtualne odkrywanie anatomii, działania kremów z filtrem SPF czy okularów przeciwsłonecznych. W strefie „Bezpieczne miejsce w sieci” interaktywne quizy i gry edukacyjne przybliżą zasady higieny cyfrowej i bezpiecznego poruszania się w internecie.
Dla osób zainteresowanych zdrowiem i profilaktyką dostępne będą także pomiary siły uścisku dłoni, skład ciała (tkanka tłuszczowa, masa mięśniowa, poziom nawodnienia), a przede wszystkim możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku – prosty gest, który może uratować czyjeś życie.
Bezpłatne bilety na Dzień Odkrywców z Samsungiem są dostępne od poniedziałku, 25 sierpnia wyłącznie na stronie – nie ma ich w kasach.