Życie Warszawy

Bezpłatne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Dzień Odkrywców 2025

Publikacja: 25.08.2025 16:30

Warsztaty odbędą się w przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik

Foto: Adobe Stock

W niedzielę, 31 sierpnia, z okazji Dnia Odkrywców będzie można bezpłatnie zwiedzać Centrum Nauki Kopernik oraz skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez partnera strategicznego Kopernika – firmę Samsung.

W programie znalazły się interaktywne strefy tematyczne, które pomogą w bliższym poznaniu możliwości naszego ciała, zasad fizyki, a także nowinek technologicznych wspierających zdrowie i dobre samopoczucie.

Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się budowie oraz funkcjom ludzkiego organizmu dzięki eksponatom takim jak „Człowiek-układanka” czy strefom poświęconym słuchowi, zwisaniu czy giętkości. Animatorzy zaproszą uczestników do wnętrza ciała, pozwalając na sprawdzenie wieku słuchu lub wyzwanie się w zwisaniu na drążku.

Nauka przez doświadczenie – Teatr Wysokich Napięć

Na miłośników nauki czekać będzie spektakularny pokaz w Teatrze Wysokich Napięć, gdzie eksperymenty z prądem elektrycznym przybliżą zasady elektromagnetyzmu oraz różnicę między napięciem a natężeniem.

W „Rytmie zdrowych nawyków” smartwatch zmierzy tętno i zaproponuje indywidualny plan treningowy, a eksperci – fizjolog sportu i trener personalny – podpowiedzą, jak ćwiczyć efektywnie i bezpiecznie. W strefie „Apetyt na zdrowie” dietetyk sportowy pomoże skomponować zdrowy jadłospis, a zwiedzający poznają możliwości nowoczesnych urządzeń kuchennych, w tym gotowania na parze czy funkcji Air Fryer.

Odkryj mikrokosmos i zadbaj o dom

W strefie „W oku mikroskopu” będzie można zobaczyć, co kryje się w kurzu – roztocza i inne niewidoczne gołym okiem drobnoustroje.

Będzie można też zmierzyć jakość snu oraz parametry zdrowia serca, a interaktywne oświetlenie pozwoli poczuć, jak kolory wpływają na relaks. W strefie „W harmonii z otoczeniem” miękkie pufy, kojące obrazy oraz słuchawki wyciszające pomogą w odprężeniu, a optometrysta doradzi, jak chronić wzrok podczas pracy przy ekranie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski porozmawia z uczniami uczestnikami konkursu
Dla fanów nauki i nowoczesnych technologii przygotowano m.in. zestaw edukacyjny ORBIUM – podręczne laboratorium z tabletem – umożliwiające wirtualne odkrywanie anatomii, działania kremów z filtrem SPF czy okularów przeciwsłonecznych. W strefie „Bezpieczne miejsce w sieci” interaktywne quizy i gry edukacyjne przybliżą zasady higieny cyfrowej i bezpiecznego poruszania się w internecie.

Dla osób zainteresowanych zdrowiem i profilaktyką dostępne będą także pomiary siły uścisku dłoni, skład ciała (tkanka tłuszczowa, masa mięśniowa, poziom nawodnienia), a przede wszystkim możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku – prosty gest, który może uratować czyjeś życie.

Jak zdobyć bilety do Centrum Nauki Kopernik?

Bezpłatne bilety na Dzień Odkrywców z Samsungiem są dostępne od poniedziałku, 25 sierpnia wyłącznie na stronie – nie ma ich w kasach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

