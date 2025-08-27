Jeszcze tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku o stypendium m. st. Warszawy SAPERE AUSO przeznaczonego dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Wysokość jednorazowego stypendium to 3800 zł. Wnioski można składać do 1 września.



O stypendium SAPERE AUSO ubiegać się mogą uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych (bez względu na miejsce zamieszkania), którzy mogą pochwalić się sukcesami edukacyjnymi w roku szkolnym 2024/2025. W sposób szczególny to stypendium przeznaczone jest dla młodzieży, która być może nie ma wysokiej średniej ze wszystkich przedmiotów, ale ma „ugruntowane pasje i wyjątkowo częste osiągnięcia” ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy.

„Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium” – wyjaśnia warszawski magistrat. Stypendium nie dotyczy osiągnięć sportowych, które nagradzane są w ramach stypendium sportowego m. st. Warszawy.

Jak można złożyć wniosek o stypendium SAPERE AUSO?

„Zainteresowani pełnoletni kandydaci lub, w imieniu najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół/rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m. st. Warszawy (https://stypendia.um.warszawa.pl/programy-stypendialne/1)" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej warszawskiego magistratu. Przyjmowanie wniosków o stypendia SAPERE AUSO rozpoczęło się 27 czerwca i potrwa do 1 września.

Wysokość jednorazowego stypendium to 3800 zł. Łącznie od 2008 roku stypendium otrzymało ponad 3 tys. osób na łączną kwotę ponad 6 mln zł. „Sapere auso” to łacińska sentencja autorstwa Horacego, która oznacza „miej odwagę być mądrym”.