Alkohol, hazard i duże pieniądze, czyli czwartkowa sesja Rady Warszawy

Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia alkoholu
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma podczas sesji przedstawić informacje dotyczące planowanych działań mających na celu poprawę nocnego bezpieczeństwa mieszkańców.
W trakcie sesji rozpatrzony zostanie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Rady obu tych dzielnic wypowiedziały się na temat projektów pozytywnie, teraz radni miasta powinni podjąć ostateczną decyzję..
Radni przeanalizują propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2025-2055 oraz w budżecie miasta na rok 2025. Wśród najciekawszych propozycji ratusza znalazły się: przyznanie pieniędzy na rewitalizację stadionu Polonii i drugiego etapu rewitalizacji stadionu Skry, kupno autobusów miejskich czy zwiększenie budżetu na usuwanie samochodów ze stołecznych ulic. Z kolei 8,6 mln zł ma być wydane na Program Rozwoju Odpornego Miasta.
Podczas sesji zostanie rozpatrzona uchwała o zwolnieniach z opłat związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów. Omówione zostaną także lokalizacje warszawskich kasyn.
Przedstawiony zostanie projekt uchwały o przyznaniu dotacji na remonty podmiotów leczniczych oraz projekt nadania statutu Szpitalowi Wola-Śródmieście. Nie zabraknie również dyskusji na temat ochrony dziedzictwa – radni rozpatrzą wniosek o wzniesienie pomnika Kazimierza Dejmka oraz projekty dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie Warszawy.
W planach jestteż rozpatrzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania Czerniakowa Południowego. Ponadto omówione zostaną propozycje dotyczące programu profilaktyki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Radni mają zatwierdzić zmiany w uchwale utworzeniu lokalnej organizacji turystycznej oraz zmienić kryteria najmu lokali w zasobie mieszkaniowym miasta.
Obrady rozpoczynają się o godzinie 14.