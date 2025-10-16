7.9°C
Życie Warszawy

Alkohol, hazard i duże pieniądze, czyli czwartkowa sesja Rady Warszawy

Publikacja: 16.10.2025 08:05

Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia alkoholu

Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia alkoholu

Foto: YouTube

rbi
Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy radni wrócą do sprawy nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach. Zaopiniują też lokalizację kasyn w mieście i przedyskutują zmiany w wydatkach inwestycyjnych miasta.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma podczas sesji przedstawić informacje dotyczące planowanych działań mających na celu poprawę nocnego bezpieczeństwa mieszkańców.

Nocna sprzedaż alkoholu w Warszawie

W trakcie sesji rozpatrzony zostanie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Rady obu tych dzielnic wypowiedziały się na temat projektów pozytywnie, teraz radni miasta powinni podjąć ostateczną decyzję..

Radni Śródmieścia podczas opiniowania tej kwestii nie zabierali głosu i szybko przegłosowali poparci
nocna prohibicja
Zakaz sprzedaży nocą alkoholu w Śródmieściu? Radni dzielnicy na "tak"

Radni przeanalizują propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2025-2055 oraz w budżecie miasta na rok 2025. Wśród najciekawszych propozycji ratusza znalazły się: przyznanie pieniędzy na rewitalizację stadionu Polonii i drugiego etapu rewitalizacji stadionu Skry, kupno autobusów miejskich czy zwiększenie budżetu na usuwanie samochodów ze stołecznych ulic. Z kolei 8,6 mln zł ma być wydane na Program Rozwoju Odpornego Miasta.

Lokalizacje kasyn w Warszawie

Podczas sesji zostanie rozpatrzona uchwała o zwolnieniach z opłat związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów. Omówione zostaną także lokalizacje warszawskich kasyn.

ak twierdzą urzędnicy, część pieniędzy miałaby pochodzi ze sprzedaży prawa do nazwy stadionu (106,5
finanse miasta
Prawie 600 mln zł na stadion Polonii. Na co jeszcze mają przyznać pieniądze radni?

Przedstawiony zostanie projekt uchwały o przyznaniu dotacji na remonty podmiotów leczniczych oraz projekt nadania statutu Szpitalowi Wola-Śródmieście. Nie zabraknie również dyskusji na temat ochrony dziedzictwa – radni rozpatrzą wniosek o wzniesienie pomnika Kazimierza Dejmka oraz projekty dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie Warszawy.

W planach jestteż  rozpatrzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania Czerniakowa Południowego. Ponadto omówione zostaną propozycje dotyczące programu profilaktyki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Radni mają zatwierdzić zmiany w uchwale utworzeniu lokalnej organizacji turystycznej oraz zmienić kryteria najmu lokali w zasobie mieszkaniowym miasta.

Obrady rozpoczynają się o godzinie 14.

