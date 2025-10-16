Alkohol, hazard i duże pieniądze, czyli czwartkowa sesja Rady Warszawy

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy radni wrócą do sprawy nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach. Zaopiniują też lokalizację kasyn w mieście i przedyskutują zmiany w wydatkach inwestycyjnych miasta.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma podczas sesji przedstawić informacje dotyczące planowanych działań mających na celu poprawę nocnego bezpieczeństwa mieszkańców.

Nocna sprzedaż alkoholu w Warszawie

W trakcie sesji rozpatrzony zostanie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Rady obu tych dzielnic wypowiedziały się na temat projektów pozytywnie, teraz radni miasta powinni podjąć ostateczną decyzję..

Radni przeanalizują propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy na lata 2025-2055 oraz w budżecie miasta na rok 2025. Wśród najciekawszych propozycji ratusza znalazły się: przyznanie pieniędzy na rewitalizację stadionu Polonii i drugiego etapu rewitalizacji stadionu Skry, kupno autobusów miejskich czy zwiększenie budżetu na usuwanie samochodów ze stołecznych ulic. Z kolei 8,6 mln zł ma być wydane na Program Rozwoju Odpornego Miasta.

Lokalizacje kasyn w Warszawie

Podczas sesji zostanie rozpatrzona uchwała o zwolnieniach z opłat związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów. Omówione zostaną także lokalizacje warszawskich kasyn.