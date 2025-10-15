Nocna prohibicja w Śródmieściu? Radni dzielnicy wyrazili swoją opinię

Bez dyskusji i poprzez aklamację radni Śródmieścia pozytywnie zaopiniowali pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie ich dzielnicy.



O opinię w tej sprawie zwróciła się do nich Rada Warszawy, która podczas czwartkowej (16 października) sesji będzie dyskutowała nad wprowadzeniam zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22-6.

Pilotaż uchwały antyalkoholowej w dwóch dzielnicach

Na początek radni chcą wprowadzić taki zakaz w dwóch dzielnicach – na Pradze-Północ i właśnie w Śródmieściu. Radni Śródmieścia podczas opiniowania tej kwestii nie zabierali głosu i szybko przegłosowali poparcie uchwały – na 23 rajców 23 było za uchwałą.

Wcześniej podobną uchwałę przyjęła Rada Dzielnicy Praga-Północ, jednak tam nie było takiej zgody. W głosowaniu za wprowadzeniem nocnej prohibicji opowiedziało się 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Radni z klubu Kocham Pragę, którzy są przeciwni nocnej prohibicji w ich dzielnicy, nie wzięli udziału w głosowaniu.

Pilotaż, który chcą wprowadzić radni, powstał po odrzuceniu pomysłu nocnej prohibicji w całej Warszawie. Jak tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski podczas sesji, ma on posłużyć jako poligon doświadczalny, na którym miasto przetestuje kompleksowy program działań. Będzie on obejmował m.in. zwiększenie patroli służb porządkowych oraz oznaczanie miejsc, gdzie dochodzi do największej liczby naruszeń. Zebrane w ten sposób dane i doświadczenia z pilotażu mają ułatwić przygotowanie i wdrożenie zakazu w innych częściach miasta.