Nocna prohibicja w Śródmieściu? Radni dzielnicy wyrazili swoją opinię

Radni Śródmieścia podczas opiniowania tej kwestii nie zabierali głosu i szybko przegłosowali poparcie uchwały – na 23 rajców 23 było za uchwałą.
O opinię w tej sprawie zwróciła się do nich Rada Warszawy, która podczas czwartkowej (16 października) sesji będzie dyskutowała nad wprowadzeniam zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22-6.
Na początek radni chcą wprowadzić taki zakaz w dwóch dzielnicach – na Pradze-Północ i właśnie w Śródmieściu. Radni Śródmieścia podczas opiniowania tej kwestii nie zabierali głosu i szybko przegłosowali poparcie uchwały – na 23 rajców 23 było za uchwałą.
Wcześniej podobną uchwałę przyjęła Rada Dzielnicy Praga-Północ, jednak tam nie było takiej zgody. W głosowaniu za wprowadzeniem nocnej prohibicji opowiedziało się 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Radni z klubu Kocham Pragę, którzy są przeciwni nocnej prohibicji w ich dzielnicy, nie wzięli udziału w głosowaniu.
Pilotaż, który chcą wprowadzić radni, powstał po odrzuceniu pomysłu nocnej prohibicji w całej Warszawie. Jak tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski podczas sesji, ma on posłużyć jako poligon doświadczalny, na którym miasto przetestuje kompleksowy program działań. Będzie on obejmował m.in. zwiększenie patroli służb porządkowych oraz oznaczanie miejsc, gdzie dochodzi do największej liczby naruszeń. Zebrane w ten sposób dane i doświadczenia z pilotażu mają ułatwić przygotowanie i wdrożenie zakazu w innych częściach miasta.
Prezydent Trzaskowski zapowiedział też, że w całej zakaz sprzedaży alkoholu nocą zostanie wprowadzony najpóźniej 1 czerwca 2026 r. Wywołał tym falę krytyki ze strony opozycyjnych radnych.
– Skoro ma pan zamiar wprowadzić zakaz w całej warszawie od 1 czerwca i decyzja została podjęta, to po co ten pilotaż? – pytała Alicja Żebrowska (PiS). – Skoro już teraz składa pan taką publicznie deklarację, to po co tracimy czas? To, co pan proponuje, jest po prostu głupie. Chce pan monitorować Śródmieście i Pragę-Północ, a a ciężar sprzedaży poniosą dzielnice sąsiadujące. Pan mówi, że chce sprawdzić, gdzie są miejsca niebezpieczne, a my jako radni już dawno to wiemy. Mamy informacje z policji, ze straży miejskiej, byliśmy na wizjach lokalnych. Pan się obudził i jak dziecko we mgle nagle chwyta się różnych rzeczy – dodała.
Ostateczną decyzję w tej sprawie mają podjąć w czwartek radni Warszawy.