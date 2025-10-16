Ceny luksusowych mieszkań na skraju Starówki powalają. Jak wyglądają najdroższe apartamenty w stolicy?

Luksusowa rezydencja Villa Bogoria przy Ogrodzie Krasińskich bije rekordy cenowe. Za jeden z 35 kameralnych apartamentów trzeba zapłacić nawet ponad 18 milionów złotych. Sprawdzamy, co oferuje projekt, w którym udogodnienia na poziomie sześciogwiazdkowych hoteli spotykają się z dramatyczną historią przedwojennej Warszawy.



W samym sercu warszawskiego Śródmieścia, w miejscu naznaczonym bogatą, choć tragiczną historią, powstaje jedna z najbardziej ekskluzywnych inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Mowa o Villi Bogoria – kameralnej rezydencji adresowanej do najbardziej zamożnych klientów. Zlokalizowana tuż przy Ogrodzie Krasińskich, budowla od początku wzbudzała olbrzymie zainteresowanie, a ceny jej apartamentów potwierdzają status superluksusowego projektu. Inwestycja spółki Serenus (powiązanej z BBI Development) celuje w najbardziej wymagających nabywców, którzy cenią nie tylko najwyższy standard, ale i dyskrecję.

Reklama Reklama

Finansowa elita - ceny od 8 do 18 milionów złotych

Prawdziwy szok wywołują ceny apartamentów. To bez wątpienia oferta dla klientów z „bardzo grubym portfelem”. Najwyższa cena za metr kwadratowy w Villi Bogoria sięga 72 000 zł/mkw., plasując rezydencję w absolutnej czołówce najdroższych adresów w kraju. Analiza dostępnych lokali jest równie imponująca:

• Najmniejszy z obecnie dostępnych apartamentów mierzy 128 mkw. i kosztuje 8,2 mln zł.

• Najdroższy z oferowanych lokali osiąga powierzchnię 245 mkw., a jego cena wynosi oszałamiające 18,4 mln zł.

Mimo tych astronomicznych kwot, inwestycja cieszy się olbrzymim powodzeniem – wiele apartamentów zostało już zarezerwowanych.