Lotnisko Chopina: Awantura na pokładzie samolotu. „Użyto siły”. 50-letni Ukrainiec ukarany mandatem

Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na pokładzie samolotu lecącego do Barcelony na Lotnisku Chopina w Warszawie. Niezdyscyplinowany pasażer, 50-letni obywatel Ukrainy, zakłócał porządek i nie wykonywał poleceń załogi, co doprowadziło do jego usunięcia z rejsu.



Zgłoszenie o awanturującym się pasażerze wpłynęło do służb jeszcze przed planowanym startem maszyny. Załoga poinformowała, że mężczyzna odmawia zajęcia swojego miejsca i zapięcia pasów, a swoim zachowaniem utrudnia przygotowania do lotu. Reklama Pasażer usunięty z rejsu Mimo wielokrotnych próśb załogi, 50-latek nie chciał współpracować. W tej sytuacji kapitan statku powietrznego podjął decyzję o wycofaniu go z rejsu. Pasażer jednak odmówił opuszczenia pokładu, a jego zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne – zarówno słownie, jak i fizycznie. Konieczne użycie siły fizycznej Na miejsce skierowano patrol funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych (GIS) z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Po bezskutecznych próbach nakłonienia mężczyzny do opuszczenia samolotu i pouczeniach o możliwości zastosowania środków przymusu, mundurowi byli zmuszeni do działania. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i wreszcie udało się zakuć go w kajdanki. Dzięki temu udało się usunąć awanturującego się pasażera z pokładu i opanować sytuację.