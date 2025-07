Mistrzostwa Polski Młodzików 2025 w siatkówce plażowej

– Jesteśmy podekscytowani, że zagramy w finale Mistrzostw Polski właśnie w Monta Beach Volley Club w Warszawie – mówi Henryk Roszkowski. – Dla mnie i Janka to ogromna motywacja. Gramy na boiskach, które doskonale znamy, i chcemy pokazać, że należymy do krajowej czołówki. Finał to nie tylko rywalizacja, ale i niezapomniane przeżycie – dodaje młody zawodnik reprezentujący barwy KS Metro Warszawa.

Turniej z udziałem 16 drużyn potrwa dwa dni meczowe. Rywalizują zawodnicy urodzeni w 2010 roku i młodsi, a rozgrywki odbywają się systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim). Mecze rozgrywane są na dwóch boiskach, a rozegrane zostaną także mecze o miejsca 5/6 i 7/8. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (do 21 punktów, z zachowaniem dwupunktowej przewagi), a ewentualny tie-break do 15.

Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowym otoczeniu nadwiślańskiej plaży. Poza emocjami sportowymi kibice będą mogli cieszyć się bliskością wody i zieleni, co stworzy niezapomniany, wakacyjny klimat. Dla odwiedzających przygotowano także strefę relaksu oraz atrakcje towarzyszące. Transmisje z wybranych spotkań, w tym finału, będą dostępne na żywo w Internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych Monta Beach Volley Club i strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny. „To doskonała okazja, by wspierać młodych sportowców, poczuć ducha rywalizacji i spędzić aktywny dzień w sercu Warszawy” – zachęcają organizatorzy.