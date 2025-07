Do wyboru, do koloru. Warszawskie lokale zapraszają na imprezy

Fiesta Tropical – La Playa, Wybrzeże Helskie 1/5, 12 lipca, 21:00

Klub La Playa zaprasza na Fiesta Tropical. Oferuje tropikalne koktajle, latynoskie rytmy do tańca oraz widok na Stare Miasto. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Impreza w rytmach Guns N' Roses – Potok: Drugi Dom Ludzi Rocka , Marii Kazimiery 3, 12 lipca, 20:00

Potok zaprasza na imprezę poświęconą zespołowi Guns N' Roses. Oprócz muzyki z repertuaru tego zespołu, usłyszeć będzie można hity z lat 80. i 90. Wstęp jest wolny do godziny 20:30 dla osób z listy Facebook. Posiadacze gadżetów klubowych i goście z rezerwacjami urodzinowymi wchodzą za darmo przez całą noc. Dla pozostałych osób wstęp kosztuje 30 zł.

Wieczór z tańcem irlandzkim – Chata Numinosum, Jazdów 3/5, 12 lipca, warsztaty od 18:00

Chata Numinosum zaprasza na wieczór z kulturą irlandzką. Program rozpocznie się darmowym warsztatem tańca irlandzkiego, który poprowadzi Aleksandra Kałużny nad Wisłą. O godzinie 20:30 impreza przeniesie się do Chaty, gdzie wystąpi duet Heel an' Toe, grający muzykę celtycką. Wstęp do Chaty to koszt 20 zł.

Francuski Bal Uliczny – Café de la Poste, Schroegera 72, 12 lipca, 16:00

Café de la Poste zaprasza na Francuski Bal uliczny z okazji Dnia Bastylii. Na parkiecie zagra DJ Cez14, prezentując francuski set muzyczny. "Wpadnijcie świętować razem z nami – będzie pysznie, tanecznie i bardzo po francusku" – zachęcają organizatorzy.