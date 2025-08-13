Długi weekend w Warszawie z remontami. Utrudnienia na kluczowych ulicach

Wymiana nawierzchni na Kasprzaka

Drogowcy zakończą prace na ulicy Kasprzaka, układając nowy asfalt na jezdni w kierunku Bemowa, na odcinku między Płocką a aleją Prymasa Tysiąclecia. Prace rozpoczną się w czwartek 14 sierpnia o godz. 22 i potrwają do poniedziałku 18 sierpnia do godz. 4. Na czas remontu wprowadzono objazd ulicami Płocką, Wolską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Tą trasą pojadą również autobusy linii 105 i 178.

Remont objazdu zamkniętego odcinka na Kasprzaka Foto: Infoulice Warszawa

Remont ulicy Popiełuszki

Również w czwartek 14 sierpnia, od godz. 22, rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki. Kierowcy nie przejadą jezdnią w stronę Bielan, pomiędzy placem Grunwaldzkim a ulicą Krasińskiego. Zostanie również zamknięta połowa skrzyżowania z Krasińskiego, od strony placu Wilsona. Objazdy będą poprowadzone ulicami: Broniewskiego, jezdnią serwisową alei Armii Krajowej, Żelazowską, Włościańską, a także Mickiewicza i Słowackiego. Zmiany tras obejmą autobusy linii: 114, 122, N13, N46 i N63. Prace zakończą się w poniedziałek 18 sierpnia o godz. 4.

Szybkie asfaltowanie na Powązkowskiej

Krótsze, ale równie istotne utrudnienia wystąpią na ulicy Powązkowskiej. Od czwartku 14 sierpnia, od godz. 23:30, do niedzieli 17 sierpnia, do godz. 4, zamknięte będą dwa pasy jezdni prowadzącej w stronę Okopowej, od ulicy Piaskowej. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą stroną jezdni. Samochody ciężarowe nie będą mogły skręcać w prawo w Okopową, co wpłynie na trasy autobusów linii 180, N41 i N91, które pojadą prosto ulicami Dziką i aleją Jana Pawła II.

Mapa objazdów zamkniętego odcinka Powązkowskiej i Popiełuszki Foto: Infoulice Warszawa

Prace tramwajarzy na Woli

Tramwajarze również wykorzystają długi weekend na wymianę torów na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Skierniewickiej. Prace rozpoczną się w piątek 15 sierpnia około godz. 0:50. Wolska będzie zamknięta do centrum, na odcinku między Płocką a Skierniewicką. Ruch będzie prowadzony po jednym pasie w każdą stronę na drugiej nitce. Ulica Skierniewicka straci połączenie z Wolską, a tramwaje nie będą kursować Wolską od Młynarskiej do przystanku Reduta Wolska aż do końca wakacji.

Mapa objazdu na Woli Foto: Infoulice Warszawa

Remont po długim weekendzie

Nowy asfalt na ulicy Broniewskiego

Po zakończeniu długiego weekendu prace przeniosą się na ulicę Broniewskiego, która zostanie całkowicie zamknięta. Od poniedziałku 18 sierpnia, od godz. 6, do piątku 22 sierpnia, do godz. 5, ulica będzie nieprzejezdna w obu kierunkach na odcinku między Krasińskiego a placem Grunwaldzkim. Wyznaczone objazdy poprowadzą ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z ulicy Matysiakówny z Broniewskiego również zostanie zamknięte.

Mieszkańcy i osoby planujące podróż po Warszawie w najbliższych dniach proszone są o uwzględnienie powyższych utrudnień i zaplanowanie tras z wyprzedzeniem.