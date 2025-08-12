Komunikacja w święto. Zmiany w rozkładach metra i autobusów

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów i metra
Warszawiacy i turyści korzystający z transportu publicznego w nadchodzący długi weekend muszą zwrócić uwagę na zmiany w organizacji komunikacji. Modyfikacje w rozkładach jazdy metra i autobusów, w tym linii lokalnych, będą obowiązywać w czwartek 14 sierpnia oraz w piątek 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W czwartek, który jest dniem roboczym, autobusy dzienne, w tym linie lokalne (oznaczone jako Lxx), będą kursowały według standardowego, powszedniego rozkładu jazdy. Sytuacja ulegnie zmianie w nocy z czwartku na piątek. Wówczas autobusy nocne będą jeździć zgodnie z rozkładem weekendowym.
Metro zaś będzie funkcjonowało według rozkładu jazdy dnia powszedniego (piątkowego), z uwzględnieniem dodatkowych kursów nocnych w nocy z 14 na 15 sierpnia.
Piątek, 15 sierpnia, jest dniem świątecznym. Z tego powodu autobusy dzienne i lokalne (Lxx) będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w dni świąteczne. W nocy z piątku na sobotę, czyli z 15 na 16 sierpnia, autobusy nocne będą jeździły według rozkładu weekendowego. Warto odnotować, że w tym dniu zawieszone zostaje kursowanie linii autobusowej 126.
Metro będzie jeździło według niedzielnego rozkładu jazdy, a w nocy z 15 na 16 sierpnia zaplanowano także nocne kursy.
Zarząd Transportu Miejskiego rekomenduje, by pasażerowie przed podróżą sprawdzali aktualne rozkłady jazdy na oficjalnej stronie internetowej ZTM oraz w aplikacjach mobilnych. Modyfikacje mają na celu dostosowanie oferty komunikacyjnej do zmniejszonego zapotrzebowania na transport w dni świąteczne oraz ułatwienie podróży w długi weekend.