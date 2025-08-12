26°C
Życie Warszawy

Komunikacja w święto. Zmiany w rozkładach metra i autobusów

Publikacja: 12.08.2025 15:00

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów i metra

Foto: ZTM Warszawa

Kacper Komaiszko
W związku ze zbliżającym się długim sierpniowym weekendem Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w kursowaniu metra i autobusów. Pasażerowie powinni przygotować się na modyfikacje w rozkładach jazdy.

Warszawiacy i turyści korzystający z transportu publicznego w nadchodzący długi weekend muszą zwrócić uwagę na zmiany w organizacji komunikacji. Modyfikacje w rozkładach jazdy metra i autobusów, w tym linii lokalnych, będą obowiązywać w czwartek 14 sierpnia oraz w piątek 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zmiany w czwartek 14 sierpnia

W czwartek, który jest dniem roboczym, autobusy dzienne, w tym linie lokalne (oznaczone jako Lxx), będą kursowały według standardowego, powszedniego rozkładu jazdy. Sytuacja ulegnie zmianie w nocy z czwartku na piątek. Wówczas autobusy nocne będą jeździć zgodnie z rozkładem weekendowym.

Metro zaś będzie funkcjonowało według rozkładu jazdy dnia powszedniego (piątkowego), z uwzględnieniem dodatkowych kursów nocnych w nocy z 14 na 15 sierpnia.

