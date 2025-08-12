Komunikacja w święto. Zmiany w rozkładach metra i autobusów

W związku ze zbliżającym się długim sierpniowym weekendem Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w kursowaniu metra i autobusów. Pasażerowie powinni przygotować się na modyfikacje w rozkładach jazdy.



Warszawiacy i turyści korzystający z transportu publicznego w nadchodzący długi weekend muszą zwrócić uwagę na zmiany w organizacji komunikacji. Modyfikacje w rozkładach jazdy metra i autobusów, w tym linii lokalnych, będą obowiązywać w czwartek 14 sierpnia oraz w piątek 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zmiany w czwartek 14 sierpnia

W czwartek, który jest dniem roboczym, autobusy dzienne, w tym linie lokalne (oznaczone jako Lxx), będą kursowały według standardowego, powszedniego rozkładu jazdy. Sytuacja ulegnie zmianie w nocy z czwartku na piątek. Wówczas autobusy nocne będą jeździć zgodnie z rozkładem weekendowym.

Metro zaś będzie funkcjonowało według rozkładu jazdy dnia powszedniego (piątkowego), z uwzględnieniem dodatkowych kursów nocnych w nocy z 14 na 15 sierpnia.

Zmiany w piątek 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia NMP)

Piątek, 15 sierpnia, jest dniem świątecznym. Z tego powodu autobusy dzienne i lokalne (Lxx) będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w dni świąteczne. W nocy z piątku na sobotę, czyli z 15 na 16 sierpnia, autobusy nocne będą jeździły według rozkładu weekendowego. Warto odnotować, że w tym dniu zawieszone zostaje kursowanie linii autobusowej 126.