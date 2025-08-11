Co z tramwajem wzdłuż Modlińskiej? Ruszyły prace projektowe, znamy harmonogram

Długo wyczekiwana przez mieszkańców Białołęki inwestycja wreszcie nabiera realnych kształtów. Tramwaje Warszawskie ogłosiły kolejny krok na drodze do budowy linii wzdłuż ulicy Modlińskiej, co przybliża termin jej realizacji.



Projekt budowy trasy tramwajowej na Białołęce to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów komunikacyjnych w Warszawie. Mieszkańcy tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy od lat narzekają na braki w transporcie publicznym, a perspektywa nowej, szybszej i bardziej ekologicznej linii tramwajowej, która połączy pętlę Żerań FSO z istniejącą trasą na Tarchominie, budzi ogromne nadzieje. Pomimo że plany tej trasy istnieją już od 2006 roku, jej realizacja była wielokrotnie przekładana. Najnowsze decyzje Tramwajów Warszawskich wskazują jednak, że inwestycja w końcu nabiera tempa.

Przełom w pracach. Wybrano wykonawcę projektu

Kluczowym momentem w historii tej inwestycji jest ogłoszony właśnie przez Tramwaje Warszawskie wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów wstępnych. Zadanie to przypadło firmie Databout, co jest przełomem po wielu latach oczekiwania. Głównym celem prac projektowych jest dokładne rozpoznanie infrastruktury podziemnej oraz usunięcie licznych kolizji, które zostały zidentyfikowane podczas wcześniejszych analiz. Chodzi tu przede wszystkim o skomplikowany rejon Elektrociepłowni Żerań oraz węzeł Trasy S8, które stanowią poważne wyzwania inżynieryjne.

Projekty wstępne mają pomóc w przygotowaniu efektywnych rozwiązań technicznych, a także w precyzyjnym określeniu zakresu robót i ostatecznych kosztów całej inwestycji. To kluczowy etap, który pozwoli uniknąć nieprzewidzianych problemów na dalszych etapach realizacji.