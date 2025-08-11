Co z tramwajem wzdłuż Modlińskiej? Ruszyły prace projektowe, znamy harmonogram

Tramwaje Warszawskie podpisały kluczowe dokumenty dla powstania inwestycji
Projekt budowy trasy tramwajowej na Białołęce to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów komunikacyjnych w Warszawie. Mieszkańcy tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy od lat narzekają na braki w transporcie publicznym, a perspektywa nowej, szybszej i bardziej ekologicznej linii tramwajowej, która połączy pętlę Żerań FSO z istniejącą trasą na Tarchominie, budzi ogromne nadzieje. Pomimo że plany tej trasy istnieją już od 2006 roku, jej realizacja była wielokrotnie przekładana. Najnowsze decyzje Tramwajów Warszawskich wskazują jednak, że inwestycja w końcu nabiera tempa.
Kluczowym momentem w historii tej inwestycji jest ogłoszony właśnie przez Tramwaje Warszawskie wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów wstępnych. Zadanie to przypadło firmie Databout, co jest przełomem po wielu latach oczekiwania. Głównym celem prac projektowych jest dokładne rozpoznanie infrastruktury podziemnej oraz usunięcie licznych kolizji, które zostały zidentyfikowane podczas wcześniejszych analiz. Chodzi tu przede wszystkim o skomplikowany rejon Elektrociepłowni Żerań oraz węzeł Trasy S8, które stanowią poważne wyzwania inżynieryjne.
Projekty wstępne mają pomóc w przygotowaniu efektywnych rozwiązań technicznych, a także w precyzyjnym określeniu zakresu robót i ostatecznych kosztów całej inwestycji. To kluczowy etap, który pozwoli uniknąć nieprzewidzianych problemów na dalszych etapach realizacji.
Planowana linia na Modlińskiej połączy się z istniejącą trasą na Tarchominie
Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, projekty wstępne mają być gotowe w I kwartale 2027 roku. Po ich zakończeniu, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Jest to jeden z najważniejszych etapów administracyjnych, bez którego rozpoczęcie budowy jest niemożliwe. Budowa, według optymistycznych założeń, mogłaby rozpocząć się najwcześniej w 2028 roku, a jej zakończenie planowane jest na rok 2034
Aby zabezpieczyć finansowanie inwestycji, niezbędne jest również jej wpisanie na listę w umowie wieloletniej Tramwajów Warszawskich z miastem. Zapewni to dostęp do środków finansowych, zarówno własnych, jak i z funduszy Unii Europejskiej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz odpowiedniego finansowania, możliwe będzie przystąpienie do opracowania docelowego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy, po wielu latach przygotowań i oczekiwania, ruszy budowa nowej, bardzo długo oczekiwanej linii tramwajowej.
Choć do momentu wjazdu pierwszego tramwaju na tory wzdłuż Modlińskiej wciąż długa droga, poczynione postępy są znaczącym sygnałem, że inwestycja jest na dobrej drodze do realizacji. Nowa trasa tramwajowa ma w przyszłości zrewolucjonizować transport publiczny na Białołęce, oferując mieszkańcom szybką i wygodną alternatywę dla zatłoczonych ulic. Zapewni też lepsze połączenie z resztą miasta. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na kolejne informacje dotyczące postępów w realizacji tego strategicznego dla dzielnicy projektu.