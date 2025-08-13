Ostatnia szansa na kartę rowerową. Miasteczko Ruchu Drogowego czeka na młodych cyklistów

Wakacje dobiegają końca, a wraz z nimi zbliża się ostatni w tym roku egzamin na kartę rowerową. Stołeczna Straż Miejska zaprasza dzieci, które chcą zdobyć uprawnienia, do Miasteczka Ruchu Drogowego na warszawskiej Woli.



W tegorocznych wakacyjnych egzaminach organizowanych przez Straż Miejską we współpracy z policją wzięło udział już 184 dzieci. Młodzi uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z przepisów ruchu drogowego. Większość z nich zdała egzamin z bardzo dobrymi wynikami. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdobyli karty rowerowej, jest ostatnia szansa w tym sezonie.

Ostatni egzamin tego lata

Ostatni egzamin na kartę rowerową odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia. Egzaminy tradycyjnie będą miały miejsce w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ulicy Sołtyka 8/10. Aby wziąć udział w teście, konieczne są wcześniejsze zapisy telefoniczne. Dzieci będą miały okazję sprawdzić swoje umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w realistycznych warunkach, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i skrzyżowań.

Dni otwarte dla młodych cyklistów

Straż Miejska przygotowała również dni otwarte, podczas których dzieci mogą poćwiczyć manewry i przygotować się do egzaminu pod czujnym okiem strażników. Najbliższe terminy to weekendy 16-17 sierpnia oraz 23-24 sierpnia, w godzinach 10:00-17:00. To idealna okazja, aby zaznajomić się z Miasteczkiem Ruchu Drogowego i pewnie poczuć się za kierownicą roweru.