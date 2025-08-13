30.3°C
Życie Warszawy

Ostatnia szansa na kartę rowerową. Miasteczko Ruchu Drogowego czeka na młodych cyklistów

Publikacja: 13.08.2025 12:15

Miasteczko ruchu drogowego w Warszawie powstało w 2014 roku

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Wakacje dobiegają końca, a wraz z nimi zbliża się ostatni w tym roku egzamin na kartę rowerową. Stołeczna Straż Miejska zaprasza dzieci, które chcą zdobyć uprawnienia, do Miasteczka Ruchu Drogowego na warszawskiej Woli.

W tegorocznych wakacyjnych egzaminach organizowanych przez Straż Miejską we współpracy z policją wzięło udział już 184 dzieci. Młodzi uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z przepisów ruchu drogowego. Większość z nich zdała egzamin z bardzo dobrymi wynikami. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdobyli karty rowerowej, jest ostatnia szansa w tym sezonie.

Ostatni egzamin tego lata

Ostatni egzamin na kartę rowerową odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia. Egzaminy tradycyjnie będą miały miejsce w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ulicy Sołtyka 8/10. Aby wziąć udział w teście, konieczne są wcześniejsze zapisy telefoniczne. Dzieci będą miały okazję sprawdzić swoje umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w realistycznych warunkach, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i skrzyżowań.

Dni otwarte dla młodych cyklistów

Straż Miejska przygotowała również dni otwarte, podczas których dzieci mogą poćwiczyć manewry i przygotować się do egzaminu pod czujnym okiem strażników. Najbliższe terminy to weekendy 16-17 sierpnia oraz 23-24 sierpnia, w godzinach 10:00-17:00. To idealna okazja, aby zaznajomić się z Miasteczkiem Ruchu Drogowego i pewnie poczuć się za kierownicą roweru.

Jak się zapisać i co warto wiedzieć?

Aby wziąć udział w egzaminie, należy zapisać się telefonicznie. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów: 723 986 198 lub 723 986 086. Rejestracja jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.

Straż Miejska przypomina także o obowiązujących przepisach. Zgodnie z nimi, dzieci od 10. roku życia, które chcą poruszać się po drogach publicznych na rowerze, muszą posiadać kartę rowerową. Obowiązek ten dotyczy również użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego, jak elektryczne deskorolki czy monocykle.

Miasteczko Ruchu Drogowego w Warszawie

Początki Miasteczka Ruchu Drogowego przy ulicy Sołtyka 8/10 sięgają 2014 roku. Jest to jedyny tego typu obiekt, gdzie pod okiem strażników, rowerzyści mogą szkolić się w jeździe na rowerze. Odzwierciedlono tu rzeczywiste warunki, jakie mogą spotkać na drogach miłośnicy jednośladów: ulice, skrzyżowania, przejazd ze szlabanami i inne elementy drogowej infrastruktury. Wszystko po to, by w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach można było zapoznać się z sytuacjami, jakie na drodze mogą spotkać rowerzystów. To świetne miejsce, by podszlifować swoje umiejętności, poćwiczyć przed egzaminem na kartę rowerową albo po prostu bezpiecznie pojeździć na rowerze w warunkach prawie drogowych.

Miasteczko Ruchu Drogowego jest otwarte od kwietnia do października. W tygodniu plac jest wykorzystywany przez grupy zorganizowane (głównie ze szkół oraz placówek edukacyjnych), natomiast w weekendy, w ramach dni otwartych, staje się dostępne dla wszystkich. Do dyspozycji rowerzystów jest 4 tysiące metrów kwadratowych placu manewrowego z pełnym oznakowaniem, 750 metrów jezdni, przejazd kolejowy z zaporami, 38 metrów torów tramwajowych, 3 przystanki, 3 skrzyżowania, 20 sygnalizatorów świetlnych, a nawet rondo.

