30.3°C
1020 hPa
Życie Warszawy

Tragiczny wypadek na Bielanach. Dwie osoby nie żyją. Kierowca usłyszał zarzuty

Publikacja: 13.08.2025 14:00

W środę sprawca wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

W środę sprawca wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Foto: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Kacper Komaiszko
Kierowca, który potrącił cztery osoby na przejściu dla pieszych na ulicy Marymonckiej w Warszawie, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia znajduje się w szpitalu.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 13, na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach. Na ulicy Marymonckiej samochód osobowy potrącił cztery osoby. Zgodnie z komunikatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kierowca Toyoty Proace City z nieznanych przyczyn wjechał na przejście dla pieszych, potrącając czworo przechodniów.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, w tym cztery zastępy PSP, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy patrole policji, a także przedstawicieli Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządu Transportu Miejskiego. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Bilans zdarzenia jest tragiczny – dwie osoby poniosły śmierć, a trzecia została hospitalizowana ze złamanym kręgosłupem. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że piesi przechodzili przez jezdnię na zielonym świetle. Sprawca usłyszał już zarzuty.

Zarzuty dla kierowcy i okoliczności tragedii

Jak ustaliło „Radio dla Ciebie”, sprawcy wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W środę Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Andrzej Piaseczny, potwierdził, że kierowca został oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Badania przeprowadzone po wypadku nie wykazały, aby kierowca był pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Maleństwo o nieustalonej jeszcze płci coraz odważniej opuszcza maminą torbę
zwierzę warszawskie

Maleństwo kangurzycy ma już imię. Internauci wybrali

Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka", 13 sierpnia 194
81. rocznica powstania warszawskiego

Historie „miłości w ruinach". Kto jest na zdjęciu z powstańczego ślubu?

GDDKiA szuka pracowników w Warszawie
kadry

GDDKiA szuka specjalistów w stolicy. W ofercie umowa o pracę

24-letni mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania nielegalnych substancji oraz paserstwa
bezpieczeństwo

Mandat i dwa zarzuty w kilka dni. 24-latek dwukrotnie złapany

Miasteczko ruchu drogowego w Warszawie powstało w 2014 roku
z perspektywy siodełka

Miasteczko Ruchu Drogowego czeka na młodych cyklistów

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest obecnie podzielona na trzy etapy
obwodnica śródmiejska

Co z wschodnim odcinkiem? Brakuje milionów

Nastawnia na Dworcu Zachodnim po remoncie olśniewa swą bielą
zabytek

„Grzybek” na stacji Warszawa Zachodnia po remoncie

Jak podkreśla ZDG Tor, postulowana ustawa metropolitalna umożliwiłaby utworzenie związku metropolita
legislacja

Ustawa metropolitalna dla metropolii warszawskiej. Nadzieja dla komunikacji

© Copyright by GREMI MEDIA SA