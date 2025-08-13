Tragiczny wypadek na Bielanach. Dwie osoby nie żyją. Kierowca usłyszał zarzuty

Kierowca, który potrącił cztery osoby na przejściu dla pieszych na ulicy Marymonckiej w Warszawie, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia znajduje się w szpitalu.



Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 13, na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach. Na ulicy Marymonckiej samochód osobowy potrącił cztery osoby. Zgodnie z komunikatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kierowca Toyoty Proace City z nieznanych przyczyn wjechał na przejście dla pieszych, potrącając czworo przechodniów.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, w tym cztery zastępy PSP, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy patrole policji, a także przedstawicieli Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządu Transportu Miejskiego. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Bilans zdarzenia jest tragiczny – dwie osoby poniosły śmierć, a trzecia została hospitalizowana ze złamanym kręgosłupem. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że piesi przechodzili przez jezdnię na zielonym świetle. Sprawca usłyszał już zarzuty.

Zarzuty dla kierowcy i okoliczności tragedii

Jak ustaliło „Radio dla Ciebie”, sprawcy wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W środę Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Andrzej Piaseczny, potwierdził, że kierowca został oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.