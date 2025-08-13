Tragiczny wypadek na Bielanach. Dwie osoby nie żyją. Kierowca usłyszał zarzuty

W środę sprawca wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 13, na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach. Na ulicy Marymonckiej samochód osobowy potrącił cztery osoby. Zgodnie z komunikatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kierowca Toyoty Proace City z nieznanych przyczyn wjechał na przejście dla pieszych, potrącając czworo przechodniów.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, w tym cztery zastępy PSP, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy patrole policji, a także przedstawicieli Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządu Transportu Miejskiego. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.
Bilans zdarzenia jest tragiczny – dwie osoby poniosły śmierć, a trzecia została hospitalizowana ze złamanym kręgosłupem. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że piesi przechodzili przez jezdnię na zielonym świetle. Sprawca usłyszał już zarzuty.
Jak ustaliło „Radio dla Ciebie”, sprawcy wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W środę Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Andrzej Piaseczny, potwierdził, że kierowca został oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.