24-letni mężczyzna w przeciągu kilku dni otrzymał mandat za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, usłyszał zarzut posiadania nielegalnych substancji oraz zarzut paserstwa. Nadzór nad sprawami prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.



Funkcjonariusze z zespołu wywiadowczego zwrócili uwagę na rowerzystę jadącego slalomem ulicami Milanówka po godzinie 21:00. Po włączeniu sygnału w radiowozie zauważyli, że mężczyzna wyrzucił coś przez ogrodzenie pobliskiej posesji.

Mandat i zarzuty. 24-latek został objęty dozorem policji

Jak czytamy na stronie KPP w Grodzisku Mazowieckim, 24-letni mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości otrzymał mandat w wysokości 2500 zł.

Okazało się również, że pakunek, który 24-latek wyrzucił wcześniej na sąsiednią działkę, zawierał kryształki mefedronu. Po jego zabezpieczeniu i zbadaniu substancji okazało się, że w środku znajdowało się 138,5 gramów tych narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania nielegalnych substancji. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim został objęty policyjnym dozorem.

Po kilku dniach mężczyzna ponownie znalazł się w centrum zainteresowania policji. Funkcjonariusze wyjaśniali sprawę kradzieży złotego łańcuszka. Udało się im ustalić, że w posiadaniu tego przedmiotu jest właśnie 24-latek, który otrzymał biżuterię od sprawcy przestępstwa. Mężczyzna usłyszał w związku z tym zarzut paserstwa. Sprawy dotyczące posiadania nielegalnych substancji oraz paserstwa są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim.