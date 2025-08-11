Na Plac Zawiszy po remoncie wróciły tramwaje

Plac Zawiszy z wysokości lotu dronem
Od poniedziałkowego poranka 11 sierpnia ruch odbywa się we wszystkich kierunkach, a pasażerowie i kierowcy mogą korzystać z nowej, równej nawierzchni.
Remont na Placu Zawiszy – jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, gdzie spotykają się trasy w ciągu ulic Grójeckiej, Towarowej i Alej Jerozolimskich – został przeprowadzony z wykorzystaniem wielkogabarytowych betonowych płyt prefabrykowanych w technologii ConTrack. Płyty, przygotowane na zamówienie w Krakowie, zostały ułożone na miejscu, co znacznie przyspieszyło prace. Zamiast standardowego wylewania i długiego dojrzewania betonu, montaż 121 bloków o łącznej powierzchni 1600 m² trwał zaledwie kilka tygodni.
Od 11 sierpnia tramwaje linii 22, 24 i uzupełniającej 78 wróciły na swoje standardowe trasy, co oznacza pełne wznowienie ruchu na ul. Towarowej i we wszystkich wlotach na Plac Zawiszy. Uzupełniająca linia 72 została zlikwidowana. Utrudnienia nie występują również w ruchu kołowym.
Remont Placu Zawiszy to jedno z 34 zadań, jakie Tramwaje Warszawskie zaplanowały na ten rok. Łącznie modernizacja obejmie niemal 10 km toru pojedynczego, co stanowi największą liczbę remontów od lat. Zwiększona intensywność prac jest częścią Warszawskiego Programu Torowego, mającego na celu kompleksową modernizację stołecznej sieci tramwajowej.
Większość robót zaplanowano na okres wakacyjny, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Wykonawca, firma KZN Rail, będzie kontynuować prace wykończeniowe poza jezdniami, nie wpływając już na ruch. Jesienią zaplanowano rekultywację zieleni.