Życie Warszawy

Na Plac Zawiszy po remoncie wróciły tramwaje

Publikacja: 11.08.2025 15:15

Plac Zawiszy z wysokości lotu dronem

Plac Zawiszy z wysokości lotu dronem

Foto: Cezary Warś

Mateusz Błażkow
Po zaledwie pięciu tygodniach intensywnych prac, remont torowiska na Placu Zawiszy dobiegł końca. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii prefabrykowanych płyt betonowych, utrudnienia w ruchu tramwajowym i kołowym udało się skrócić o ponad dwa miesiące.

Od poniedziałkowego poranka 11 sierpnia ruch odbywa się we wszystkich kierunkach, a pasażerowie i kierowcy mogą korzystać z nowej, równej nawierzchni.

Innowacyjna technologia skróciła remont z 3 miesięcy do 5 tygodni

Remont na Placu Zawiszy – jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Warszawie, gdzie spotykają się trasy w ciągu ulic Grójeckiej, Towarowej i Alej Jerozolimskich – został przeprowadzony z wykorzystaniem wielkogabarytowych betonowych płyt prefabrykowanych w technologii ConTrack. Płyty, przygotowane na zamówienie w Krakowie, zostały ułożone na miejscu, co znacznie przyspieszyło prace. Zamiast standardowego wylewania i długiego dojrzewania betonu, montaż 121 bloków o łącznej powierzchni 1600 m² trwał zaledwie kilka tygodni.

Zwiększona intensywność prac jest częścią Warszawskiego Programu Torowego, mającego na celu kompleksową modernizację stołecznej sieci tramwajowej.

Tramwaje wróciły na swoje trasy

Od 11 sierpnia tramwaje linii 22, 24 i uzupełniającej 78 wróciły na swoje standardowe trasy, co oznacza pełne wznowienie ruchu na ul. Towarowej i we wszystkich wlotach na Plac Zawiszy. Uzupełniająca linia 72 została zlikwidowana. Utrudnienia nie występują również w ruchu kołowym.

