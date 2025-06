Tramwajowe puzzle na placu Zawiszy. Przebudowa z prefabrykatów

Rozwiązanie to było już stosowane w Warszawie – m.in. na skrzyżowaniach Sokratesa/Wólczyńska i Aspekt/Wólczyńska – ale dotychczas wyłącznie na prostych odcinkach torowisk. Teraz po raz pierwszy prefabrykaty zostaną użyte w rejonie rozjazdów, co stanowi pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce na tak dużą skalę. Dzięki temu czas remontu placu Zawiszy zostanie radykalnie skrócony z trzech miesięcy do zaledwie czterech tygodni.

To innowacyjne rozwiązanie wymagało indywidualnego zaprojektowania pod konkretną lokalizację. Powstało 121 prefabrykowanych płyt o łącznej powierzchni 1600 m². Do ich produkcji zużyto około 540 m³ betonu. Największa z płyt ma 23 m².

Plac Zawiszy. Prefabrykaty dotarły koleją

Z uwagi na duże gabaryty płyt i wagę (do 20 ton), brak miejsca na ich składowanie przy placu Zawiszy oraz konieczność ograniczenia utrudnień w ruchu, prefabrykaty przetransportowano koleją z Krakowa na bocznicę tramwajową przy al. Prymasa Tysiąclecia 102, gdzie znajduje się Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów.

Stamtąd będą przewożone samochodami bezpośrednio na plac budowy. Rozładunek odbywać się będzie przy pomocy dźwigu o dużej nośności, co pozwoli na prowadzenie prac bez konieczności demontażu sieci trakcyjnej. Roboty na przejazdach tramwajowo-drogowych będą prowadzone całodobowo, by zminimalizować wpływ na ruch drogowy.

Zakres prac obejmuje trzy perony przystankowe o łącznej powierzchni ok. 830 m², remont torowiska podsypkowego o długości 111,72 m toru pojedynczego (mtp) oraz torowiska bezpodsypkowego z płyt prefabrykowanych o długości 625,20 mtp. Dodatkowo zaplanowano remont azyli na wszystkich przejściach dla pieszych.

Plac Zawiszy. Zmiany w komunikacji miejskiej

Prace zostaną podzielone na trzy etapy, każdy obejmie jeden przejazd tramwajowo-drogowy i jeden wlot torowiska.

Etap I (7–13 lipca): remont wlotu od strony ul. Grójeckiej. W tym czasie nie będą kursowały tramwaje na odcinku pl. Zawiszy – pl. Narutowicza (dojazd do pętli pl. Narutowicza i przystanków Och-Teatr zapewniony będzie od ul. Filtrowej).

Tramwaje linii 9 z Pragi będą dojeżdżać do placu Starynkiewicza. Linie 18 (z PKP Służewiec) i 33 (z Metra Młociny) dojadą do przystanków Och-Teatr od strony placu Narutowicza. Linia 78 pojedzie od placu Zawiszy Alejami Jerozolimskimi na Pragę do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Linia 7 zostanie zawieszona. Trasy linii zastępczych Z-9 i Z-14, kursujących Aleją Krakowską i ul. Grójecką, zostaną wydłużone do placu Starynkiewicza.

Autobusy linii 128, 175, N32 i 504 – jadące z placu Zawiszy ulicami Raszyńską i Żwirki i Wigury – pojadą objazdem przez ul. Grójecką i Niemcewicza. Zatrzymają się przy przystanku Plac Zawiszy 04 (ul. Grójecka), zamiast na Raszyńskiej przy hotelu.

Plac Zawisz. Zmiany dla kierowców

W pierwszym etapie zamknięty zostanie przejazd przez torowisko po stronie ul. Grójeckiej. Kierowcy jadący ul. Towarową nie będą mogli przejechać przez plac w kierunku Raszyńskiej ani skręcić w Aleje Jerozolimskie. Z Alej Jerozolimskich nie będzie możliwy skręt w lewo w Raszyńską. Objazd poprowadzi ul. Grójecką z możliwością zawrócenia przed przystankiem Ochota-Ratusz.

Obie jezdnie ul. Towarowej między placem a ul. Platynową zostaną zwężone o pas przy torowisku. Na ul. Grójeckiej w stronę placu zamknięty zostanie jeden z pasów do skrętu w Towarową. Zwężenia wystąpią też na ul. Raszyńskiej i na samym rondzie.

Kierowcom zaleca się omijanie placu Zawiszy – sugerowany objazd prowadzi ulicami: Wawelską, aleją Niepodległości, Chałubińskiego i aleją Jana Pawła II do ul. Prostej.

Przejazd rowerowy przez ul. Grójecką zostanie zamknięty. Ruch pieszy zostanie poprowadzony wyznaczonym korytarzem.

Plac Zawiszy. Kolejne etapy prac

W etapie II, który potrwa według planu od 14 do 27 lipca tramwaje nie będą kursować na odcinku pl. Zawiszy – pl. Narutowicza. Zakres robót obejmie również dodatkowy tor do skrętu i remont przystanków. Przejazd przez tory po stronie Alej Jerozolimskich będzie zamknięty – kierowcy skorzystają z zawrotki.

W trakcie etapu III (28 lipca – 3 sierpnia) przeprowadzony zostanie remont wlotu od strony ul. Towarowej. Tramwaje nie będą kursować od pl. Zawiszy do Kercelaka. Przejazd przez tory od strony Towarowej będzie zamknięty – kierowcy ponownie skorzystają z zawrotki.

Do końca września planowane są jeszcze prace brukarskie i wykończeniowe, które nie będą wpływać na ruch tramwajów.