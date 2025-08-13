30.3°C
Życie Warszawy

Morze róż w Łazienkach Królewskich. Wyjątkowa wystawa Royal Rose 2025 od 22 sierpnia

Publikacja: 13.08.2025 14:00

Królewska Wystawa Róż - Royal Rose

Królewska Wystawa Róż - Royal Rose

Foto: Facebook/Łazienki Królewskie

Anna Rogalska
Już wkrótce w Łazienkach Królewskich odbędzie się 41. edycja Królewskiej Wystawy Róż „Royal Rose”. W tym roku Stara Oranżeria wypełni się różami w dniach 22-24 sierpnia. To wyjątkowa okazja, by podziwiać najpiękniejsze odmiany tych kwiatów w otoczeniu dzieł sztuki.

Królewska Wystawa Róż „Royal Rose” co roku przyciąga liczne grono miłośników kwiatów i sztuki. Stara Oranżeria znów wypełni się tysiącami róż z całego świata. Mistrzowie florystyki zaprezentują je w pięknych aranżacjach. 

Royal Rose. Co będzie można zobaczyć podczas wystawy?

Na trzy dni wnętrza Starej Oranżerii wypełnią się kilkoma tysiącami róż o urzekającym zapachu, zachwycającej kolorystyce i różnorodnych odmianach, pochodzących z różnych stron świata. Zaprezentuje je kilkudziesięciu wystawców. Wyjątkowe aranżacje w postaci bukietów i kompozycji przygotują mistrzowie florystyki. Część z nich weźmie udział w konkursie na najpiękniejszą różę.

Jedną z atrakcji będą autorskie kompozycje wykonane przez gości honorowych wystawy – instytucje kultury i miasta z całego kraju. Ogród Botaniczny PAN pokaże kwiaty z narodowej kolekcji odmian uprawnych róż, a polscy hodowcy - Łukasz Rojewski i Mateusz Sobieszek – wystawią swoje zdobywające międzynarodowe nagrody róże zapachowe. Muzeum Łazienki Królewskie zaprezentuje „Marszałkową Aleksandrę Piłsudską”. Wystawa „Royal Rose 2025” nawiązuje do tradycji wystaw kwiatowych w Łazienkach Królewskich, odbywających się od 1882 r.

