Królewska Wystawa Róż - Royal Rose
Królewska Wystawa Róż „Royal Rose” co roku przyciąga liczne grono miłośników kwiatów i sztuki. Stara Oranżeria znów wypełni się tysiącami róż z całego świata. Mistrzowie florystyki zaprezentują je w pięknych aranżacjach.
Na trzy dni wnętrza Starej Oranżerii wypełnią się kilkoma tysiącami róż o urzekającym zapachu, zachwycającej kolorystyce i różnorodnych odmianach, pochodzących z różnych stron świata. Zaprezentuje je kilkudziesięciu wystawców. Wyjątkowe aranżacje w postaci bukietów i kompozycji przygotują mistrzowie florystyki. Część z nich weźmie udział w konkursie na najpiękniejszą różę.
Jedną z atrakcji będą autorskie kompozycje wykonane przez gości honorowych wystawy – instytucje kultury i miasta z całego kraju. Ogród Botaniczny PAN pokaże kwiaty z narodowej kolekcji odmian uprawnych róż, a polscy hodowcy - Łukasz Rojewski i Mateusz Sobieszek – wystawią swoje zdobywające międzynarodowe nagrody róże zapachowe. Muzeum Łazienki Królewskie zaprezentuje „Marszałkową Aleksandrę Piłsudską”. Wystawa „Royal Rose 2025” nawiązuje do tradycji wystaw kwiatowych w Łazienkach Królewskich, odbywających się od 1882 r.
Wystawa odbędzie się w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii. Będzie można ją odwiedzić przez trzy dni, od piątku 22 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia w godz. 10-20. Ostatnie wejście będzie możliwe 30 minut przed zamknięciem wystawy.
Wstęp na wystawę to koszt 20 zł za bilet normalny i 10 zł za bilet ulgowy. Bilety można kupić kasie i biletomacie w Starej Oranżerii oraz online na stronie muzeum.
Wystawie „Royal Rose 2025” będzie towarzyszyć szereg wydarzeń, takich jak pokazy i warsztaty florystyczne, kiermasz czy konferencja na temat róż. Oto ich program:
