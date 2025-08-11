„Szklaną menażerię” na Ursynowie można oglądać od czerwca i przez ten czas zdążyła już zaskarbić sobie grono fanów, którzy relacjami z wizyty dzielą się w mediach społecznościowych. Kolorowe rzeźby zwierząt imponują precyzją wykonania i powinny spodobać się także wielbicielom czysto estetycznych doznań. Zwłaszcza jeśli podczas zwiedzania trafi się na odpowiednie światło. Zostało nieco ponad dwa tygodnie, by szklane rzeźby obejrzeć osobiście.

Plakaty w erze AI. Wystawy towarzyszące 29. Międzynarodowego Biennale Plakatu

Do piątego października można oglądać wystawy towarzyszące 29. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. To jedno z najstarszych i najbardziej znaczących na świecie wydarzeń artystycznych poświęconych plakatowi. Od wtorku do niedzieli, w godz. 12–19 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 (Pałac Czapskich) można oglądać plakaty prezentowane na wystawie głównej (poziom O) i na wystawach tematycznych (poziom -1 to prace Mieczysława Wasilewskiego, poziom 0 - Niklausa Troxlera; prace Troxlera można oglądać do 13 września).

Informacje o wszystkich wystawach odbywających się w ramach biennale można znaleźć na stronie https://asp.waw.pl/wystawy-29-miedzynarodowego-biennale-plakatu-w-warszawie/.

Nieznane zdjęcia wojenne 2 Korpusu Polskiego Władysława Andersa

Kolejne wydarzenie, na które warto wybrać się będąc w Warszawie, to wystawa „All Inclusive. Odyseja porucznika Andresa 1939-1947” czynna do 7 września br. w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20. Jest to wyjątkowa fotorelacja z II wojny światowej – zdjęcia są po raz pierwszy prezentowane publicznie. Pochodzą z prywatnego archiwum zdjęć porucznika Stanisława Andresa, żołnierza generała Władysława Andersa. Fotografie pochodzą z czasów jego służby w 2 Korpusie Polskim. Zostały przechowane i opisane przez wnuków porucznika Andresa – Tomasza Wójcika i Michała Wójcika.

W tekście kuratorskim twórcy wystawy podkreślają, że z pozoru historia Stanisława Andresa jest jak tysiące innych opowieści o żołnierzach i tułaczach z lat II wojny światowej. Szczęście i zarazem… nieszczęście porucznika Andresa polegało na tym, że z generałem Władysławem Andersem, dowódcą 2 Korpusu Polskiego, łączyło go nazwisko. „Być może właśnie ta „bliskość” spowodowała, że w armii Andersa miał nieco uprzywilejowaną pozycję. Zdjęcia robił komu i gdzie chciał, ale tylko dla siebie. Nie był zawodowym fotografem, lecz amatorem, który nie rozstawał się z aparatem” – czytamy.

Zdjęcia porucznika Andresa nie są typowym reportażem wojennym. „(…) Są sytuacje z życia obozowego żołnierzy, pracy, ćwiczeń, szkoleń, ich wycieczek i wypoczynku, głównie w Iraku i Palestynie. I jest też coś innego. To uchwycone w kadrach emocje. Radość z braterstwa broni i tlący się smutek. Jest nostalgia za bliskimi i wojenna nuda (…)”.

Wystawę „All Inclusive. Odyseja porucznika Andresa 1939-1947” można oglądać w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. W wakacje placówka jest otwarta w godz. 10-18 (wtorek-piątek) oraz 12-18 (sobota-niedziela). Na 23 sierpnia i 7 września, na godz. 13, zaplanowane są oprowadzania kuratorskie po wystawie.