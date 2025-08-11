Stołeczne Biuro Turystyki zaprasza wszystkich chętnych na trzy bezpłatne wystawy
Każda z trzech wystaw to propozycja, którą mogą zainteresować się i warszawiacy, i turyści z Polski i zagranicy.
„Szklana Menażeria” to wystawa rzeźb zwierząt wykonanych z kolorowego szkła dostępna w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Indiry Gandhi 9. Można ją zwiedzać do 30 sierpnia w godzinach pracy Centrum (od 9 do 20.15, przez siedem dni w tygodniu). Wstęp wolny.
„Szklana menażeria” cieszyła się zainteresowaniem i uznaniem, gdy wystawiana była w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Możliwość obejrzenia jej za darmo w Warszawie to nie lada gratka. Autorką prac wykonanych z setek pociętych fragmentów szkła jest Marta Klonowska. Bajecznie kolorowe figury zwierząt inspirowane są działami najwybitniejszych artystów (np. Rubensa). W Ursynowskim Centrum Kultury prezentowana jest m.in. najnowsza rzeźba Klonowskiej - „Kuropatwa”, zainspirowana jednym z najbardziej znanych obrazów Józefa Chełmońskiego („Kuropatwy” z 1891 r.).
Tytuł wystawy, nawiązujący do sztuki Tennessee Williamsa, to nieprzypadkowa analogia. „Nie chodzi w niej tylko o nazwę i materiał, z którego zrobione są figury, ale i o relacje, które wytwarzają się pomiędzy bohaterami. Menażerią można określić zarówno osobliwe szklane zwierzęta, które kolekcjonuje Laura (bohaterka sztuki), jak i równie kruche i niedostępne dla siebie, raniące się nawzajem postaci dramatu. To zbiór osób, które tak jak prace rzeźbiarki mamią swoimi barwami, wspomnieniami, ale potrafią również skaleczyć i zranić. Jedne i drugie nie dają się oswoić; są jednocześnie tajemnicze, budzą zachwyt, ale zarazem są niebezpieczne i lodowate” – czytamy.
„Szklaną menażerię” na Ursynowie można oglądać od czerwca i przez ten czas zdążyła już zaskarbić sobie grono fanów, którzy relacjami z wizyty dzielą się w mediach społecznościowych. Kolorowe rzeźby zwierząt imponują precyzją wykonania i powinny spodobać się także wielbicielom czysto estetycznych doznań. Zwłaszcza jeśli podczas zwiedzania trafi się na odpowiednie światło. Zostało nieco ponad dwa tygodnie, by szklane rzeźby obejrzeć osobiście.
Do piątego października można oglądać wystawy towarzyszące 29. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. To jedno z najstarszych i najbardziej znaczących na świecie wydarzeń artystycznych poświęconych plakatowi. Od wtorku do niedzieli, w godz. 12–19 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 (Pałac Czapskich) można oglądać plakaty prezentowane na wystawie głównej (poziom O) i na wystawach tematycznych (poziom -1 to prace Mieczysława Wasilewskiego, poziom 0 - Niklausa Troxlera; prace Troxlera można oglądać do 13 września).
Informacje o wszystkich wystawach odbywających się w ramach biennale można znaleźć na stronie https://asp.waw.pl/wystawy-29-miedzynarodowego-biennale-plakatu-w-warszawie/.
Kolejne wydarzenie, na które warto wybrać się będąc w Warszawie, to wystawa „All Inclusive. Odyseja porucznika Andresa 1939-1947” czynna do 7 września br. w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20. Jest to wyjątkowa fotorelacja z II wojny światowej – zdjęcia są po raz pierwszy prezentowane publicznie. Pochodzą z prywatnego archiwum zdjęć porucznika Stanisława Andresa, żołnierza generała Władysława Andersa. Fotografie pochodzą z czasów jego służby w 2 Korpusie Polskim. Zostały przechowane i opisane przez wnuków porucznika Andresa – Tomasza Wójcika i Michała Wójcika.
W tekście kuratorskim twórcy wystawy podkreślają, że z pozoru historia Stanisława Andresa jest jak tysiące innych opowieści o żołnierzach i tułaczach z lat II wojny światowej. Szczęście i zarazem… nieszczęście porucznika Andresa polegało na tym, że z generałem Władysławem Andersem, dowódcą 2 Korpusu Polskiego, łączyło go nazwisko. „Być może właśnie ta „bliskość” spowodowała, że w armii Andersa miał nieco uprzywilejowaną pozycję. Zdjęcia robił komu i gdzie chciał, ale tylko dla siebie. Nie był zawodowym fotografem, lecz amatorem, który nie rozstawał się z aparatem” – czytamy.
Zdjęcia porucznika Andresa nie są typowym reportażem wojennym. „(…) Są sytuacje z życia obozowego żołnierzy, pracy, ćwiczeń, szkoleń, ich wycieczek i wypoczynku, głównie w Iraku i Palestynie. I jest też coś innego. To uchwycone w kadrach emocje. Radość z braterstwa broni i tlący się smutek. Jest nostalgia za bliskimi i wojenna nuda (…)”.
Wystawę „All Inclusive. Odyseja porucznika Andresa 1939-1947” można oglądać w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. W wakacje placówka jest otwarta w godz. 10-18 (wtorek-piątek) oraz 12-18 (sobota-niedziela). Na 23 sierpnia i 7 września, na godz. 13, zaplanowane są oprowadzania kuratorskie po wystawie.